Mindestens drei Überlebende bei Flugzeugabsturz in Pakistan

Karachi - Eine Schneise der Verwüstung hat der Absturz einer Passagiermaschine in einem Wohngebiet in Pakistan hinterlassen. Das Flugzeug mit rund 100 Menschen an Bord sei in der Nähe der Stadt Karachi (Karatschi) wenige Minuten vor der Landung abgestürzt, teilte die Luftfahrtbehörde des Landes am Freitag mit. Es seien bisher rund ein Dutzend Leichen geborgen worden. Die Rettungsaktion in dem Wohngebiet gestaltete sich zunächst schwierig. Mindestens drei Fluggäste hätten das Unglück überlebt.

Laudamotion schließt Basis in Wien per 29. Mai - 300 Jobs verloren

Wien/Schwechat/Dublin - Die Ryanair-Tochter Laudamotion schließt ihre Basis in Wien per 29. Mai. 300 Jobs gehen verloren. Die Gewerkschaft vida ließ sich nicht auf ein Ultimatum der Billigairline ein, die einen neuen Kollektivvertrag mit deutlich abgesenkten Löhnen gebracht hätte. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) hätte diesen akzeptiert. Österreichs zweitgrößte Fluggesellschaft gab an, den Schritt "zutiefst" zu bedauern und gab der Gewerkschaft und auch der Regierung die Schuld an dem Schritt.

Ministerium soll Warnungen nicht an Tirol geschickt haben

Ischgl/Innsbruck - Das Gesundheitsministerium soll offenbar Corona-Warnungen aus Deutschland, Kroatien, Großbritannien, Niederlanden und Dänemark in Sachen Ischgl und Co. nicht an Tirol weitergeleitet haben. Dies berichtete der "Standard". Die FPÖ schießt scharf gegen Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Sollte das stimmen, sei Anschober "rücktrittsreif", erklärte FPÖ-Obmann Norbert Hofer. Das Ministerium gab dazu vorerst keine Stellungnahme ab.

China lässt Wachstumsziel weg - Eingriff in Hongkong

Hongkong - Wegen der großen Unsicherheiten durch die Coronakrise weiß Chinas Regierung nicht, wo die zweitgrößte Volkswirtschaft in diesem Jahr hinsteuert. Erstmals seit fast zwei Jahrzehnten wurde deswegen zum Auftakt der Plenarsitzung des Volkskongresses in Peking auf eine Zielvorgabe für das Wirtschaftswachstum verzichtet. Zudem ist ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong eingereicht worden. Damit will China stärker als je zuvor in Hongkong eingreifen, wo seit einem halben Jahr Proteste gegen den Einfluss Pekings stattfinden.

Geplanter Austritt der USA aus Open Skies stößt auf Kritik

Moskau - Der von den USA geplante Ausstieg aus dem Vertrag über den Offenen Himmel (Open Skies) zu militärischen Aufklärungsflügen stößt international auf Kritik. Russland verwahrte sich gegen Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump, es halte sich nicht an das Abkommen, will aber vorerst weiter am Vertrag zu gegenseitigen militärischen Überwachungsflügen festhalten. Mehrere europäische Staaten bedauerten in einer gemeinsamen Stellungnahme Trumps Entscheidung.

Mayer froh über "offene, sachliche Diskussion"

Wien - Die erste große Unterredung mit der Kulturbranche seit ihrer Angelobung wird von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) positiv bewertet. "Das heutige Treffen hat gezeigt, dass es eine große Bandbreite von Fragen und auch Unsicherheiten gibt", so Mayer in einem Statement nach der Zusammenkunft mit rund 40 Branchenvertretern am Freitag. Die Diskussion sei aber von gegenseitiger Wertschätzung getragen gewesen. Sie bedanke sich für eine offene, sachliche Diskussion.

Corona-Fälle an Volksschulen in Wien und Vorarlberg

Wien - Die ersten Coronavirus-Fälle an Schulen nach der Wiederöffnung der Einrichtungen wurden am Freitag in Wien und Vorarlberg bekannt. An der Volksschule Schendlingen im Ländle wurden zwei Geschwister positiv auf das Virus getestet, in Wien waren eine Lehrerin an einer Volksschule in Floridsdorf und eine Schülerin an einer Volksschule in Wieden betroffen. Alle anderen Verdachtsfälle mit Schulbezug in Wien wurden negativ getestet - darunter auch jene Lehrkraft an einer Schule in Währing, die deshalb am Montag nicht geöffnet wurde.

Mutmaßlicher Ibiza-Drahtzieher: Anwalt kritisiert Behörden

Wien - Der Berliner Anwalt von Julian H., der als mutmaßlicher Drahtzieher des Ibiza-Videos gilt, spart nicht mit Kritik an den österreichischen Behörden. In einem Interview mit dem "Standard" meinte Johannes Eisenberg etwa, dass ein "Strache-liebender" Polizist Nebenstraftaten wie Erpressung und Drogendelikte konstruiert habe, um Ermittlungen in Deutschland zu ermöglichen. Zudem hält Eisenberg fest, dass er "ausdrücklich nicht" bestätigte, "dass mein Mandant an dem Video beteiligt ist".

