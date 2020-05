EU-Kommission will Pestizide um 50 Prozent verringern

EU-weit/Brüssel - Die EU-Kommission will den Einsatz von chemischen und gefährlichen Pestiziden in der europäischen Landwirtschaft bis 2030 um die Hälfte senken. Dieses Ziel ist Teil der "Farm-to-Fork"-Strategie im Rahmen des Klimaschutzplanes Green Deal, welche die EU-Behörde in Brüssel am Mittwoch parallel zu einem Plan zur Erhaltung der Biodiversität vorstellte. In der "Farm-to-Fork"-Strategie beschäftigt sich die EU-Kommission, wie Lebensmittel in Zukunft in der EU "Vom Hof auf den Tisch" kommen und die Versorgung sichergestellt werden soll.

Weniger als 1.000 aktiv Covid-19-Erkrankte in Österreich

Wien - Erstmals ist mit 838 wieder die Grenze von 1.000 Aktiv-Erkrankten in Österreich unterschritten worden. Zudem ist die Situation auf den Intensivstationen weiter stabil: "Aktuell befinden sich 37 Menschen in intensivmedizinischer Behandlung, den Höchststand gab es am 8. April mit 267 Patienten", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwoch. Auch die Prognose bis nächste Woche lasse "keine großen Veränderungen" erwarten.

Corona-Streit zwischen ÖVP-Ministern und Wien prolongiert

Wien - Im Politstreit zwischen der ÖVP und der Stadt Wien um Maßnahmen zur Coronavirusbekämpfung hat Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) am Mittwoch nachgelegt. Sie "signifikant viele Fälle in Flüchtlingsheimen der Stadt Wien" und bot an, Wien mit Angeboten des Integrationsfonds zu unterstützen. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna-Mikl-Leitner lobte indes die gute Zusammenarbeit mit Wien.

SPÖ fordert größtes Konjunkturpaket seit 1945

Wien - Die SPÖ fordert angesichts der coronabedingten Rekordarbeitslosigkeit das größte Investitions- und Beschäftigungspaket seit 1945. "Wir müssen uns aus der Krise herausinvestieren", sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Mittwoch in Wien. Ohne größere Konjunkturmaßnahmen werde man die "explodierende Arbeitslosigkeit" nicht stoppen können. Gefordert wird zudem eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes.

Abbas kündigt Abkommen mit Israel und USA auf

Ramallah - Als Konsequenz aus den Annexionsplänen Israels im Westjordanland auf Basis des US-Nahost-Plans hat Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas die Aufhebung aller Vereinbarungen mit Israel und den USA erklärt. Dies schließe auch Sicherheitsabmachungen mit ein, meldete die Nachrichtenagentur WAFA nach einem Treffen von Abbas mit der Palästinenserführung. Dass Österreich gemeinsam mit Ungarn einen EU-Aufruf gegen die Pläne Israels, besetzte Gebiet zu annektieren, blockiert, entzweit unterdessen die Regierungspartner ÖVP und Grüne.

Nordkorea setzt Gespräche mit Washington bis zur US-Wahl aus

Pjöngjang/Washington/Moskau - Nordkorea hat nach Angaben Moskaus die Gespräche mit den USA bis zum Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl ausgesetzt. Nordkorea halte die Gespräche mit Washington "derzeit für sinnlos", sagte der russische Botschafter, Alexander Mazegora, in Pjöngjang am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Russland sei unzufrieden mit dem Einfrieren der Gespräche, da dies die Spannungen in der Region erhöhen könnte, sagte Mazegora.

Fast 1.000 Tote bei Kämpfen im Südsudan

Juba - Die Zahl der Toten bei Kämpfen zwischen Bevölkerungsgruppen im Krisenland Südsudan am Wochenende ist Behörden zufolge auf fast 1.000 gestiegen. Bewaffnete Mitglieder einer Gruppe hatten mehrere Dörfer im Bezirk Uror im Zentrum des Landes angegriffen. Dabei seien rund 500 Angreifer und etwa 490 Angegriffene getötet worden, sagte am Mittwoch John Dak Gatluak, der Leiter des Bezirks. Bei den Kämpfen wurden auch ein südsudanesischer Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen (MSF) getötet und zwei weitere verletzt, wie die Organisation am Dienstag mitteilte.

Zyklon "Amphan" traf in Indien und Bangladesch auf Land

Neu-Delhi/Dhaka - Ein starker Wirbelsturm hat mit viel Wind und Regen das Festland in Indien und Bangladesch erreicht. Bis Zyklon "Amphan" ganz an Land sei, dauere es aber etwa vier Stunden, teilte der meteorologische Dienst Indiens am Mittwochnachmittag mit. Es sei einer der schlimmsten Stürme der vergangenen 20 Jahre in der Region. Das Coronavirus machte notwendige Evakuierungen noch schwieriger als sonst.

(Schluss) hhi