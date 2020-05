AUA spart 300 Millionen Euro beim Personal

Wien/Frankfurt - Bei den Austrian Airlines sind es am Ende doch 300 Mio. Euro geworden, die den Beschäftigten bis 2024 als Sanierungsbeitrag infolge der Coronakrise abverlangt werden. Nun liegen Vereinbarungen mit den Arbeitnehmervertretern vor. Pro Jahr geht es um 80 Mio. Euro, die vom Personal geschultert werden müssen. Die Verhandlungen um Staatshilfen laufen in den nächsten Tagen weiter. Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach am Donnerstag von "Tagen oder Wochen" bis zu einer Lösung.

Mehr als 80 Tote bei Zyklon in Indien und Bangladesch

Neu-Delhi/Dhaka - Mehr als 80 Menschen sind in Indien und Bangladesch durch den verheerenden Wirbelsturm "Amphan" ums Leben gekommen. Allein im besonders betroffenen nordostindischen Bundesstaat Westbengalen gab es mindestens 72 Tote, sagte die zuständige Regierungschefin am Donnerstag. Die Katastrophe sei "größer als Corona" und es brauche mehrere Tage, um das ganze Ausmaß der Schäden abzuschätzen.

Ungarn schließt Transitzone für Migranten nach EU-Kritik

Budapest - Die ungarische Regierung schließt die umstrittenen Transitzonen an der Südgrenze des Landes. Damit folge man dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Unterbringung von Asylbewerbern, das die Transitzonen als rechtswidrig beurteilt hatte, teilte Kanzleiminister Gergely Gulyas am Donnerstag mit. Ein Asylantrag kann ab jetzt nur mehr außerhalb Ungarns bzw. der EU gestellt werden.

Sechs Verletzte bei nächtlichen Messerattacken in Baden

Baden - Messerattacken im Stadtgebiet von Baden bei Wien haben in der Nacht auf Donnerstag nach Polizeiangaben sechs Verletzte gefordert. Als Beschuldigter gilt ein 19-jähriger Österreicher, der festgenommen wurde. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Als Motiv wird ein Beziehungsstreit vermutet. Die Opfer sind 16 bis 63 Jahre alt.

Wanderin in OÖ von Kuh schwer verletzt

Reichraming - Eine 66-jährige Wanderin ist am Donnerstagnachmittag in Reichraming (Bezirk Steyr-Land) von einer Kuh schwer verletzt worden. Die Frau ging gemeinsam mit zwei Freundinnen und einem Dackel durch einen eingezäunten Weidebereich mit 13 Kühen. Als die Wanderinnen in der Nähe der Tiere waren, trat eine Kuh gegen das linke Bein der 66-Jährigen, berichtete die Polizei Donnerstagabend. Die Frau wurde im Bereich des linken Oberschenkels bzw. Knies schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Steyr geflogen.

Deadline für Laudamotion - Standortschließung ohne neuen KV

Wien/Schwechat - Kommt in den nächsten Stunden nicht doch noch ein neuer billigerer Kollektivvertrag für das fliegende Personal bei Laudamotion zustande, dann wird der irische Mutterkonzern Ryanair die Wiener Lauda-Basis schließen und die österreichische Hauptstadt selber von Standorten aus anderen europäischen Städten anfliegen. 300 Lauda-Mitarbeiter sind betroffen. Die Frist läuft Ende des Tages aus. Die Gewerkschaft hat bisher ihre Unterschrift verweigert. "Wir hoffen natürlich noch darauf", sagte eine Laudamotion-Sprecherin am frühen Donnerstagabend.

Wiener Börse mit schweren Verlusten am Feiertag

Wien - Der österreichische Leitindex ATX ging am Donnerstag um 2,15 Prozent tiefer bei 2.099,53 Punkten aus dem Handel. Gegen das schwache Umfeld stemmten sich einige Titel mit Bezug zur Luftfahrtbranche wie der Caterer Do&Co (+3,4 Prozent), der Flughafen Wien (+1,2 Prozent) und der Flugzeugzulieferer FACC (+0,2 Prozent). Sie dürften von der Aussicht auf ein Lufthansa-Rettungspaket der deutschen Regierung profitiert haben.

