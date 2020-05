Passagierflugzeug im Süden Pakistans abgestürzt

Karachi - Ein Flugzeug mit rund 100 Passagieren an Bord ist im Süden Pakistans abgestürzt. Die Passagiermaschine sei in der Nähe der Stadt Karachi (Karatschi) wenige Minuten vor der Landung in einem Wohngebiet abgestürzt, teilte die Luftfahrtbehörde des Landes am Freitag mit. Zunächst waren keine Angaben zu Todesopfern bekannt. Häuser wurden durch den Absturz beschädigt, wie ein Sprecher der Luftfahrtbehörde sagte. Mindestens 15 Verletzte wurde in Krankenhäuser gebracht.

Laudamotion schließt Basis in Wien per 29. Mai - 300 Jobs verloren

Wien/Schwechat/Dublin - Die Ryanair-Tochter Laudamotion schließt ihre Basis in Wien per 29. Mai. 300 Jobs gehen verloren. Die Gewerkschaft vida ließ sich nicht auf ein Ultimatum der Billigairline ein, die einen neuen Kollektivvertrag mit deutlich abgesenkten Löhnen gebracht hätte. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) hätte diesen akzeptiert. Österreichs zweitgrößte Fluggesellschaft gab an, den Schritt "zutiefst" zu bedauern und gab der Gewerkschaft und auch der Regierung die Schuld an dem Schritt.

300 Millionen zusätzlich für öffentlichen Verkehr

Wien - Im Zuge der Comeback-Maßnahmen für Österreich wird die Bundesregierung 300 Millionen Euro zusätzlich in den öffentlichen Verkehr investieren. Das Geld wird vor allem in den Ausbau der Infrastruktur und in eine Erweiterung des Angebots fließen, sagte Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Freitag. Mit weiteren 250 Millionen sollen Bahnhöfe ausgebaut bzw. modernisiert werden.

Ministerium soll Warnungen nicht an Tirol geschickt haben

Ischgl/Innsbruck - Das Gesundheitsministerium soll offenbar Corona-Warnungen aus Deutschland, Kroatien, Großbritannien, Niederlanden und Dänemark in Sachen Ischgl und Co. nicht an Tirol weitergeleitet haben. Dies berichtete der "Standard". Die FPÖ schießt scharf gegen Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Sollte das stimmen, sei Anschober "rücktrittsreif", erklärte FPÖ-Obmann Norbert Hofer. Das Ministerium gab dazu vorerst keine Stellungnahme ab.

Chinas Volkskongress eröffnet - Hongkong und Corona im Fokus

Hongkong - Zu Beginn der diesjährigen Tagung des chinesischen Nationalen Volkskongresses ist dort ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong zur Abstimmung eingereicht worden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag. Es soll sich gegen "Subversion" richten, befürchtet wird, dass neue Unruhen in Hongkong folgen könnten. Zudem kündigte Regierungschef Li Keqiang eine massive Erhöhung der Staatsausgaben im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folge der Coronavirus-Pandemie an.

Durchwachsene Bilanz nach Gastro-Wiederöffnung

Wien - Eine Woche nach der lang ersehnten Wiederöffnung der heimischen Gastronomie nach dem Lockdown wegen der Coronavirus-Pandemie ist die erste Zwischenbilanz noch eine durchwachsene. Vor allem in großen Städten tun sich die Restaurants und Caf�s noch schwer. Es fehlt der Tourismus ebenso wie der Kulturbetrieb und zusätzlich wird das Mittagsgeschäft durch das weitverbreitete Home Office beeinträchtigt. Vor allem in Wien kommen alle drei Komponenten zusammen.

Umfragen: Gutes Zeugnis für Regierungshandeln in Coronakrise

Wien - Zwei Umfragen stellen dem Handeln der Regierung in der Coronakrise ein einigermaßen gutes Zeugnis aus. So erachten 58 Prozent der Österreicher in einer Umfrage des Meinungsforschers Peter Hajek für "ATV Aktuell" die Wirtschaftsmaßnahmen der Bundesregierung als wirkungsvoll. In einer Market-Umfrage, über die der "Standard" berichtete, zeigen sich 46 Prozent mit dem Tempo des Hochfahrens zufrieden. 32 Prozent hingegen wünschten sich ein schnelleres Hochfahren - darunter besonders viele FPÖ-Wähler.

Nach Messerattacken in Baden: U-Haft verhängt

Baden/Wiener Neustadt - Über den 19-jährigen Beschuldigten im Zusammenhang mit den Messerattacken in Baden ist am Freitag die U-Haft verhängt worden, wie Birgit Borns, Vizepräsidentin des Landesgerichts Wiener Neustadt, auf Anfrage mitteilte. Es bestehe Flucht- und Tatbegehungsgefahr. Der junge Österreicher soll in der Nacht auf Donnerstag an zwei Tatorten in Baden fünf Personen mit einem Messer verletzt haben. Die Opfer sind 16 bis 63 Jahre alt. Als Tatmotiv wird ein Beziehungsstreit vermutet.

