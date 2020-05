Spektakulärer Korruptionsprozess gegen Netanyahu eröffnet

Jerusalem - Zu Beginn des mit Spannung erwarteten Korruptionsprozesses gegen ihn hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Sonntag die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Er erscheine "erhobenen Hauptes" vor den Richtern, sagte Netanyahu beim Betreten des Gerichtssaales vor Reportern. Der 70-Jährige ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Es geht um drei Fälle. Drei Kronzeugen - ehemalige enge Mitarbeiter - sollen gegen Netanyahu aussagen.

Massenprotest gegen geplantes Sicherheitsgesetz in Hongkong

Hongkong - Die Pekinger Pläne für ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong haben zu den schwersten Konfrontationen zwischen pro-demokratischen Demonstranten und Sicherheitskräften in der chinesischen Sonderverwaltungszone seit Monaten geführt. Die Polizei ging am Sonntag mit Tränengas, Pfefferspray und Wasserwerfern gegen tausende Demonstranten vor. Mindestens 180 Menschen wurden laut Polizei festgenommen. Das Pekinger Vorhaben sorgt auch international für viel Kritik. Die EU und die USA zeigten sich alarmiert.

Premier Johnson verteidigt umstrittenen Berater Cummings

London - Der britische Premierminister Boris Johnson hat seinen umstrittenen Chefberater in der Affäre um angebliche Lockdown-Verstöße verteidigt. Nach einem ausführlichen Gespräch mit Cummings sei er zu dem Schluss gekommen, dass Dominic Cummings "den Instinkten eines jedes Vaters gefolgt" sei, sagte Johnson bei einer Pressekonferenz am Sonntag. Zuvor war nicht nur von der Opposition, sondern auch aus den eigenen Reihen der Druck auf Cummings gestiegen, wegen angeblicher Verstöße von seinem Posten zurückzutreten.

Covid-19-Lungentransplantation erstmals in Europa erfolgreich in Wien

Wien - An der MedUni Wien/AKH Wien ist am vergangenen Montag erstmals in Europa an einem Covid-19-Erkrankten eine Lungentransplantation durchgeführt worden. Die 45-jährige Patientin wäre aufgrund eines schweren Lungenversagens sonst nicht mehr zu retten gewesen. Der Eingriff war daher dringend notwendig, aber auch höchstkompliziert. Der Kärntnerin ist eine knappe Woche danach auf dem Weg der Besserung. Die kritischste Phase sei vorbei, ganz gebannt ist die Gefahr aber noch nicht.

Van der Bellen nach Corona-Sperrstunde in Lokal erwischt

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer sind in der Nacht auf Sonntag fast eineinhalb Stunden nach der verordneten Corona-Sperrstunde im Gastgarten eines Italieners in der Wiener Innenstadt von der Polizei erwischt worden. Das berichtete "krone.at". Van der Bellen gestand den Fehler ein, er habe sich "verplaudert und leider die Zeit übersehen", sagte er. Für eine mögliche Strafe für den Wirten werde er gerade stehen, kündigte Van der Bellen an.

AUA-Bodenpersonal stimmt über Sparpaket ab

Wien/Schwechat - Die etwa 3.000 Mitarbeiter des AUA-Bodenpersonals halten am Montag und Dienstag eine geheime Abstimmung über das anstehende Sparpaket ab, das als "Eckpunkteprogramm" zwischen Vorstand, Betriebsrat Boden und der Gewerkschaft GPA-djp geschnürt wurde. Dieses sehe unter anderem Einsparungen bei Gehaltsvalorisierungen und die befristete Reduktion von Ist-Gehältern vor, so die Gewerkschaft. Durch eine Besserungsklausel senkt sich der Sparbeitrag, sollten sich Verbesserungen ergeben.

Filmfestival von Venedig findet mit Einschränkungen statt

Venedig - Der Präsident der norditalienischen Region Venetien, Luca Zaia, hat am Sonntag bestätigt, dass das Filmfestival von Venedig nach Plan vom 2. bis zum 12. September stattfinden wird. Allerdings werde es zu einigen Einschränkungen kommen. "Wahrscheinlich wird es nicht alle Produktionen wie üblich geben, denn einige Arbeiten für die Filme wurden wegen der Coronavirus-Epidemie unterbrochen", sagte Zaia, der im Aufsichtsrat des Filmfestivals sitzt.

