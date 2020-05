AUA nimmt Flugbetrieb am 15. Juni wieder auf

Wien/Schwechat - Die Austrian Airlines heben wieder ab. Am 15. Juni sollen erstmals seit drei Monaten wieder Linienflüge stattfinden. Der Plan sei vorbehaltlich neuer behördlicher Beschränkungen, erklärte die AUA am Donnerstag. Das Angebot umfasst 37 Destinationen und stellt ein Zwanzigstel der Flüge vor der Coronakrise dar. Langstreckenflüge finden sich noch nicht im Programm. Zum Einsatz kommen kleinere Flieger. Die AUA hatte Mitte März ihren Flugbetrieb eingestellt.

Opposition schäumt über Blümels Budget-Abänderung

Wien - Mit Oppositionsprotesten hat am Donnerstag im Nationalrat der letzte von drei Debattentagen des Budgets 2020 begonnen. Anlass war ein in der Nacht an die Fraktionen übermittelter Abänderungsantrag von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), mit dem die Covid-19-Auswirkungen besser berücksichtigt werden sollten. SPÖ, FPÖ und NEOS werteten dies als Affront. Durch die Aktualisierung des Budgets ergeben sich Ausgaben von 102,4 Mrd. statt der bisher budgetierten 82,4 Mrd. Euro.

Positiver Corona-Fall auch in Briefverteilzentrum in Wien

Wien - Nach Coronavirusfällen unter Mitarbeitern in Post-Paketzentren in Wien und Niederösterreich ist am Donnerstag auch eine Infektion im Briefverteilzentrum in Wien-Liesing bekannt geworden. Der Fall sei bei "Umfeldscreenings" aufgefallen, die derzeit in Betrieben und anderen Einrichtungen durchgeführt werden, bestätigte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien einen Bericht der "Wiener Zeitung". Der Betroffene arbeite in einer Gruppe mit rund 20 Leuten, hieß es auf Anfrage der APA. Diese wurden in häusliche Quarantäne geschickt und Tests in die Wege geleitet.

Künstler-Überbrückungsfonds zahlt 1.000 Euro pro Monat

Wien - Ab Juli sollen freischaffende Künstlerinnen und Künstler durch einen eigens geschaffenen Überbrückungsfonds monatlich 1.000 Euro erhalten. Das gaben Kulturminister Werner Kogler, Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (beide Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Donnerstag bekannt. Zur Verfügung stehen 90 Mio. Euro, anspruchsberechtigt sind 15.000 Künstler. Abgewickelt wird die Auszahlung über die Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS).

Vorarlberger Wäschehersteller Huber vor Insolvenz

Götzis/Bregenz - Der Vorarlberger Wäschehersteller Huber Holding AG steht offenbar vor der Insolvenz. Huber wird laut Informationen der "Vorarlberger Nachrichten" in ein gerichtliches Sanierungsverfahren gehen und 120 Mitarbeiter abbauen, den Großteil davon in Vorarlberg. Schon länger war bekannt, dass Huber über eine weitere Finanzierung verhandelte, die Gespräche sollen nun gescheitert sein. Das traditionsreiche Unternehmen, das seit 2017 der malaysisch-chinesische Textilindustrielle Robert Ng besitzt und führt, strebt nun ein gerichtliches Sanierungsverfahren an und soll in kleinerem Rahmen weitergeführt werden.

Schnellschüsse bei Kinoöffnung "kontraproduktiv"

Wien - Überrumpelt wurden viele Kinos von der Möglichkeit, bereits ab Freitag wieder den Betrieb aufnehmen zu können. Die entsprechende Novelle zur Covid-19-Lockerungsverordnung wurde am Mittwoch veröffentlicht. "Unangekündigte Schnellschüsse das Kino betreffend im Zusammenhang mit dem 'Hochfahren' des Kulturbetriebes sind leider kontraproduktiv", betonte man bei Österreichs größter Kinokette Cineplexx. Für die Öffnung aller Häuser brauche es eine "Vorlaufzeit von mehreren Wochen".

Schiefer Turm von Pisa ist wieder zugänglich

Rom - Der Schiefe Turm von Pisa ist ab dem kommenden Samstag wieder für Touristen zugänglich. Allerdings dürfen lediglich Gruppen aus maximal 15 Personen das Bauwerk aus weißem Marmor besteigen, berichteten die Behörden der Stadt. Zugänglich ist auch die Piazza dei Miracoli, die UNESCO-Stätte vor dem Turm. Der Schiefe Turm von Pisa, der zum Weltkulturerbe zählt, wurde 2001 nach elf Jahren Restaurierung wiedereröffnet.

Wiener Börsen notiert fester

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag klar im Plus präsentiert. Der österreichische Leitindex ATX legte um 1,03 Prozent auf 2.274 Punkte zu. Damit steuert er auf seinen 5. Gewinntag in Folge zu. Die Hoffnung auf eine rasche Wirtschaftserholung von der Coronakrise unterstützt international die Kurse. Fester präsentierten sich die meisten Immobilienwerte. CA Immo verzeichneten ein Plus von 3,7 Prozent. s Immo gewannen 3,4 Prozent und bei der Immofinanz gab es einen Zuwachs von 3,2 Prozent zu sehen.

