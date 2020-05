Maskenpflicht wird ab 15. Juni gelockert

Wien/Europa-weit/Österreich-weit - Die Bundesregierung hat am Freitag weitere Lockerungsschritte der Corona-Maßnahmen ab 15. Juni bekannt gegeben. Die Sperrstunde in der Gastronomie wird auf 1.00 Uhr verlegt, außerdem fällt das Vier-Personen-Limit. Die Maskenpflicht in Schulen und im Handel fällt, sie soll nur noch in drei Bereichen gelten, gab Bundeskanzler Sebastian Kurz bekannt. Aufgesperrt haben unterdessen am Freitag die Hotels, Bäder, Thermen und Fitnesscenter.

Hofer sieht Post-Vorstand wegen Leiharbeit "rücktrittsreif" 1

Wien - Die FPÖ schießt sich im Zusammenhang mit der Coronakrise nun auf die Post ein. Für Parteichef Norbert Hofer ist der Vorstand wegen der Beschäftigung von Leiharbeitern rücktrittsreif, wie er im APA-Interview sagte. Die Lockerungen der Regierung kommen für ihn zu spät, er fordert ein Ende des "Rotztüchls" und die sofortige Öffnung der Grenzen zu den Nachbarstaaten.

Toter in Minneapolis: Polizist wird wegen Mordes angeklagt

Minneapolis (Minnesota) - Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Großstadt Minneapolis wird einer der Beteiligten wegen Mordes angeklagt. Der inzwischen aus dem Polizeidienst entlassene weiße Verdächtige sei unter Mordverdacht verhaftet worden, sagte Bezirksstaatsanwalt Mike Freeman am Freitag. Die Untersuchung gegen drei weitere beteiligte Polizisten dauere an. In Minneapolis kam es zu friedlichen Demonstrationen, aber auch zu schweren Ausschreitungen. US-Präsident Donald Trump sagte im Weißen Haus, er habe mit Angehörigen Floyds gesprochen.

Trump kündigt Ende der Zusammenarbeit mit WHO an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat ein Ende der Zusammenarbeit der USA mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angekündigt. Die von den USA der WHO bisher zur Verfügung gestellten Mittel würden an andere globale Gesundheitszwecke gehen, sagte Trump am Freitag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Trump warf der WHO erneut vor, unter der Kontrolle Chinas zu stehen.

Brasilien meldet mehr Corona-Tote als Spanien

Brasilia - In Brasilien sind 1.124 weitere Menschen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit stieg die Zahl der Corona-Opfer in dem größten Land Lateinamerikas auf 27.878, wie das brasilianische Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Laut der John-Hopkins-Universität in den USA überholte Brasilien Spanien und rückte auf den fünften Platz der Länder mit den meisten Corona-Toten. Insgesamt haben sich in Brasilien bisher 465.166 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Zweiter Startversuch für zwei US-Astronauten aus den USA zur ISS

Cape Canaveral - Nachdem ein erster Teststart am Wetter scheiterte, sollen am Samstag erstmals seit rund neun Jahren wieder Astronauten von den USA aus zur Raumstation ISS abheben. Um 21.22 Uhr MESZ sollen die US-Raumfahrer Robert Behnken und Douglas Hurley mit einer "Falcon 9"-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus in einer "Crew Dragon"-Raumkapsel zur Internationalen Raumstation starten. Einen Tag später sollen sie an der ISS andocken und rund einen Monat bleiben.

USA bereiten Sanktionen gegen Gaspipeline Nordstream 2 vor

Moskau/Washington - Die USA bereiten Sanktionen gegen die Gaspipeline Nordstream 2 vor. Zwei Senatoren würden kommende Woche Strafmaßnahmen gegen den Bau der Pipeline in der Ostssee zwischen Russland und Deutschland einbringen, sagte ein Insider am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Demnach dürfe kein Schiff, das am Bau beteiligt ist, die USA anlaufen. Vermögenswerte von Beteiligten sollten eingefroren werden. Sowohl Republikaner als auch oppositionelle Demokraten lehnen Nordstream 2 ab. Auch US-Präsident Donald Trump hat das Projekt mehrfach kritisiert.

Früherer Kiss-Gitarrist Bob Kulick mit 70 Jahren gestorben

Los Angeles - Der US-Gitarrist und Produzent Bob Kulick, der mit Bands und Künstlern wie Kiss, Meat Loaf, Lou Reed und Diana Ross zusammenarbeitete, ist tot. Der Musiker Bruce Kulick (66) gab den Tod seines älteren Bruders am Freitag auf Twitter bekannt. Bob Kulick wurde 70 Jahre alt. Die Rockband Kiss kondolierte den Angehörigen auf Twitter "mit gebrochenem Herzen". Kulick wirkte unter anderem an Alben wie "Killers (Kiss), Coney Island Baby (Lou Reed), "Bad Attitude" (Meat Loaf) und "Mirror Mirror" (Diana Ross) mit. Er produzierte auch die Motörhead-Single "Whiplash", die der Heavy-Metal-Band 2005 einen Grammy einbrachte.

