Zahl der jemals Corona-Infizierten auf über fünf Millionen

Baltimore (Maryland) - Die Zahl der jemals offiziell mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist am Donnerstag auf mehr als fünf Millionen gestiegen. Die Übersicht der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore wies um 10.00 Uhr 5.000.561 mit dem Virus bisher Infizierte aus. 328.191 Personen sind demnach daran verstorben, das sind gut 6,5 Prozent der Gesamtzahl. Die USA als Spitzenreiter der Statistik nähern sich mit mittlerweile 93.439 Todesfällen allmählich der Marke von 100.000, mehr als 1,55 Millionen Menschen in den Staaten haben sich infiziert.

Ungarische Regierung schließt Transitzone für Migranten

Budapest - Ungarn hat die Schließung seiner umstrittenen Transitzone zur Unterbringung von Asylbewerbern angekündigt. Damit folge die Regierung einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), sagte Regierungsmitglied Gergely Gulyas am Donnerstag in Budapest. Aus Serbien einreisende Asylwerber werden seit einiger Zeit im Container-Lager Röszke an der ungarisch-serbischen Grenze ohne Einzelfallprüfung untergebracht. Die Bedingungen in dem Lager glichen einer Inhaftierung, befanden die Luxemburger Richter vergangene Woche.

Grüne sehen sich bei Coronahilfen in Vermittlerrolle

Wien/Brüssel - Weitaus weniger kritisch als der Koalitionspartner ÖVP sieht der Grüne Europasprecher Michel Reimon den deutsch-französischen Vorschlag für ein Corona-Wiederaufbauprogramm. Dieser sei ein "erster großer Wurf", wenngleich nicht "ökologisch und sozial genug", erklärte Reimon am Donnerstag. Die Grünen könnten in dem Streit um Coronahilfen nach Ansicht des Abgeordneten vermitteln.

SPÖ legt bei Kritik an Ibiza-U-Ausschuss-Austragungsort nach

Wien - Die SPÖ-Kritik an der Entscheidung für den Austragungsort des Ibiza-Untersuchungsausschusses ebbt nicht ab. Die Präsidiale hatte sich am Mittwoch für das Lokal 7 in der Hofburg entschieden, das auch bisher für solche Zwecke genutzt worden war. Trotz einer Ausweitung auf zwei Räume sieht SPÖ-Vize-Klubchef Jörg Leichtfried aber die mediale Berichterstattung wegen mangelnden Platzangebots gefährdet.

Sechs Verletzte bei nächtlichen Messerattacken in Baden

Baden - Sechs Verletzte sind die Bilanz nach Messerattacken in Baden bei Wien in der Nacht auf Donnerstag. Ein männlicher Täter soll laut Polizei auf fünf Personen losgegangen sein. Der Beschuldigte selbst sei im Zuge der Fahndung schwer verletzt aufgefunden worden. Die Ermittlungen laufen. Laut Rotem Kreuz wurden fünf Verletzte ins Krankenhaus transportiert. Ein Opfer soll sich selbstständig in Spitalsbehandlung begeben haben. Die Hintergründe der Messerattacken an angeblich drei Tatorten blieben vorerst unklar.

EU empfiehlt Schutzmasken und Abstandsregeln bei Flugreisen

Brüssel - Die EU hat Leitlinien zu Flugreisen während der Corona-Pandemie vorgelegt. Passagiere und Bordpersonal seien aufgerufen, medizinische Schutzmasken zu tragen, teilten die EU-Behörde für Luftfahrtsicherheit (EASA) und die EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde (ECDC) am Mittwochabend mit. Zudem müssten Abstandsregeln "im Rahmen des Möglichen" eingehalten werden.

Fast zwei Dutzend Tote bei Zyklon in Indien und Bangladesch

Neu-Delhi/Dhaka - Der stärkste Zyklon seit mehr als 20 Jahren ist über Bangladesch und Indien hinweggefegt. Er hinterließ eine Spur der Verwüstung, fast zwei Dutzend Menschen wurden in den Tod gerissen. Sie starben etwa durch zusammenkrachende Häuser oder umstürzende Bäume, wie zuständige Behörden mitteilten. "Amphan" tobte in der Nacht auf Donnerstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 Stundenkilometern.

Pippi Langstrumpf feiert offiziell ihren 75. Geburtstag

Stockholm - Astrid Lindgrens Kinderbuch-Klassiker "Pippi Langstrumpf" feiert seinen 75. Geburtstag. Lindgrens Tochter Karin Nyman erhielt zu ihrem zehnten Geburtstag am 21. Mai 1944 von ihrer Mutter das Manuskript der Geschichten des stärksten Mädchens der Welt als Geschenk. Ein Jahr später kam die schwedische Erstausgabe in den Handel - das ist der Grund, warum heuer offiziell der 75-jährige Geburtstag des rothaarigen Mädchens gefeiert wird. Astrid Lindgrens "Pippi Langstrumpf"-Bücher wurden in 77 Sprachen übersetzt. knapp 66 Millionen Exemplare wurden weltweit verkauft.

