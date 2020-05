Green Deal: EU stellt Plan für Ernährung und Artenschutz vor

EU-weit/Brüssel - Ein Nährwertlogo auf Lebensmitteln, weniger Pestizide auf dem Acker, mehr Naturschutz: Europa soll nach dem Willen der EU-Kommission zum weltweiten Vorreiter für nachhaltige Ernährung und biologische Vielfalt werden. Am Mittwoch legt die Behörde ihre Pläne als Teil des "Green Deal" für ein klimaneutrales Europa bis 2050 vor. Sie dürften sich auf die Ernährung von Millionen Verbrauchern auswirken. Konkret geht es um die "Vom Hof auf den Teller"-Strategie für eine umweltfreundlichere Produktion von Lebensmitteln.

Abbas kündigt Abkommen mit Israel und USA auf

Ramallah - Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat am Dienstag ein Ende aller Vereinbarungen mit Israel und den USA erklärt. Bei einem Treffen der Palästinenserführung in Ramallah sagte Abbas nach Angaben der Nachrichtenagentur Wafa, dies schließe auch Sicherheitsvereinbarungen ein. Abbas reagierte damit auf Annexionspläne Israels im besetzten Westjordanland. Israel müsse nun selbst die Verantwortung für die besetzten Gebiete übernehmen, sagte der Palästinenserpräsident.

Erstmals mehr als tausend Corona-Tote am Tag in Brasilien

Brasilia - In Brasilien sind erstmals mehr als tausend Todesopfer der Corona-Pandemie innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, wurden seit dem Vortag 1.179 Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der offiziell gezählten Todesfälle durch das neuartige Coronavirus stieg damit auf fast 18.000. Auch in Chile gibt es stark steigende Zahlen bei Neuinfektionen und Todesfällen.

Österreich will Klimawandel-Überwachungsdienst ansiedeln

Wien - Österreich bewirbt sich um zwei Abteilungen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF), die sich mit der Überwachung des Klimawandels sowie der Atmosphäre beschäftigen. Derzeit in Reading (Großbritannien) angesiedelt, benötigen sie wegen des Brexit innerhalb der EU einen neuen Standort. Eine entsprechende Interessensbekundung verabschiedet der Ministerrat am Mittwoch. Die Vorhersagen des ECMWF-Zentrums bilden das Kernstück der meisten Wetterprognosen in Europa.

Zahl der Fahrraddiebstähle im Vorjahr erneut gesunken

Wien - Im Vorjahr sind in Österreich insgesamt 20.805 Fahrräder gestohlen worden. Das ist der niedrigste Wert seit 20 Jahren, berichtete der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) unter Berufung auf Zahlen des Innenministeriums. 64 Prozent der angezeigten Fahrraddiebstähle passierten in den Landeshauptstädten. Im Vergleich zum Jahr 2014 nahm die Zahl der Fahrraddiebstähle um 7.469 ab. Insgesamt gibt es in Österreich rund sechseinhalb Millionen Fahrräder.

Britischer Corona-Held soll Ritterwürde bekommen

London - Der durch seine Spendenaktion für das britische Gesundheitspersonal zum Corona-Helden aufgestiegene Weltkriegsveteran Tom Moore soll in den Ritterstand erhoben werden. Premier Boris Johnson nominierte den 100-jährigen "Captain Tom" für den Ehrentitel. Moore hatte sich nach einer Hüft-Operation vorgenommen, bis zu seinem 100. Geburtstag 100 Mal mit seinem Rollator seinen 25 Meter langen Garten abzuschreiten und sich dafür sponsern zu lassen. Moore hatte auf 1.000 Pfund an Spenden gehofft. Am Ende wurde daraus ein Millionenbetrag für den nationalen Gesundheitsdienst NHS.

EU-weites Verbot von Mentholzigaretten

Brüssel - Mit Mentholzigaretten ist in der EU nun endgültig Schluss. Seit Mittwoch sind in den EU-Staaten ausnahmslos alle Zigaretten mit charakteristischen Aromen verboten, weil sie den Tabakgeschmack überdecken und so zur Förderung des Tabakkonsums beitragen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) lehnte Anfang Mai 2016 Klagen gegen das Verbot von Polen und mehrerer Tabakunternehmen ab.

Plagiatsvorwurf gegen Christoph Waltz' "Fidelio"-Bühnenbild

Wien - Der von Christoph Waltz inszenierte "Fidelio" am Theater an der Wien ist mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Die Beethoven-Oper beeindruckte im März durch das gewaltige Bühnenbild einer Doppelhelixtreppe des US-deutschen Architekturbüros Barkow Leibinger. Doch der Kulturjournalist Axel Brüggemanns deckte auf, dass die weiße Bühnenanlage frappant einer Studie für eine Bibliothek des US-Architekten Khoa Vu aus dem Jahr 2013 ähnelt. Das Büro Barkow Leibinger weist die Plagiatsvorwürfe zurück.

