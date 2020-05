Gespräche zur AUA-Rettung laut Kurz weit fortgeschritten

Wien/Frankfurt - Die Verhandlungen zur Rettung der Lufthansa in Deutschland befinden sich in der Zielgeraden. Die Gespräche zur Rettung ihrer Tochter AUA (Austrian Airlines) dürften auch nicht mehr allzu lange dauern. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach am Donnerstag von "Tagen oder Wochen, Monate kann ich ausschließen". "Es ist ein gut aufgesetzter Verhandlungsprozess mit der Lufthansa", sagte Kurz. Für Österreich gehe es um den Weiterbetrieb der AUA und des Drehkreuzes Flughafen Wien, so Kurz weiter. Je nach Verhandlungsergebnis werde am Ende Steuergeld in die Hand genommen oder nicht.

1-2-3-Ticket soll 2021 kommen

Wien - Das sogenannte 1-2-3-Ticket soll noch 2021 eingeführt werden. Das Projekt, dass das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln um einen Euro pro Tag in einem Bundesland, um zwei Euro in zwei und um drei Euro täglich durch ganz Österreich, vorsieht, ist bereits weit fortgeschritten, wie Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einem Interview mit dem Wochenmagazin "News".

Sicherheit vor Corona soll Österreichs Sommersaison retten

Wien - Die Sommersaison steht vor der Tür und die von der Coronakrise besonders hat getroffenen Tourismusbetriebe bangen ums Überleben. Österreich will sich nun als extra sicheres Reiseland präsentieren. Dahingehend sollen Tourismusmitarbeiter flächendeckend aufs Virus getestet werden - so viele so oft wie möglich. Die Österreich Werbung (ÖW) verstärkt zudem ihr Marketing und bekommt dafür 40 Mio. Euro.

Mehr als 80 Tote bei Zyklon in Indien und Bangladesch

Neu-Delhi/Dhaka - Mehr als 80 Menschen sind in Indien und Bangladesch durch den verheerenden Wirbelsturm "Amphan" ums Leben gekommen. Allein im besonders betroffenen nordostindischen Bundesstaat Westbengalen gab es mindestens 72 Tote, sagte die zuständige Regierungschefin am Donnerstag. Die Katastrophe sei "größer als Corona" und es brauche mehrere Tage, um das ganze Ausmaß der Schäden abzuschätzen.

Ungarn schließt Transitzone für Migranten nach EU-Kritik

Budapest - Die ungarische Regierung schließt die umstrittenen Transitzonen an der Südgrenze des Landes. Damit folge man dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Unterbringung von Asylbewerbern, das die Transitzonen als rechtswidrig beurteilt hatte, teilte Kanzleiminister Gergely Gulyas am Donnerstag mit. Ein Asylantrag kann ab jetzt nur mehr außerhalb Ungarns bzw. der EU gestellt werden.

Türkei und Russland fordern Waffenruhe in Libyen

Ankara/Moskau - Russland und die Türkei, selbst in den Konflikt unmittelbar involviert, drängen erneut auf eine sofortige Waffenruhe im Bürgerkriegsland Libyen. Die Kampfhandlungen müssten unverzüglich eingestellt werden, teilte das russische Außenamt am Donnerstag nach einem Gespräch von Außenminister Sergej Lawrow mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu mit. Außerdem müsse der "politische Prozess" unter der Ägide der UNO wieder aufgenommen werden.

Japan lockert Corona-Notstand weiter

Tokio - Japan hat den in der Coronakrise verhängten Notstand in weiteren Landesteilen vorzeitig aufgehoben. Regierungschef Shinzo Abe erteilte am Freitag die Freigabe für die Präfekturen Osaka, Kyoto und Hyogo. Für den Großraum Tokio sowie die nördlichste Provinz Hokkaido gelte der Notstand zwar vorerst weiter, könnte aber möglicherweise am Montag ebenfalls aufgehoben werden, erklärte Abe. Am Montag werde seine Regierung mit Experten über die Lage beraten. "Sollte die derzeitige Lage andauern, ist es möglich, den Notstand zu beenden", so der Premier.

Sechs Verletzte bei nächtlichen Messerattacken in Baden

Baden - Messerattacken im Stadtgebiet von Baden bei Wien haben in der Nacht auf Donnerstag nach Polizeiangaben sechs Verletzte gefordert. Als Beschuldigter gilt ein 19-jähriger Österreicher, der festgenommen wurde. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Als Motiv wird ein Beziehungsstreit vermutet. Die Opfer sind 16 bis 63 Jahre alt.

