Wien - Vor genau zwei Monaten, am 16. März, hat das Covid-19-Maßnahmengesetz Rechtskraft erlangt - es galten Ausgangsbeschränkungen, Handel, Dienstleister, Gastronomie sowie Freizeit- und Sportbetriebe mussten zusperren. "Zwei Monate danach sind wir konstant unter einem Prozent Neuinfektionen pro Tag", zog Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) eine Zwischenbilanz. "Die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt" hätten dank der konsequenten Umsetzung durch die Bevölkerung "hervorragend gewirkt": "Jede und jeder ist seit Wochen ein Teil der Lösung", bedankte er sich.

Tiroler Behörden sollen Ministeriums-Erlass missachtet haben

Ischgl/Innsbruck - In der Causa Ischgl wartet das "profil" mit neuen Vorwürfen gegen die Tiroler Behörden auf. Das Land bzw. die zuständige BH Landeck sollen einen Erlass des Gesundheitsministeriums von Ende Februar missachtet haben, wonach alle engen Kontaktpersonen von Corona-Infizierten per Bescheid für 14 Tage in Heimquarantäne zu schicken sind. Das Land attackierte "profil" und sieht den Erlass eingehalten. Für die Tiroler SPÖ steht Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) massiv unter Druck. Die Bundes-FPÖ prüft laut eigenen Angaben eine Anzeige gegen das Land Tirol.

Grenzen zu Nachbarländern öffnen wieder

Wien/Prag/Budapest - Ab Sonntag 00.00 Uhr werden neben Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz auch die bisher geschlossenen Grenzübergänge zu Tschechien, Slowakei und Ungarn wieder geöffnet. Damit werde der freie Personen- und Warenverkehr erleichtert und die Situation insbesondere für Pendler und Menschen im grenznahen Raum verbessert, teilte das Innenministerium am Samstag mit. Sofern "die epidemiologische Entwicklung das zulässt", könnten diese Grenzen am 15. Juni "als zweiter Schritt vollständig geöffnet werden".

NEOS und FPÖ fordern Abberufung von Justiz-Sektionschef

Wien - Ein neu aufgetauchter, allerdings schon ein Jahr alter E-Mail-Verkehr von Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek im Streit mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat am Samstag die Opposition auf den Plan gerufen. Justizministerin Alma Zadic müsse die Vertragsverlängerung des Spitzenbeamten verweigern, forderte die FPÖ. Ähnlich äußerten sich die NEOS. Die SPÖ wünschte sich die Einsetzung eines unabhängigen und weisungsungebundenen Bundesstaatsanwalts.

Statistik Austria schickt Aussendungen vorab ins Kanzleramt

Wien - Das Bundeskanzleramt erhält seit Ende März wichtige Mitteilungen aus der Statistik Austria schon am Vortag ihrer Veröffentlichung. Im Bundeskanzleramt und bei der Statistik sieht man das im Einklang mit dem auf EU-Ebene geregelten Verhaltenskodex für nationale statistische Ämter, berichtet "Der Standard". Dennoch gibt es Sorge um "Framing" und "Message Control".

Russland meldete Rekordzahl von 119 Corona-Toten

Moskau - In Russland sind 119 weitere Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben, so viele wie noch nie an einem Tag. Damit seien nun insgesamt 2.537 Menschen nachweislich an Covid-19 gestorben, teilten die Behörden in Moskau am Samstag mit. Der Anstieg der bestätigten Neuansteckungen hat sich dagegen verlangsamt. 9.200 neue Fälle bedeutet die niedrigste Zahl seit zwei Wochen. Mit insgesamt 272.043 bestätigten Infektionsfällen steht Russland weltweit an zweiter Stelle hinter den USA.

Nach Kindergarten-Mitarbeiterin auch Kind positiv getestet

Wien - Nachdem in einem Kindergarten in Wien-Liesing bei einer Mitarbeiterin das Coronavirus nachgewiesen wurde, ist nun auch bei einem Kind das Testergebnis positiv ausgefallen. Eine entsprechende Online-Meldung der Gratiszeitung "Heute" wurde der APA am Samstagvormittag vom Betreiber bestätigt. Das Kind weise keinerlei Symptome auf, sagte eine Sprecherin. "Alle Eltern wurden darüber informiert, Kinder aus dessen Gruppe werden von der zuständigen Amtsärztin kontaktiert", heißt es auf der Homepage des privaten Trägers.

