China meldete erstmals keine Corona-Neuinfektionen

Shanghai - China hat offiziellen Angaben zufolge erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie, seit Jänner, keine neuen Infektionen mit dem Virus verzeichnet. Am Freitag habe es keine Neuinfektionen gegeben, teilte die Nationale Gesundheitskommission (NHC) am Samstag mit. Am Donnerstag waren es noch vier gewesen. Die Zahl der bestätigten Fälle beläuft sich auf insgesamt 82.971. Die der offiziell gemeldeten Todesopfer blieb unverändert bei 4.634. Das liegt deutlich unter der Opferzahl in wesentlich kleineren Ländern. In China leben 1,4 Milliarden Menschen.

Brasilien nun weltweit auf Platz zwei bei Corona-Infektionen

Rio de Janeiro/Genf - Brasilien hat nach jüngsten Angaben die zweithöchste Zahl von Infizierungen mit dem neuartigen Coronavirus weltweit und liegt damit nun vor Russland - nur die USA haben noch mehr Fälle. Das Gesundheitsministerium in Brasilia meldete am Freitag 20.803 Infizierte mehr als am Donnerstag. Damit stieg die Zahl der Infizierten in dem mit 210 Millionen Einwohnern größten Land Lateinamerikas auf 330.890. Die USA überstiegen am Freitagabend die Marke von 1,6 Millionen nachgewiesenen Infizierungen.

Ibiza-Ausschuss: NEOS sehen Sobotka befangen

Wien - Die NEOS orten beim Vorsitzenden des Ibiza-U-Ausschusses, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), Befangenheit. Zu diesem Schluss kommt NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper nach Recherchen und Aktenstudium. Wie sie die APA wissen ließ, weise Sobotka "zahlreiche problematische Naheverhältnisse" zu Personen auf, die teilweise dem U-Ausschuss Rede und Antwort stehen werden müssen. So habe sich Sobotka in der Zeit der türkis-blauen Regierung mehrfach mit Novomatic-nahen Personen getroffen.

Steirischer Altbischof Johann Weber verstorben

Graz - Er war zu seiner Zeit als Bischof einer der beliebtesten Kirchenmänner Österreichs: Der steirische Diözesanbischof Johann Weber ist in der Nacht auf den 23. Mai in Graz gestorben. In seine Amtszeit als Vorsitzender der Bischofskonferenz fielen u.a. die Aufräumarbeiten nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Kardinal Hans Hermann Groer. Auch hatte Weber sich immer wieder für eine stärkere Einbindung von Frauen in Kirchenfunktionen ausgesprochen. In der Steiermark wirkte er noch lange als einfacher Pfarrer.

US-Institut: Remdesivir hilft vielen Covid-19-Patienten

New York - Das Medikament Remdesivir des US-Biotechkonzerns Gilead schlägt bei vielen Covid-19-Patienten offenbar an. Eine Studie belege, dass die Genesungszeit im Vergleich zu Placebo-Patienten um vier Tage oder 31 Prozent sinke, wie das National Institutes of Health (NIH) am Freitag mitteilte. Auch sei die Todesrate etwas geringer. Die Studie sei aber noch nicht endgültig ausgewertet. Wichtig sei es, mit der Behandlung noch vor dem Einsatz einer künstlichen Beatmung zu beginnen, so die Forscher.

Suche nach genauer Ursache des Flugzeugabsturzes in Pakistan

Karachi - Am Tag nach dem Absturz einer Passagiermaschine in einem Wohngebiet in Pakistan geht die Suche nach der genauen Absturzursache weiter. Kurz vor dem Absturz habe der Pilot dem Tower technische Probleme der Maschine gemeldet, sagte der Airline-Chef Arshad Malik. Mehrere Behörden arbeiteten am Samstag weiter an der Identifizierung der Toten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Provinz kamen 97 der 99 Insassen bei dem Unglück ums Leben. Angaben zu Toten am Boden wurden zunächst nicht gemacht.

Tote nach Streit im überfüllten Flüchtlingslager von Moria

Athen - Im überfüllten Flüchtlingslager von Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist eine junge Frau aus Afghanistan von einer anderen Afghanin getötet worden. Die Polizei bestätigte gegenüber dem staatlichen Rundfunk (ERT-Ägäis) den Vorfall, der sich demnach am Freitagabend ereignete. Die mutmaßliche Täterin sei zunächst auf die umliegenden Hügel geflohen, aber in der Nacht auf Samstag festgenommen worden, berichtete das Staatsradio. Nach Informationen aus Polizeikreisen gab es zuvor einen Streit zwischen den Kindern der beiden Frauen.

