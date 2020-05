AUA nimmt Flugbetrieb am 15. Juni wieder auf

Wien/Schwechat - Die Austrian Airlines heben wieder ab. Am 15. Juni sollen erstmals seit drei Monaten wieder Linienflüge stattfinden. Der Plan sei vorbehaltlich neuer behördlicher Beschränkungen, erklärte die AUA am Donnerstag. Das Angebot umfasst 37 Destinationen und stellt ein Zwanzigstel der Flüge vor der Coronakrise dar. Langstreckenflüge finden sich noch nicht im Programm. Zum Einsatz kommen kleinere Flieger. Die AUA hatte Mitte März ihren Flugbetrieb eingestellt.

Künstler-Überbrückungsfonds zahlt 1.000 Euro pro Monat

Wien - Ab Juli sollen freischaffende Künstlerinnen und Künstler durch einen eigens geschaffenen Überbrückungsfonds monatlich 1.000 Euro erhalten. Das gaben Kulturminister Werner Kogler, Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (beide Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Donnerstag bekannt. Zur Verfügung stehen 90 Mio. Euro, anspruchsberechtigt sind 15.000 Künstler. Abgewickelt wird die Auszahlung über die Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS).

Kroatien öffnet Grenze für zehn EU-Länder

Zagreb - Kroatien hat seine Grenzen für zehn EU-Länder geöffnet, darunter Österreich. Reisende aus Österreich, Slowenien, Ungarn, Tschechen, der Slowakei, Deutschland, Polen, Litauen, Lettland und Estland können aufgrund der zufriedenstellenden epidemiologischen Situation unter gleichen Voraussetzungen wie vor der Corona-Krise einreisen, sagte der Innenminister Davor Bozinovic. Die Bürger der zehn Ländern müssen am Grenzübergang nicht mehr den Grund für ihrer Einreise beweisen. Trotz Lockerungen behält Kroatien die epidemiologische Kontrolle aufrecht.

EU-Konjunkturprogramm soll Klimaschutz vorantreiben

Brüssel - Die EU-Kommission will mit dem Corona-Konjunkturprogramm ihre Klimaschutzagenda vorantreiben. Hilfen für den Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Krise im Rahmen von EU-Programmen würden immer an grüne Kriterien gebunden, kündigte Vizepräsident Frans Timmermans an. Es sei zum Beispiel "undenkbar", dass Unterstützung gezahlt werde, damit auf Kohle basierende Industrien weitermachten wie bisher. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Mittwoch ihren 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbauplan gegen die Wirtschaftskrise in der EU vorgestellt.

1,5 Mio. in Österreich armuts- oder ausgrenzungsgefährdet

Wien - In Österreich sind im vergangenen Jahr 1.472.000 Menschen armuts- oder ausgrenzungsgefährdet gewesen. Das sind fast 17 Prozent der Bevölkerung. Merkmale dieser Gruppe sind Einkommensarmut, erhebliche materielle Einschränkungen oder geringe Erwerbseinbindung. Betroffen sind auch mehr als 300.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Vor allem fehlende Bildung führt zu schlechten Chancen.

Wäschehersteller Huber ist insolvent, 120 Jobs betroffen

Götzis/Bregenz - Der Vorarlberger Wäschehersteller Huber Holding AG ist insolvent, rund 120 Menschen verlieren ihren Job. Man habe am Donnerstag für vier der Gesellschaften einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens in Eigenverantwortung am Landesgericht Feldkirch eingereicht, informierte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag. Der Betrieb in allen Gesellschaften der Gruppe laufe unverändert weiter, die Liquidität sei in Abstimmung mit den finanzierenden Banken gesichert.

Geldstrafe und sechs Punkte Abzug für den LASK

Wien - Der Senat 1 der Fußball-Bundesliga hat den LASK am Donnerstag zu einem Abzug von sechs Punkten und einer Geldstrafe von 75.000 Euro verurteilt. Das Urteil wurde wegen Verstößen gegen den Grundgedanken des Fairplay ausgesprochen. Die Linzer hatten vor wenigen Wochen verbotenerweise Mannschaftstrainings durchgeführt. Der LASK will das Urteil anfechten. Die Linzer rutschen von Platz eins auf zwei, der Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Salzburg beträgt zehn Runden vor Schluss drei Zähler.

Wiener Börse schließt erneut fester

Wien - Die Wiener Börse hat sich auch am Donnerstag höher aus dem Handel verabschiedet. Der österreichische Leitindex ATX legte um 0,81 Prozent auf 2.269 Punkte zu. Damit verbuchte er bereits seinen 5. Gewinntag in Folge zu. Die Hoffnung auf eine rasche Wirtschaftserholung von der Coronakrise unterstützt international die Kurse. Fester präsentierten sich die meisten Immobilienwerte. CA Immo verzeichneten ein Plus von 3,7 Prozent. s Immo gewannen 3,0 Prozent und bei der Immofinanz gab es einen Zuwachs von 3,6 Prozent.

(Schluss) bb/cg/ste