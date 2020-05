Aufregung um Corona-Cluster in Wien und Niederösterreich

Wien/Hagenbrunn - Rund um den Coronavirus-Cluster in Wien und Niederösterreich hat sich eine politische Debatte entsponnen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kritisierte die Stadt Wien und sprach von mangelnder Kommunikation. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) stellte sich hingegen hinter die Wiener Gesundheitsbehörden und lobte die Zusammenarbeit. In der Causa geht es um Corona-Fälle in zwei Postverteilungszentren in Wien-Inzersdorf und Hagenbrunn, einem Wiener Flüchtlingsheim und einen Kindergarten in Wien, die miteinander zusammenhängen. Hunderte Menschen befinden sich in Quarantäne.

Hotels öffnen am 29. Mai mit Wellness, Buffet und Seminaren

Wien - Hotels und andere Beherbergungsbetriebe dürfen am 29. Mai, vor dem langen Pfingstwochenende, wieder aufsperren und dann gleich das ganze Programm von Gastronomie über Wellness und Frühstücksbuffet bis zu Seminaren mit bis zu 100 Teilnehmern anbieten. Für die Hygiene gelten dabei im Wesentlichen analoge Regeln wie für die Gastronomie und Schwimmbäder. Wichtig für das Alpenland Österreich: Auch Seilbahnen und Schutzhütten dürfen den Betrieb aufnehmen.

Rückkehr der Schüler zum Unterricht offenbar ohne Probleme

Wien - Die Einhaltung der neuen Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie dürfte auch an Volks-, Sonder- und Neuen Mittelschulen sowie AHS-Unterstufen ohne größere Probleme funktionieren. Befürchtete Staus bei der Ankunft, Probleme beim Maskentragen oder Händewaschen waren zumindest am ersten Tag der Schulöffnung kein Thema, zeigt ein APA-Rundruf. Seit Montag findet für insgesamt 700.000 Schüler nach neun Wochen Fernlehre wieder Unterricht im Klassenzimmer statt.

Slowenien führt Einreisebeschränkungen wieder ein

Ljubljana/Wien - Österreicher können ohne einen triftigen Grund nicht mehr nach Slowenien einreisen, da Ljubljana seine Grenzöffnung wieder zurückgezogen hat. Triftige Gründe sind z.B. ein Wohnsitz bzw. der Besitz von Immobilien in Slowenien. Durchreisen ist erlaubt. Die slowenische Regierung begründet ihre Entscheidung mit Reziprozität. Am Freitag hatte Slowenien die freie Einreise für alle EU-Bürger ermöglicht. Österreich hatte bei der Öffnung in die Gegenrichtung aber nicht mitgezogen.

Situation an den Grenzen nach Lockerungen ruhig

Wien - Zwei Monate nach der Einführung strikter Reisebeschränkungen werden seit dem Wochenende an den Grenzen zu Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Ungarn, der Slowakei und Liechtenstein nur mehr Stichprobenkontrollen durchgeführt. Die Situation an den Grenzen blieb ruhig. Nur vereinzelt gab es Missverständnisse, weil Österreicher entgegen der Vorschriften zum Einkaufen in die Nachbarländer fuhren.

Evaluierung der Coronavirus-Maßnahmen im Juni

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Montag eine Detailevaluierung der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronaviruspandemie und zu den Öffnungsschritten für Juni angekündigt. Dabei soll dann eine Prognose erstellt und im Zuge dieser Evaluierung eine Grundsatzaussage getroffen werden, "auch über die Frage, können wir das Tempo beschleunigen", kündigte Anschober an. Denn da habe man vier Öffnungsschritte hinter sich "und wir haben die Auswirkungen gesehen".

NEOS-Gutachten zu Register erhöht Druck auf Regierung

Wien - Die NEOS haben am Montag ein Gutachten zum "Ergänzungsregister für sonstige Betroffene" präsentiert - über dieses waren möglicherweise jahrelang sensible Daten offen zugänglich. Das Anwaltsnetzwerk Deloitte Legal bestätigte darin die Ansicht, dass die meisten Daten nie gespeichert werden hätten dürfen. "Es müsste die gesamte Datenbank gelöscht werden", sagte der NEOS-Abgeordnete Douglas Hoyos. In dem Register war u.a. Bundespräsident Alexander Van der Bellen erwähnt worden.

Französische Filmlegende Michel Piccoli (94) gestorben

Paris - Er war eine der Leinwandikonen des französischen Nachkriegskinos. Nun ist Michel Piccoli im Alter von 94 Jahren an einem Schlaganfall verstorben, wie seine Familie bestätigt. Damit verliert das Kino einen seiner größten Darsteller, der an der Seite von Romy Schneider oder Brigitte Bardot zum Idol aufstieg und auch im hohen Alter als Papst unter Regie von Nanni Moretti noch reüssierte. Insgesamt spielte der am 27. Dezember 1925 geborene Piccoli in über 200 Filmen mit.

Wiener Börse tendiert im Verlauf sehr fest

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf sehr fest tendiert. Der ATX gewann 2,7 Prozent auf 2.188 Einheiten. Rückenwind erhielten Finanzmärkte am heutigen Handelstag durch Hoffnungen auf einen neuen Impfstoff gegen das Coronavirus, nachdem die US-Pharmafirma Moderna im Zuge einer klinischen Studie positive Testergebnisse vorgelegt hatte. Mit Blick auf die heimischen Werte profitierten unter anderem Banken von der aufgehellten Stimmung: Erste-Group-Titel gewannen 4,4 Prozent.

