Deutscher Regierungsfonds stimmt Lufthansa-Rettungspaket zu

Berlin/Frankfurt/Schwechat - Die schwer angeschlagene deutsche AUA-Mutter Lufthansa soll zur Rettung milliardenschwere Staatshilfen bekommen. Darauf verständigten sich die deutsche Regierung sowie der Lufthansa-Vorstand, wie beide Seiten am Montag mitteilen. Allerdings muss die EU-Kommission noch zustimmen, ebenso der Aufsichtsrat der Lufthansa und die Hauptversammlung.

Corona-Kurzarbeit wird verlängert und reformiert

Wien - Die Sozialpartner haben sich auf eine Verlängerung und Neuregelung der Corona-Kurzarbeit um drei Monate geeinigt. Damit sollen Arbeitsplätze in der Krise gesichert werden, so die Vertreter von Arbeiterkammer, ÖGB und Wirtschaftskammer am Montag. Die neue Vereinbarung bringe mehr Rechts- und Planungssicherheit, weniger Bürokratie für Betriebe und Verbesserungen für Arbeitnehmer.

Eine Milliarde Euro Zuschuss für Städte und Gemeinden

Wien - Auch die Städte und Gemeinden bekommen nun finanzielle Unterstützung in der Coronakrise. Der Bund stellt (bis Ende 2021) eine Milliarde Euro an Investitionszuschüssen zur Verfügung, gab die Regierungsspitze am Montag bekannt. Vertreter der Kommunen zeigten sich zufrieden, auch wenn nicht alle Forderungen erfüllt werden. Scharfe Kritik kam aus der Bundes-SPÖ.

Salzburger Festspiele finden heuer verkürzt statt

Salzburg - Die Salzburger Festspiele werden im 100. Jahr ihres Bestehens in gestutzter Form stattfinden. Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie wird das Festival auf 1. bis 30. August verkürzt. Statt 200 Vorstellungen an 44 Tagen an 16 Spielstätten wird es etwa 90 Vorstellungen auf höchstens sechs Spielstätten geben. Alle Produktionen des Jubiläumsprogramms, die 2020 nicht zur Aufführung kommen, sollen 2021 gezeigt werden.

Abstandsregel im Kulturbereich mit Maskenpflicht aufgeweicht

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Neo-Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer haben am Montag weitere Lockerungspläne für den Kulturbereich präsentiert. Die strikte Ein-Meter-Abstandsregel wird im Kulturbereich ab Freitag teils gelockert - wobei dann von den Zuschauern ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Angehoben wird zudem die mögliche Besucherzahl bei Outdoorevents. So sind im Freien ab 1. Juli bis zu 500 Gäste erlaubt, ab 1. August sogar 750 respektive 1.250, wenn ein Sicherheitskonzept erstellt wurde.

Japan hebt den Corona-Notstand vollständig auf

Tokio - Japan hat den Corona-Notstand für das gesamte Inselreich vorzeitig aufgehoben. Regierungschef Shinzo Abe erteilte am Montag die Freigabe auch für den Großraum Tokio sowie die nördlichste Provinz Hokkaido. Für die übrigen Landesteile hatte der Rechtskonservative den Notstand bereits zuvor aufgehoben. Ursprünglich war der Notstand bis 31. Mai angesetzt worden.

Niedrigste Zahl an Corona-Toten in Italien seit Anfang März

Rom - In Italien sind in 24 Stunden am Montag 92 Corona-Todesfälle gemeldet worden, am Vortag waren es 50, teilte der italienische Zivilschutz mit. Allerdings enthielt der tägliche Bericht am Sonntag nicht die Zahl der Todesopfer in der von Covid-19 schwer betroffenen Lombardei, da die Region ihre Statistik nicht aktualisiert hatte. Die Zahl der Gestorbenen am Montag ist die niedrigste seit Anfang März.

Wiener Börse am Nachmittag klar fester

Wien - Der österreichische Leitindex ATX ist am Montag um 1,19 Prozent auf 2.152,79 Zähler gestiegen und hat damit an seine Kursgewinne vom Freitag angeknüpft. Zu den größten Gewinnern zählten zum Wochenauftakt die Aktien des Luftfahrtzulieferers FACC (+5,8 Prozent) sowie die Titel des Flughafen Wien (+4,9 Prozent). Sie dürften von der Einigung zwischen der deutschen Bundesregierung und der Lufthansa auf ein milliardenschweres Rettungspaket profitiert haben.

