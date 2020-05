Der Schichtbetrieb an Schulen beginnt

Wien - Neun Wochen nach Schließung der Schulen aufgrund der Corona-Pandemie kehren am Montag rund die Hälfte der 700.000 Schüler an Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen (NMS) und Sonderschulen in ihre Klassen zurück. Aufgrund der Vorgaben sieht der Unterricht aber ganz anders aus. Klassen werden meist in zwei gleich große Teile geteilt, die sich mit dem Unterricht abwechseln. In der Schule muss grundsätzlich ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der erst am Platz in der Klasse abgenommen werden darf. Schularbeiten gibt es keine mehr, Turn- und Nachmittagsunterricht entfallen.

Wirtschaftsprüfer entscheiden über Zukunft der AUA

Wien/Schwechat - Bei der österreichischen Lufthansa-Tochter AUA stehen entscheidende Tage bevor. Am Montag beraten die Wirtschaftsprüfer, ob die Pläne des AUA-Vorstands für eine Fortbestehensprognose reichen. Senken sie den Daumen, droht im schlimmsten Fall die Insolvenz. Am Mittwoch tagt dazu der Aufsichtsrat der größten heimischen Fluggesellschaft. Die AUA verhandelt derzeit mit Regierung über Staatshilfen von 767 Mio. Euro. Auch von Belegschaft und Partnern wie dem Flughafen Wien werden Kostenschnitte verlangt.

Mehrere EU-Länder lockern ihre Corona-Beschränkungen

Rom - Mehrere europäische Länder lockern ab Montag weitere Anti-Corona-Maßnahmen. In Italien dürfen sich die Menschen dann wieder innerhalb ihrer Region frei bewegen. Auch Restaurants, Bars, Friseursalons, Geschäfte und Museen öffnen wieder. Nach zweimonatiger Schließung öffnet auch der Petersdom in Rom wieder seine Pforten. Lockerungen gibt es auch in Belgien, Griechenland, Spanien und Portugal.

Dutzende Corona-Fälle in deutschem Flüchtlingsheim

Köln - In einer westdeutschen Flüchtlingseinrichtung sind 70 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab die Bezirksregierung Köln (Bundesland Nordrhein-Westfalen) am Sonntag bekannt. Insgesamt wurden in der Unterkunft St. Augustin bei Bonn 300 Personen getestet. Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" über zahlreiche positive Testergebnisse in dem Flüchtlingsheim berichtet. Die Infizierten wurden in einen Isolierbereich verlegt. Weitere Testergebnisse stehen noch aus.

Ibiza-Folgen: Vorab-Korruption wird strafbar

Wien - Genau ein Jahr nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos hat Justizministerin Alma Zadic (Grüne) gesetzliche Folgen der Affäre eingeleitet. Gemäß ihren am Sonntag vorgestellten Plänen wird Korruption auch dann strafbar, wenn von einem Politiker die entsprechenden Zusagen gemacht werden, obwohl er die Funktion für deren Umsetzung noch gar nicht innehat. Die Opposition begrüßt die angekündigten Verschärfungen, diese sind ihr aber zu wenig. Die NEOS verlangten auch Änderungen in der Parteienfinanzierung und - ebenso wie die FPÖ - den Rauswurf des umstrittenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek.

13 Menschen im US-Staat Louisiana durch Schüsse verletzt

Baton Rouge (Louisiana) - Im US-Staat Louisiana sind 13 Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei sei Samstagabend alarmiert worden, nachdem in der Stadt Bogalusa im Nordosten des Staates Schüsse gefallen seien, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung. Am Tatort hätten die Beamten eine "extrem große Gruppe an Menschen" angetroffen, die offenbar eine Gedenkfeier für einen Anfang Mai ermordeten Mann veranstaltete. Die Polizei machte keine Angaben, ob es Festnahmen gab.

Streit um Taiwan zum Auftakt der WHO-Jahrestagung

Genf - Mitten in der Coronavirus-Pandemie entbrennt bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein geopolitischer Streit. Es geht um die Frage, ob Taiwan bei der Jahresversammlung der Organisation ab Montag als Beobachter teilnehmen darf. Zum Auftakt einer virtuellen WHO-Jahrestagung am Montag wollen die USA die Teilnahme Taiwans gegen den Widerstand Chinas durchsetzen.

Prozess um Kinderporno-Ring in Justizanstalt Mittersteig

Wien - Am Montag beschäftigt sich das Wiener Landesgericht mit einem Kinderporno-Ring, den mehrere Häftlinge der Justizanstalt Wien-Mittersteig aufgezogen haben sollen. Als das Treiben der Bande aufflog, nahm sich der Hauptverdächtige - ein wegen Vergewaltigung und Ermordung eines Zwölfjährigen verurteilter Straftäter - das Leben. Vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden nun vier Angeklagte.

(Schluss) mf/ral