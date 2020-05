Grenzöffnung zu Tschechien, der Slowakei und Ungarn

Wien/Prag/Budapest - Österreich setzt einen weiteren Schritt bei der Lockerung des Corona-Grenzregimes. Seit Mitternacht sind auch die bisher geschlossenen Grenzübergänge zu Tschechien, zur Slowakei und nach Ungarn wieder geöffnet. Ähnlich wie an den Grenzen zu Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz gibt es nur noch stichprobenartige Kontrollen. Einzig an der Grenze zu Ungarn bleiben die Kontrollen wegen der Migrationslage bestehen. Vorarlberg vollzieht die Grenzöffnung ebenfalls heute.

Ibiza-Folgen: Vorab-Korruption wird strafbar

Wien - Genau ein Jahr nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos hat Justizministerin Alma Zadic (Grüne) gesetzliche Folgen der Affäre eingeleitet. Gemäß ihren am Sonntag vorgestellten Plänen wird Korruption auch dann strafbar, wenn von einem Politiker die entsprechenden Zusagen gemacht werden, obwohl er die Funktion für deren Umsetzung noch gar nicht innehat. Hintergrund: Der damalige FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache konnte für seine 2017 auf Ibiza getätigten Zusagen nicht belangt werden, weil er zu dem Zeitpunkt noch keine Regierungsverantwortung hatte.

ÖVP weiter im Umfragehoch, SPÖ auf Platz 2

Wien - Der mit der Coronakrise gesteigerte Zuspruch zur Bundesregierung hält an. Eine Umfrage von Unique Research für "profil" sieht die ÖVP in der Sonntagsfrage bei 46 Prozent (nach 48 im April), die Grünen bei 15 Prozent (16). Die SPÖ liegt in der "profil"-Umfrage mit 17 Prozent (16 Prozent im April) wieder auf Platz 2. Die FPÖ kommt auf 14 Prozent (13), die NEOS auf 6 Prozent (6). Ähnlich sieht es bei Research Affairs für "Österreich" aus. Diese sieht die ÖVP bei 44 Prozent, die SPÖ bei 18, die Grünen bei 17, die FPÖ bei 11 und die NEOS bei 7.

Doskozil kritisiert Regierung für Coronakrisen-Management

Eisenstadt - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist nach seiner dritten Stimmbandoperation mittlerweile seit einigen Wochen wieder im Amt. Im APA-Interview übt er Kritik am Corona-Krisenmanagement des Bundes, er vermisse "klare Vorgaben". Wie man Tirol in der Causa Ischgl behandle, findet Doskozil "unfair". In seiner Partei hofft er auf ein baldiges Ende der Unruhe, die Auswirkungen der Coronakrise spürt Doskozil auch im Privaten: Hochzeit verschoben, 50er-Feier abgesagt.

Lockdown-Ende in Italien, Shops und Lokale öffnen

Rom - Italien unternimmt weitere entscheidende Normalisierungsschritte nach dem zweimonatigen Corona-Lockdown. So nehmen Kleinhandel, Gastronomie und Tourismus am Montag wieder die Tätigkeit auf. Kellner und Küchenmitarbeiter müssen Atemschutz und Handschuhe tragen. Buffets sind nicht erlaubt. Die unsicheren Wirtschaftsperspektiven werfen jedoch einen dunklen Schatten auf das ersehnte Lockdown-Ende.

Brasilien und Mexiko große Coronavirus-Ansteckungsherde

Brasilia - In Brasilien sind inzwischen mehr als 15.000 Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Im ganzen Land hatten sich zuletzt sich mehr als 233.000 Menschen mit dem neuartigen Virus angesteckt. Damit hat Brasilien weltweit die vierthöchste Zahl an Infektionen. Mehr als 5.000 Menschen verstarben unterdessen nach offiziellen Zahlen in Mexiko, die Zahl der bestätigten Infektionen lag bei mehr als 47.000. Zuletzt überholte Mexiko bei den Opferzahlen China.

Chinesischer Botschafter in Israel tot aufgefunden

Tel Aviv - Der chinesische Botschafter in Israel ist am Sonntag in seinem Haus tot aufgefunden worden. Der 58-jährige Du Wei wurde nach Angaben des Außenministeriums in seiner Residenz in Herzlija bei Tel Aviv gefunden. Die Polizei untersuchte die Umstände seines Todes. Die "Times of Israel" berichtete unter Berufung auf Sanitäter, die Todesursache sei vermutlich Herzversagen.

Geringe Infektionsgefahr bei Experiment mit Philharmonikern

Wien - Nur ein geringes Infektionsrisiko geht offenbar durch die Verbreitung von Atemluft von Musikern aus. Zu diesem Ergebnis kommt laut einem Bericht des Sonntags-"Kurier" ein mit den Wiener Philharmonikern durchgeführtes Experiment. Mit bis zu 75 Zentimetern am weitesten entwich eine Atemluft-Wolke aus einer Querflöte. Für die Untersuchung wurde gemessen, wie weit sich die Atemluft beim Spielen verteilt und mit Fotos dokumentiert. Die Musiker ließen sich dafür Sonden in die Nase stecken.

