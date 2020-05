Grenzöffnung zu Tschechien, der Slowakei und Ungarn

Wien/Prag/Budapest - Österreich setzt einen weiteren Schritt bei der Lockerung des Corona-Grenzregimes. Mit Sonntag 0.00 Uhr sind auch die bisher geschlossenen Grenzübergänge zu Tschechien, der Slowakei und Ungarn wieder geöffnet. Ähnlich wie an den Grenzen zu Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz gibt es nur noch stichprobenartige Kontrollen. Vorarlberg vollzieht die Grenzöffnung ebenfalls am Sonntag.

Coronavirus-Studie bestätigt Übertragung vor ersten Symptomen

München/London - Vier Monate nach den ersten Corona-Fällen in Deutschland haben Wissenschaftler die Ansteckungsketten dieser Patientengruppe detailliert ausgewertet. Die in der Fachzeitschrift "The Lancet Infectious Diseases" veröffentlichte Studie bestätigt, dass Infizierte bereits vor den ersten Symptomen ansteckend sein können. In mindestens einem der insgesamt 16 untersuchten Fälle habe ein Infizierter das Coronavirus weitergegeben, bevor er Symptome hatte, berichten die Forscher um Merle Böhmer vom bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Udo Buchholz vom Robert Koch-Institut und Victor Corman von der Berliner Charit�. Möglicherweise traf dies sogar für fünf weitere Fälle zu.

Großer Corona-Cluster in Wien: Konnex zu Leiharbeitsfirmen

Wien - In Wien hat zuletzt immer wieder die relativ hohe Anzahl an täglichen Corona-Neuinfektionen für Aufsehen gesorgt. Wie sich nun herausstellt, dürfte das Gros der neuen Fälle zu einem großen Cluster gehören, der Verbindungen zwischen den Post-Verteilungszentren, dem Flüchtlingsheim Erdberg und einem derzeit geschlossenen Kindergarten aufweist. Dabei gibt es stets einen Konnex zu Leiharbeitsfirmen.

Brasilien mit weltweit vierthöchster Zahl an Coronavirus-Infektionen

Brasilia - In Brasilien sind inzwischen mehr als 15.000 Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Im ganzen Land hätten sich mehr als 233.000 Menschen mit dem neuartigen Virus angesteckt, teilten die Behörden am Samstag mit. Damit hat Brasilien, dessen ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro die Pandemie als "kleine Grippe" bezeichnet hat, weltweit die vierthöchste Zahl an Infektionen. Laut den am Samstag veröffentlichten Zahlen steckten sich innerhalb von 24 Stunden fast 15.000 Menschen neu mit dem Coronavirus an, die Zahl der Toten stieg um mehr als 800 auf 15.633. Experten gehen davon aus, dass die wahre Infektionszahl bis zu 15 Mal höher liegt, weil nicht ausreichend getestet werde.

OSZE warnt vor massivem Anstieg von Korruption und Menschenhandel nach Coronakrise

Wien - Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) befürchtet einen massiven Anstieg von Korruption und Menschenhandel infolge der Coronakrise. "Die Kriminellen passen sich rasch an die Systemschwächen an, die durch die Covid-Krise hervorgerufen werden", warnte OSZE-Generalsekretär Thomas Greminger (59) im APA-Interview. So würden Menschenhändler die Tatsache ausnützen, dass die Grenzbehörden durch die Corona-Kontrollen "total überfordert" seien. Auch dürfte es in den kommenden Monaten "sehr viel mehr Korruption" wegen der billionenschweren staatlichen Corona-Hilfspakete geben.

Trump feuerte Aufseher im Außenministerium - Demokraten forschen nach

Washington - Ranghohe Demokraten im US-Kongress wollen der Entlassung des internen Aufsehers des US-Außenministeriums durch Präsident Donald Trump auf den Grund gehen. Sie wittern eine politisch motivierte Aktion, wie aus einer Mitteilung des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus, Eliot Engel, und Bob Menendez, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Senat, am Samstag hervorging. Medienberichte deuteten daraufhin, dass Außenminister Mike Pompeo persönlich empfohlen habe, Steve Linick von seinem Posten zu entfernen, da dieser eine Untersuchung gegen den Ressortchef eingeleitet haben soll.

Neue Einheitsregierung in Israel wird vereidigt

Jerusalem - In Israel wird am Sonntag die neue Einheitsregierung von Premier Benjamin Netanyahu und Ex-Armeechef Benny Gantz vereidigt. Die Koalition soll die längste politische Krise des Landes beenden. Israel hat seit mehr als einem Jahr keine voll funktionsfähige Regierung mehr. Die beiden Ex-Rivalen sollen nun nacheinander für je eineinhalb Jahre Ministerpräsident werden. Netanyahu bleibt zunächst Regierungschef, Gantz wird Verteidigungsminister.

Showtrio als Trostpflaster für die Absage des ESC-Finales gefeiert

Köln/Wien - Ein flotter Dreier statt des Song-Contest-Knallers: Mit gleich drei Ersatzshows hat sich ESC-Europa Samstagabend über den Umstand hinweggetröstet, dass das große Finale des Eurovision Song Contests am gleichen Tag coronabedingt entfallen musste. The Results: Rotterdam erhält 2021 erneut die Chance auf die Ausrichtung des ESC. Und Österreich landet beim "Free ESC" auf ProSieben am vorletzten Platz.

