Nationalrat startet Budgetberatungen

Wien - Der Nationalrat eröffnet am Dienstag die ungewöhnlichsten Budgetberatungen seit Jahrzehnten. Denn angesichts der Coronakrise ist jetzt schon klar, dass die vorlegten Zahlen nicht einmal annähernd halten. Debattiert wird trotzdem und das über drei Tage hinweg. Das erst Kapitel sind am Dienstag die "Obersten Organe", wo traditionell eine allgemeine Bewertung durch die Mandatare vorgenommen wird.

Erstmals mehr Corona-Tote in Brasilien als USA in 24 Stunden

Santiago de Chile - Brasilien hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums erstmalig binnen 24 Stunden mehr Covid-19-Todesfälle verzeichnet als die USA. An den Folgen der Lungenkrankheit starben in Brasilien am Montag 807 Menschen, in den Vereinigten Staaten 620. Das lateinamerikanische Land verzeichnet nach offiziellen Angaben mit insgesamt 374.898 Infektionsfällen weltweit den zweitgrößten Ausbruch des Coronavirus, hinter den USA mit 1,637 Millionen Erkrankten. Auch in Chile nimmt die Ausbreitung des Coronavirus weiter stark zu. Dort wurden innerhalb von 24 Stunden 4.895 neue Infektionsfälle verzeichnet.

EU-Europaminister erörtern Coronahilfen und -lockerungen

Brüssel - Die Europaminister der EU-Staaten beraten am Dienstagvormittag in einer Video-Konferenz über das weitere Vorgehen in der Coronakrise. Dabei geht es um abgestimmte Schritte zur Lockerung von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus etwa im Reiseverkehr und bei Grenzkontrollen. Zudem diskutieren die Minister über die Hilfspläne gegen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie.

109 Buben missbraucht - Prozess in Wels gegen Arzt startet

Wels - Ein Arzt aus dem Salzkammergut, der sich an 109 Buben vergangen haben soll, steht ab Dienstag in Wels vor Gericht. Seit Eröffnung seiner Ordination im Jahr 2000 soll der heute 57-Jährige bis zu seiner Festnahme im Jänner 2019 "teils schwere sexuelle Missbrauchhandlungen" an den jungen Patienten vorgenommen haben. 40 der mutmaßlichen Opfer sollen noch nicht einmal 14 Jahre alt gewesen sein.

Österreicher wünschen sich nach Corona "grünen Wiederaufbau"

Wien - Der Wunsch von Greenpeace nach ökologisch und sozial ausgerichteten Konjunkturpaketen zur Abfederung der Coronakrise wird durch eine aktuelle Umfrage unterstützt. Bei der Akonsult-Erhebung gaben 84 Prozent der 500 befragten Österreicher an, einem "grünen Wiederaufbau" den Vorzug zu geben, berichtete die NGO am Dienstag. 91 Prozent bejahten auch, eine Klimakrise zunehmend selbst zu bemerken - und ein Großteil zeigte sich besorgt über Auswirkungen der Erderhitzung auf Gesundheit und heimische Wirtschaft.

Deutschland will Reisewarnung für 31 Länder Europas aufheben

Berlin/Wien - Die deutsche Regierung will die weltweite Reisewarnung für Touristen ab dem 15. Juni für 31 europäische Staaten aufheben, wenn die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie es zulässt. Neben den 26 EU-Partnerländern Deutschlands, darunter Österreich, gehören dazu das aus der EU ausgetretene Großbritannien und die vier Nicht-EU-Schengen-Staaten Island, Norwegen, Schweiz und Liechtenstein. Das geht aus dem Entwurf für ein Papier hervor, das möglicherweise am Mittwoch beschlossen werden soll.

Hunderte starben an Rauch von australischen Buschfeuern

Canberra - Der Rauch der verheerenden Buschfeuer in Australien hat einer Untersuchung zufolge Hunderte Menschen das Leben gekostet. Tausende mussten wegen des Qualms in Krankenhäusern behandelt werden, wie Experten einer nationalen Kommission mitteilten, die sich mit Fragen rund um den Katastrophenschutz befasst. Die Buschbrände wüteten von August bis März und zerstörten mehr als zwölf Millionen Hektar Land. 33 Menschen starben an den unmittelbaren Folgen der Brände. Mehr als eine Milliarde Tiere kamen nach Expertenschätzungen ums Leben.

