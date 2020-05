Andrea Mayer wird Kunst- und Kulturstaatssekretärin

Wien - Andrea Mayer, ehemalige Leiterin der Kunst- und Kultursektion und aktuelle Kabinettsdirektorin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, wird heute Vormittag der Öffentlichkeit als Nachfolgerin von Ulrike Lunacek als Kunst- und Kulturstaatssekretärin präsentiert. Der Erweiterte Bundesvorstand der Grünen hat am Montagabend einen entsprechenden Vorschlag von Parteichef Werner Kogler angenommen.

Arbeitslosenzahlen seit Mitte April um 55.500 gesunken

Wien - Die Arbeitslosenzahlen sind seit dem Rekord Mitte April um 55.500 Personen gesunken. Per 18. Mai waren 532.693 Personen arbeitslos oder in Schulung, wie Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag mitteilte. Die Coronavirus-Pandemie hat zur höchsten Arbeitslosigkeit seit dem Jahr 1945 geführt. Man sehe "weiterhin eine erfreuliche Abflachung der Kurve", so Aschbacher. Den deutlichsten Rückgang gebe es am Bau, wo die Arbeitslosigkeit um rund 25.000 Personen zurückgegangen sei.

Wien bleibt für Nehammer Sonderfall bei Corona-Bekämpfung

Wien - Die Stadt Wien bleibt für Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ein Sonderfall in Sachen Coronavirus-Bekämpfung. Bei der Präsentation der Kriminalitätsentwicklung während des Lockdowns stellte Nehammer die Hauptstadt als weißen Fleck auf einer roten Österreich-Karte dar, in dem als einzigen keine "Überwachung von Quarantänemaßnahmen durch die Polizei" stattfindet. Er mache der Stadt Wien neuerlich das Angebot, Contact Tracing mit Hilfe der Polizei durchzuführen.

Österreich nimmt an EU-Mission "Irini" teil

Wien - Der Hauptausschuss des Parlaments hat am Montag der Teilnahme des Bundesheeres an der EU-Mission "Irini" zugestimmt. Österreich wird sich mit bis zu 15 Stabsoffizieren an der Mission beteiligen, teilte das Verteidigungsministerium in Wien am Dienstag mit. "Irini" ist die Nachfolgemission der EU-Mittelmeer-Operation "Sophia". Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) begrüßte diesen Schritt im Sinne internationaler Solidarität und Kooperation.

Passagier- und Gewinneinbruch am Flughafen Wien durch Corona

Wien/Schwechat - Die Coronavirus-Epidemie hat die Luftfahrtbranche in eine bisher noch nie da gewesene Krise gestürzt. Der Flughafen Wien hat im ersten Quartal bei Umsatz, Ergebnis sowie den Passagierzahlen deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Weltweite Reisebeschränkungen und Flugstreichungen sorgten von Jänner bis März für ein Passagierminus von rund 19 Prozent. Im April betrug der Rückgang fast 100 Prozent. Flughafen-Vorstand Günther Ofner sieht das Unternehmen mit den eingeleiteten Sparmaßnahmen wie Kurzarbeit für alle Beschäftigten, Kostenreduktionen und Verschiebung von größeren Investitionen, dennoch gut gerüstet.

Trump droht WHO mit endgültigem Zahlungsstopp und Austritt

Washington - US-Präsident Donald Trump hat der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit einem endgültigen Zahlungsstopp gedroht. Sollte sich die WHO binnen 30 Tagen nicht zu "wesentlichen Verbesserungen" verpflichten, werde er zudem die Mitgliedschaft der USA in der Organisation überdenken, heißt es in einem Schreiben an WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus, das Trump am Montagabend auf Twitter veröffentlichte. Trump wirft der WHO seit Wochen "Missmanagement" in der Coronakrise sowie Einseitigkeit zugunsten Chinas vor.

Erdbeben im Südwesten Chinas - vier Tote und 24 Verletzte

Peking - Bei einem Erdstoß im Südwesten Chinas hat es Tote und Verletzte gegeben. Durch das Beben im Bezirk Qiaojia seien am Montagabend vier Menschen ums Leben gekommen und 24 verletzt worden, teilte die Regierung der Provinz Yunnan am Dienstag mit. Nach Angaben von Chinas Seismologie-Behörde ereignete sich das Beben nahe der Sechs-Millionen-Einwohner-Stadt Zhaotong und hatte eine Stärke von 5,0.

25-Jähriger raste mit 150 km/h durch Wien

Wien - Mit einer Geschwindigkeit bis zu 150 km/h ist in der Nacht auf Dienstag ein 25-Jähriger in Wien durch das Stadtgebiet gerast und hat dabei mehrere rote Ampeln missachtet. Zweimal konnten sich Fußgänger durch einen Sprung zur Seite vor dem Verkehrsrowdy in Sicherheit bringen, ein Lenker wurde zum Ausweichen genötigt. Nach einer Verfolgungsjagd stellten Polizisten den Serben - in einem Busch. Er wurde angezeigt.

