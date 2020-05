Ab 15. Juni fällt Maskenpflicht in Österreich großteils

Wien - Die Bundesregierung hat am Freitag weitere Lockerungsschritte der Corona-Maßnahmen bekannt gegeben. Ab 15. Juni fällt die Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit großteils, gab Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bekannt. Masken sollen dann nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gesundheitsbereich inklusive der Apotheken sowie bei Dienstleistungen getragen werden, wo der Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann. Die Sperrstunde in der Gastronomie wird von 23.00 Uhr auf 1.00 Uhr ausgeweitet, das Vier-Personen-Limit fällt.

Budget mit Koalitionsmehrheit beschlossen

Wien - Der Nationalrat hat am Freitag im zweiten Anlauf das Budget beschlossen. Zustimmung kam nur von ÖVP und Grünen. Eigentlich hätte der Haushaltsentwurf schon Donnerstagabend verabschiedet werden sollen. Wegen eines gröberen Zahlenfehlers war die Schlussabstimmung aber über Nacht vertagt worden. Ebenfalls beschlossen wurde am Freitag ein Hilfsfonds für Non-Profit-Organisationen.

Nationalrat: Viele Vorschuss-Lorbeeren für Mayer

Wien - Mit vielen Vorschuss-Lorbeeren ist die neue Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) bei ihrer Präsentation im Nationalrat bedacht worden. Gleichzeitig mahnten SPÖ und NEOS jedoch, dass ihr Erfolg von der Unterstützung der Regierungsspitze abhängen werde. Die FPÖ scherte aus und hätte das Staatssekretariat am liebsten abgeschafft. Mayer selbst gab in ihrem ersten Redebeitrag vor dem Hohen Haus ein Bekenntnis zur öffentlichen Finanzierung von Kunst und Kultur ab und zeigte sich stolz auf die Szene in Österreich.

KV-Verhandlungen bei Laudamotion abermals geplatzt

Wien - Bei der Ryanair-Tochter Laudamotion sind in der Nacht die Verhandlungen über einen neuen Kollektivvertrag erneut geplatzt. Die Gewerkschaft verweigerte ihre Unterschrift wegen des "Unterschreitens der Armutsschwelle bei Vollzeit-Schichtarbeit". Nach Angaben eines Lauda-Piloten hatte Laudamotion bei den Grundgehältern für die Flugbegleiter aber auf 19.200 brutto im Jahr nachgebessert. Mit dem Scheitern könnte Ryanair die Lauda-Basis in Wien heute noch auflassen und stattdessen selbst ab Wien fliegen.

Start in Freibad-Saison fiel verhalten aus

Wien - Der Corona-bedingt verspätete Start in die Freibad-Saison ist angesichts der kühlen Temperaturen in Österreich am Freitag mehr als verhalten ausgefallen. Ein Ansturm blieb vorerst aus. So ging in Wien der Andrang in den städtischen Freibädern "gegen Null", wie ein Sprecher berichtete. In den anderen Bundesländern ergab sich ein ähnliches Bild. Gut besucht waren hingegen die Fitnessstudios.

Renault will weltweit fast 15.000 Stellen streichen

Boulogne-Billancourt - Der Autobauer Renault will weltweit fast 15.000 Stellen abbauen. Davon entfallen rund 4.600 Jobs auf Frankreich. In den übrigen Ländern der Welt sind es über 10.000. Der Hersteller kündigte am Freitag ein Sparprogramm mit einem Umfang von über zwei Milliarden Euro an. Der Plan soll innerhalb von drei Jahren umgesetzt werden. Der Traditionshersteller schrieb bereits im vergangenen Jahr rote Zahlen und leidet wegen der Coronapandemie unter einer Absatzkrise. Der Konzern braucht einen staatlich garantierten Kredit von fünf Milliarden Euro, der aber noch nicht gewährt wurde.

Zahl täglicher Todesfälle in Russland auf Höchststand

Moskau - In Russland sind innerhalb eines Tages so viele Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben wie noch nie seit Beginn der Epidemie. 232 Todesfälle seien seit Donnerstag gemeldet worden, teilten die Behörden am Freitag in Moskau mit. Zuvor war diese Zahl immer deutlich unter der Marke von 200 gelegen. Damit gibt es im Land insgesamt 4.374 Tote im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Allerdings gibt es vielfach Medienberichte über angeblich geschönte Statistiken.

ÖFB-Teamchef Foda verlängerte bis zumindest Ende 2021

Wien - Der Vertrag von Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda ist bis zum Ende der WM-Qualifikation im November 2021 verlängert worden. Sollte die Qualifikation für die Endrunde in Katar erfolgreich verlaufen, würde der Kontrakt automatisch bis zum Turnier im November und Dezember 2022 laufen. Die Bilanz des seit November 2017 amtierenden Foda steht bei 14 Siegen, 2 Unentschieden und 6 Niederlagen.

