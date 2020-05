Anschober skizziert Prozedere um nächste Öffnungsschritte

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat das Prozedere rund um die nächsten geplanten Öffnungsschritte in der Coronakrise skizziert. Demnach werde am Montag die gesamte, den vierten Öffnungsschritt am 29. Mai betreffende Verordnung präsentiert, anschließend kundgemacht. Danach sollen bis 10. Juni umfassend wissenschaftlich evaluiert die langfristigen Weichenstellungen erfolgen. Dabei werde es um den fünften Öffnungsschritt per 15. Juni und die Perspektiven für Sommer und Herbst gehen.

Kurz kann sich regionale Lockerungen vorstellen

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kann sich aufgrund der unterschiedlichen Corona-Entwicklungen in einzelnen österreichischen Gebieten regionale Lockerungen von Corona-Maßnahmen vorstellen. Das sagte er am Freitagabend in einem Interview auf oe24.tv. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hatte sich zuletzt wiederholt für differenzierte Maßnahmen ausgesprochen. Am Samstag erneuerte er seine Forderung. Dass Kanzler Kurz sich ebenfalls für regionale Lockerungen ausspreche, sei für ihn "erfreulich".

Kurz will einmalige, befristete Notkredite für Coronahilfen

Brüssel - Die Nothilfe für die von der Coronakrise am stärksten getroffenen Staaten soll nach dem Willen von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seinen Verbündeten einmalig und auf zwei Jahre befristet sein. In einem am Samstag veröffentlichten gemeinsamen Positionspapier betonen Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden, sie wollen mit Krediten zu günstigen Bedingungen helfen. Das Papier ist ein Gegenentwurf zu dem von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgelegten Vorschlag.

Millionenschwerer Sparplan der AUA wackelt laut Gewerkschaft

Schwechat/Frankfurt - Das 300 Millionen Euro schwere Sparpaket, das der AUA-Vorstand am Donnerstag mit der Belegschaft fertig ausverhandelt haben will, ist noch nicht fix. Es fehlt die Zustimmung der Gewerkschaft, wie das Nachrichtenmagazin "profil" berichtet. Die Sozialpartner müssen bei kollektivvertraglichen Änderungen eingebunden werden. Laut Chef der Gewerkschaft vida, Roman Hebenstreit, bestehen die Arbeitnehmervertreter darauf, dass "zuerst eine schlüssige Finanzierung für die AUA auf dem Tisch liegen muss". Nun sei Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Zug.

Ibiza-Ausschuss: NEOS sehen Sobotka befangen

Wien - Die NEOS orten beim Vorsitzenden des Ibiza-U-Ausschusses, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), Befangenheit. Zu diesem Schluss kommt NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper nach Recherchen und Aktenstudium. Wie sie die APA wissen ließ, weise Sobotka "zahlreiche problematische Naheverhältnisse" zu Personen auf, die teilweise als Auskunftspersonen gelten. Die ÖVP fand das "absurd".

Grazer Altbischof Weber gestorben

Graz - Die Diözese Graz-Seckau, die österreichische Kirche und die steirische Politik trauern um Altbischof Johann Weber. Weber, ehemaliger Vorsitzender der Bischofskonferenz, ist in der Nacht auf Samstag im 94. Lebensjahr in Graz verstorben. Weber hatte sich seit Mittwoch auf der Intensivstation des LKH Graz befunden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen nannte ihn einen "geschätzten Oberhirten". Zum Gedenken an den Altbischof, der als 56. Bischof der Diözese Graz-Seckau von 1969 bis 2001 im Amt war, läuteten von 12.00 bis 12.15 Uhr viele Kirchenglocken in der ganzen Steiermark.

Tote bei Kämpfen in mexikanischem Gefängnis

Guadalajara - Bei gewalttätigen Zusammenstößen in einem Gefängnis im Westen von Mexiko sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Weitere neun Menschen wurden bei den Kämpfen in der Haftanstalt Puente Grande im Teilstaat Jalisco verletzt, wie die Gefängnisverwaltung am Freitag mitteilte. Offenbar hatten nach einem Baseballspiel zunächst fünf Häftlinge eine andere Gruppe von Insassen angegriffen. Das wiederum löste eine heftige Vergeltung der anderen Gefangenen aus.

Nackter bewirft Polizisten auf Baustelle in Wien mit Ziegeln

Wien - Ein nackter Mann hat in der Nacht auf Samstag Polizisten auf einer Baustelle in Wien-Meidling mit Ziegelsteinen beworfen. Die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) setzte den 27-Jährigen mit einem Taser außer Gefecht und nahm ihn fest. Das Motiv war zunächst nicht eruierbar. Unklar blieb, ob der Mann unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden war.

