Covid-19-Lungentransplantation erstmals in Europa erfolgreich in Wien

Wien - An der MedUni Wien/AKH Wien ist am vergangenen Montag erstmals in Europa an einem Covid-19-Erkrankten eine Lungentransplantation durchgeführt worden. Die 45-jährige Patientin wäre aufgrund eines schweren Lungenversagens sonst nicht mehr zu retten gewesen. Der Eingriff war daher dringend notwendig, aber auch höchstkompliziert. Der Kärntnerin ist eine knappe Woche danach auf dem Weg der Besserung. Die kritischste Phase sei vorbei, ganz gebannt ist die Gefahr aber noch nicht.

Van der Bellen nach Corona-Sperrstunde in Lokal erwischt

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer sind in der Nacht auf Sonntag fast eineinhalb Stunden nach der verordneten Corona-Sperrstunde im Gastgarten eines Italieners in der Wiener Innenstadt von der Polizei erwischt worden. Das berichtete "krone.at" am Sonntag. Van der Bellen gestand den Fehler ein, er habe sich "verplaudert und leider die Zeit übersehen", sagte er. Für den Wirten könnte das teure Folgen haben.

AUA-Bodenpersonal stimmt über Sparpaket ab

Wien/Schwechat - Die etwa 3.000 Mitarbeiter des AUA-Bodenpersonals halten am Montag und Dienstag eine geheime Abstimmung über das anstehende Sparpaket ab, das als "Eckpunkteprogramm" zwischen Vorstand, Betriebsrat Boden und der Gewerkschaft GPA-djp geschnürt wurde. Dieses sehe unter anderem Einsparungen bei Gehaltsvalorisierungen und die befristete Reduktion von Ist-Gehältern vor, so die Gewerkschaft. Durch eine Besserungsklausel senkt sich der Sparbeitrag, sollten sich Verbesserungen ergeben.

EU-Kommission für Mix Zuschüsse-Kredite bei Corona-Fonds

Brüssel - Die Gelder aus dem EU-Wiederaufbaufonds sollen in Form von nicht zurückzahlbaren Zuschüssen, Krediten und Garantien fließen. Dies dürfte die EU-Kommission am Mittwoch vorschlagen, verlautete aus informierten EU-Kreisen gegenüber der APA. Somit dürfte sich die Brüsseler Behörde zwischen der deutsch-französischen Position und jener der "Sparsamen Vier" bewegen.

Netanyahu vor Prozessbeginn: Werde Israel weiter führen

Jerusalem - Der wegen Korruption angeklagte israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat zu Beginn seines Prozesses betont, er werde das Land weiterhin führen. Er stehe aufrecht und hoch erhobenen Hauptes da, sagte er vor Prozessbeginn im Jerusalemer Bezirksgericht. Dem Premier werden Bestechlichkeit, Untreue und Betrug vorgeworfen. Netanyahu weist alle Vorwürfe zurück.

107 Corona-Infektionen nach Frankfurter Gottesdienst

Frankfurt - Nach einem Gottesdienst in einer Kirchengemeinde der Baptisten in Frankfurt haben sich mindestens 107 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Sonntag in Wiesbaden mit. Die Menschen lebten in Frankfurt und drei hessischen Landkreisen. Der Gottesdienst war bereits vor rund zwei Wochen. Zunächst war von mehr als 40 Infizierten die Rede gewesen.

