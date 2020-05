Startschuss zur schriftlichen Matura 2020

Wien - Mit den Klausuren in den nicht zentral abgeprüften Fächern startet am Montag die schriftliche Matura für die rund 40.000 Kandidaten. Das sind vor allem die Fachklausuren an berufsbildenden höheren Schulen sowie Fächer wie Biologie oder Physik an AHS. Ab Dienstag folgen dann bis 4. Juni die Zentralmatura-Fächer Deutsch, Englisch, Mathe, Französisch, Latein, Griechisch, Italienisch und Minderheitensprachen.

AUA-Bodenpersonal stimmt über Sparpaket ab

Wien/Schwechat - Die etwa 3.000 Mitarbeiter des AUA-Bodenpersonals halten am Montag und Dienstag eine geheime Abstimmung über das anstehende Sparpaket ab, das als "Eckpunkteprogramm" zwischen Vorstand, Betriebsrat Boden und der Gewerkschaft GPA-djp geschnürt wurde. Dieses sehe unter anderem Einsparungen bei Gehaltsvalorisierungen und die befristete Reduktion von Ist-Gehältern vor, so die Gewerkschaft. Durch eine Besserungsklausel senkt sich der Sparbeitrag, sollten sich Verbesserungen ergeben.

USA verbieten Nicht-US-Bürgern Einreise aus Brasilien

Brasilia - Die USA reagieren mit Einreisebeschränkungen auf die steigenden Corona-Infektionszahlen in Brasilien. Nicht-US-Bürger, die in die USA einreisen wollten, dürften davor 14 Tage lang nicht in Brasilien gewesen sein, teilte das Weiße Haus am Sonntag mit. Die neuen Beschränkungen würden am 28. Mai in Kraft treten. Der Schritt solle helfen, keine zusätzlichen Infektionen in die USA zu bringen. Brasilien ist mit über 363.000 Infizierten nach den USA inzwischen das weltweit am stärksten von der Virus-Krise betroffene Land.

Premier Johnson verteidigt umstrittenen Berater Cummings

London - Der britische Premierminister Boris Johnson hat seinen umstrittenen Chefberater in der Affäre um angebliche Lockdown-Verstöße verteidigt. Nach einem ausführlichen Gespräch mit Cummings sei er zu dem Schluss gekommen, dass Dominic Cummings "den Instinkten eines jedes Vaters gefolgt" sei, sagte Johnson bei einer Pressekonferenz am Sonntag. Zuvor war nicht nur von der Opposition, sondern auch aus den eigenen Reihen der Druck auf Cummings gestiegen, wegen angeblicher Verstöße von seinem Posten zurückzutreten.

Chiles Präsident: Gesundheitssystem "sehr nah am Limit"

Santiago de Chile - Angesichts der starken Zunahme von Coronavirus-Infektionen geraten die Krankenhäuser in Chile an ihre Grenzen. "Wir sind sehr nah am Limit, weil wir einen großen Anstieg hatten", sagte Präsident Sebastian Pinera der chilenischen Zeitung "La Tercera" am Sonntag. Die Zahl Corona-Infizierten liegt demnach mittlerweile bei knapp 70.000. Auch in anderen Ländern Lateinamerikas stiegen die Zahlen der Infektionen und Todesfälle deutlich, etwa in Mexiko mit 68.620 Infektionen und Peru mit knapp 120.000 bestätigten Fällen.

Womöglich 41 Corona-Tote wegen Champions-League-Spiel

London - Dutzende Todesfälle durch das Coronavirus in Großbritannien sind laut einer Studie möglicherweise auf das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Liverpool und Atletico Madrid am 11. März in Liverpool zurückzuführen. Die Datenanalysefirma Edge Health schätzt, dass 41 Todesfälle mit dem Fußballmatch in Verbindung stehen, wie die britische Zeitung "Sunday Times" am Sonntag berichtete. Es war das letzte größere Fußballspiel, das in Großbritannien vor Verhängung der allgemeinen Corona-Restriktionen stattfand.

