Startschuss zur schriftlichen Matura 2020

Wien - Mit den Klausuren in den nicht zentral abgeprüften Fächern startet am Montag die schriftliche Matura für die rund 40.000 Kandidaten. Das sind vor allem die Fachklausuren an berufsbildenden höheren Schulen sowie Fächer wie Biologie oder Physik an AHS. Ab Dienstag folgen dann bis 4. Juni die Zentralmatura-Fächer Deutsch, Englisch, Mathe, Französisch, Latein, Griechisch, Italienisch und Minderheitensprachen.

AUA-Bodenpersonal stimmt über Sparpaket ab

Wien/Schwechat - Die etwa 3.000 Mitarbeiter des AUA-Bodenpersonals halten am Montag und Dienstag eine geheime Abstimmung über das anstehende Sparpaket ab, das als "Eckpunkteprogramm" zwischen Vorstand, Betriebsrat Boden und der Gewerkschaft GPA-djp geschnürt wurde. Dieses sehe unter anderem Einsparungen bei Gehaltsvalorisierungen und die befristete Reduktion von Ist-Gehältern vor, so die Gewerkschaft. Durch eine Besserungsklausel senkt sich der Sparbeitrag, sollten sich Verbesserungen ergeben.

Grenzöffnung - Schallenberg telefoniert mit Di Maio

Wien/Rom - Außenminister Alexander Schallenberg wird am Montag per Telefon mit seinem italienischen Außenminister Luigi Di Maio zum Thema Reisebeschränkungen beraten. Das bestätigte das Außenministerium am Sonntagabend auf APA-Anfrage. Italien öffnet ab 3. Juni seine Grenzen wieder für Einreisende, die Quarantänepflicht fällt weg. Damit erhofft sich Italien einen Neustart des Tourismus. Österreich bremst aber bisher und will kein Datum für eine Beseitigung der Einreisebeschränkungen nennen.

Spektakulärer Korruptionsprozess gegen Netanyahu eröffnet

Jerusalem - Zu Beginn des mit Spannung erwarteten Korruptionsprozesses gegen ihn hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Sonntag die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Er erscheine "erhobenen Hauptes" vor den Richtern, sagte Netanyahu beim Betreten des Gerichtssaales vor Reportern. Der 70-Jährige ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Es geht um drei Fälle. Drei Kronzeugen - ehemalige enge Mitarbeiter - sollen gegen Netanyahu aussagen.

Massenprotest gegen geplantes Sicherheitsgesetz in Hongkong

Hongkong - Die Pekinger Pläne für ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong haben zu den schwersten Konfrontationen zwischen pro-demokratischen Demonstranten und Sicherheitskräften in der chinesischen Sonderverwaltungszone seit Monaten geführt. Die Polizei ging am Sonntag mit Tränengas, Pfefferspray und Wasserwerfern gegen tausende Demonstranten vor. Mindestens 180 Menschen wurden laut Polizei festgenommen. Das Pekinger Vorhaben sorgt auch international für viel Kritik. Die EU und die USA zeigten sich alarmiert.

Premier Johnson verteidigt umstrittenen Berater Cummings

London - Der britische Premierminister Boris Johnson hat seinen umstrittenen Chefberater in der Affäre um angebliche Lockdown-Verstöße verteidigt. Nach einem ausführlichen Gespräch mit Cummings sei er zu dem Schluss gekommen, dass Dominic Cummings "den Instinkten eines jedes Vaters gefolgt" sei, sagte Johnson bei einer Pressekonferenz am Sonntag. Zuvor war nicht nur von der Opposition, sondern auch aus den eigenen Reihen der Druck auf Cummings gestiegen, wegen angeblicher Verstöße von seinem Posten zurückzutreten.

Zwei Kitesurfer am Neusiedler See schwer verletzt

Podersdorf - Auf dem Neusiedler See in Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) sind am späten Sonntagnachmittag binnen kurzer Zeit zwei Kitesurfer verunglückt. Sie wurden nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland schwer verletzt und von Notarzthubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Es handelte sich um eine 54-jährige Frau und um einen 57-jährigen Mann, teilte der ÖAMTC mit. Die Unfälle hatten sich unabhängig voneinander binnen 15 Minuten ereignet.

(Schluss) ral/grh