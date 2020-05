Doskozil kritisiert Regierung für Coronakrisen-Management

Eisenstadt - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist nach seiner dritten Stimmbandoperation mittlerweile seit einigen Wochen wieder im Amt. Im APA-Interview übt er Kritik am Corona-Krisenmanagement des Bundes, er vermisse "klare Vorgaben". Wie man Tirol in der Causa Ischgl behandle, findet Doskozil "unfair". In seiner Partei hofft er auf ein baldiges Ende der Unruhe, die Auswirkungen der Coronakrise spürt Doskozil auch im Privaten: Hochzeit verschoben, 50er-Feier abgesagt.

Grenzöffnung zu Tschechien, der Slowakei und Ungarn

Wien/Prag/Budapest - Österreich setzt einen weiteren Schritt bei der Lockerung des Corona-Grenzregimes. Seit Mitternacht sind auch die bisher geschlossenen Grenzübergänge zu Tschechien, zur Slowakei und nach Ungarn wieder geöffnet. Ähnlich wie an den Grenzen zu Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz gibt es nur noch stichprobenartige Kontrollen. Vorarlberg vollzieht die Grenzöffnung ebenfalls am Sonntag.

Demos gegen Corona-Maßnahmen in europäischen Städten

Berlin - In mehreren europäischen Staaten ist am Samstag gegen Coronamaßnahmen protestiert worden. In Warschau löste die Polizei am Abend eine Anti-Regierungs-Demonstration gewaltsam auf, gegen hunderte Menschen wurde Tränengas eingesetzt. In London wurden 19 Menschen festgenommen, weil Abstandsregeln gebrochen wurden. Auch in deutschen Großstädten wurde demonstriert. In Frankreich fanden die ersten Gelbwesten-Proteste seit der Lockerung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie statt.

Brasilien und Mexiko große Coronavirus-Ansteckungsherde

Brasilia - In Brasilien sind inzwischen mehr als 15.000 Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Im ganzen Land hatten sich zuletzt sich mehr als 233.000 Menschen mit dem neuartigen Virus angesteckt. Damit hat Brasilien weltweit die vierthöchste Zahl an Infektionen. Mehr als 5.000 Menschen verstarben unterdessen nach offiziellen Zahlen in Mexiko, die Zahl der bestätigten Infektionen lag bei mehr als 47.000. Zuletzt überholte Mexiko bei den Opferzahlen China.

Obama: Pandemie zeigt Ahnungslosigkeit von Regierenden

Washington - Die Coronakrise legt nach Ansicht des früheren US-Präsidenten Barack Obama die Ahnungslosigkeit von Regierenden offen. Die Pandemie habe mehr als alles andere gezeigt, dass die Verantwortlichen nicht immer wüssten, was sie tun, sagte Obama in einer am Samstag veröffentlichten Rede für Hochschulabsolventen. "Viele von ihnen tun nicht einmal so, als hätten sie die Verantwortung." Obamas Worte wurden von einigen US-Medien als seltene öffentliche Kritik an Regierungsbeamten gewertet.

Italien macht Fiat Chrysler Hoffnung auf Staatshilfen

Turin - Der Autobauer Fiat Chrysler kann sich in der Coronakrise Hoffnungen auf eine milliardenschwere staatlich unterstützte Geldspritze in Italien machen. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte am Samstag, der italienisch-amerikanische Konzern mit Hauptsitz in den Niederlanden sei berechtigt, entsprechende Kredite zu beantragen. Es geht demnach um staatliche Garantien für eine dreijährige Kreditlinie über 6,3 Milliarden Euro, die die Bank Intesa Sanpaolo zur Verfügung stellen soll.

OSZE befürchtet viel mehr Korruption und Menschenhandel

Wien - Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) befürchtet einen massiven Anstieg von Korruption und Menschenhandel, weil die staatlichen Behörden in der Coronakrise überfordert sind. "Die Kriminellen passen sich rasch an die Systemschwächen an, die durch die Covid-Krise hervorgerufen werden", warnte OSZE-Generalsekretär Thomas Greminger (59) im APA-Interview. Greminger warnte zudem davor, Konfliktgebiete wie die Ukraine aus dem Auge zu verlieren.

Auf Straße Liegender in Vorarlberg von Auto überrollt - tot

Nenzing - Ein auf der Straße liegender 56-jähriger Mann ist Samstagabend in Nenzing (Bezirk Bludenz) vom Pkw eines 79-Jährigen, der gerade aus einer Seitenstraße einbog, überrollt worden. Der Mann wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der 56-Jährige dürfte laut Zeugenaussagen stark alkoholisiert gewesen sein. Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurden ein Sachverständiger bestellt und eine Obduktion angeordnet.

