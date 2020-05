EU-Kommission für Mix aus Zuschüssen und Krediten bei Corona-Wiederaufbaufonds

Brüssel - Die Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU sollen in Form von nicht zurückzahlbaren Zuschüssen, Krediten und Garantien fließen. Dies dürfte die EU-Kommission am Mittwoch vorschlagen, verlautete aus informierten EU-Kreisen gegenüber der APA. Somit dürfte sich die Brüsseler Behörde zwischen der deutsch-französischen Position und jener der "Sparsamen Vier", zu denen auch Österreich gehört, bewegen. Während die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron einen 500 Milliarden Euro schweren Fonds mit Zuschüssen vorgeschlagen haben, haben sich die Nettozahlerländer Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden in ihrem am Samstag bekannt gewordenen Vorschlag für befristete Kredite ausgesprochen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte in der "ZiB" des ORF-Fernsehens: "Am Ende braucht es einen Kompromiss." Die zeitliche Befristung der Coronahilfen sei "der wichtigste Punkt".

Afghanische Regierung und Taliban verständigten sich auf Waffenruhe

Kabul - Die afghanische Regierung und die radikalislamischen Taliban haben sich auf eine dreitägige Waffenruhe verständigt. Nach der überraschenden Ankündigung der Islamistenmiliz, ab Sonntag sämtliche Angriffe während der Feiertage nach dem Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan vorübergehend einzustellen, kündigte Präsident Ashraf Ghani am Samstagabend an, die afghanische Armee werde ebenfalls eine dreitägige Kampfpause einhalten. Seit dem Einmarsch der US-geführten Truppen in Afghanistan 2001 hatte es erst ein Mal eine Waffenruhe zwischen den Taliban und den afghanischen Regierungstruppen gegeben.

Fastenmonat Ramadan endet - Muslime feiern im Schatten von Corona

Kairo - Nach entbehrungsreichen Wochen geht am Sonntag für Millionen Muslime weltweit der Fastenmonat Ramadan zu Ende. Das auch als Zuckerfest bekannte Eid al-Fitr steht dieses Jahr im Schatten der Corona-Pandemie. Üblicherweise kommen die Menschen zum Ramadan in Moscheen und mit ihren Familien zusammen, um gemeinsam zu beten und zu feiern. In mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern in Asien und im arabischen Raum hatten Länder aber strikte Ausgangsbeschränkungen verhängt, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Korruptionsprozess gegen Netanyahu beginnt vor Jerusalemer Gericht

Jerusalem - In Jerusalem beginnt am Sonntag der Korruptionsprozess gegen den rechtskonservativen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Der 70-Jährige ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt und muss selbst vor Gericht erscheinen. Netanyahu weist die Vorwürfe zurück und hat den Prozess als "Witz" bezeichnet. Mit dem Aufsehen erregenden Verfahren befassen sich drei Richter des Jerusalemer Bezirksgericht. Mehr als 300 Zeugen sollen befragt werden.

Proteste gegen geplantes Sicherheitsgesetz in Hongkong

Hongkong - In Hongkong werden am Sonntag Kundgebungen gegen Chinas Pläne für ein neues "Sicherheitsgesetz" für die Sonderverwaltungszone erwartet. Vertreter der Demokratiebewegung haben zu Massenprotesten gegen Pekings Gesetzesinitiative aufgerufen. China hatte am Freitag mit der Vorlage des sogenannten Sicherheitsgesetzes internationale Kritik und Sorge um Hongkongs Autonomie ausgelöst. Aktivisten der Hongkonger Demokratie-Bewegung verlangen wegen Chinas die Freiheit einschränkenden Plänen von den EU-Staaten Sanktionen gegen die Volksrepublik.

Beratungen in Nordkorea über verstärkte "atomare Abschreckung"

Seoul - In Nordkorea sind Wege zur "weiteren Erhöhung der nuklearen Abschreckung" beraten worden. Machthaber Kim Jong-un habe ein Treffen der Zentralen Militärkommission dazu geleitet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag. Dabei seien auch "entscheidende Maßnahmen" getroffen worden, "um die Feuerkraft der Artilleriegeschütze der Koreanischen Volksarmee erheblich zu erhöhen".

Romy 2020: Preise an Makatsch und Karl

Wien - Bereits zum 31. Mal sind am Samstagabend die Gewinner der "Kurier Romy" präsentiert worden. Weil die traditionelle Gala in der Hofburg wegen der Coronakrise nicht stattfinden konnte, wurden die Träger der prestigeträchtigen Film- und Fernsehpreise im Rahmen einer für das Fernsehen konzipierten Überraschungsshow präsentiert. Ausgezeichnet wurden unter anderem Heike Makatsch und Fritz Karl.

Anna Veith: "Glücklich, dass ich Karriere gesund beenden kann"

Rohrmoos - Olympiasiegerin Anna Veith hat am Samstag ihren Rücktritt vom aktiven Skisport erklärt. "Ich bin glücklich, dass ich heute meine Karriere gesund und erfolgreich beenden kann", sagte die aktuell erfolgreichste Skirennläuferin Österreichs in einer ÖSV-Aussendung. "Ich habe meinen Kindheitstraum gelebt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören." Die Olympiasiegerin von 2014, dreifache Weltmeisterin und zweifache Gesamtweltcupsiegerin hat alles gewonnen, was im Skisport möglich ist.

