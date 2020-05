Maskenpflicht an Schulen fällt sofort nach Pfingsten

Wien - Die Maskenpflicht an den Schulen fällt mit der Rückkehr der Schüler aus den Pfingstferien am 3. Juni. Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Samstag an. Stundenpläne, "Schichtbetrieb" und Abstandsregeln bleiben aufrecht, Turnunterricht ist schulautonom und auf freiwilliger Basis am Nachmittag möglich. Singen im Unterricht ist wieder erlaubt. "Keep it simple, lautet meine Devise. Kinder, Eltern und Lehrer sollen nicht alle zwei Wochen neue Vorgaben erhalten", so Faßmann.

Schrittweise Öffnung des Gesundheits- und Sozialsystems

Wien/Österreich-weit - Die restriktiven Schutzmaßnahmen gegen SARS-CoV-2 in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe werden gelockert. Das Ziel sei "eine Balance zwischen dem Schutz der Gesundheit und dem Recht auf Unversehrtheit sowie dem Recht auf soziale Kontakte, Familie und persönliche Bewegungsfreiheit", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Samstag. Aus diesem Grund entwickelt das Gesundheitsministerium Empfehlungen für die schrittweise Öffnung der verschiedenen Teile des Gesundheitssystems für Besucher.

Bundesheer-Einsatz in Postverteilerzentrum beendet

Hagenbrunn/Wien - Im Postverteilerzentrum Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) hat am Samstag um 6.00 Uhr der Unterstützungs-Einsatz des Bundesheeres geendet. Die Soldaten haben laut Heeres-Angaben seit 16. Mai rund 1,5 Millionen Pakete übernommen und weitergeleitet. 29.000 Arbeitsstunden wurden geleistet. Anfang Juni soll die Paketverteilung in Ostösterreich wieder in den Regelbetrieb übergehen, hieß es von der Post.

Tödlicher Unfall bei Bau des Semmering-Basistunnels

Spital am Semmering - Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Samstag in der Früh beim Bau des Semmering-Basistunnels ereignet. Wie die ÖBB mitteilten, wurde ein Vermessungstechniker auf der Baustelle Fröschnitzgraben in der Gemeinde Spital am Semmering von einem Baufahrzeug erfasst. Der Unfall ereignete sich beim Abtransport des Tunnelausbruchsmaterials. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden, er starb noch an der Unfallstelle.

Weiter Proteste in Minneapolis, Ausnahmezustand in Atlanta

Spital am Semmering - Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis haben die Proteste in der US-Großstadt trotz Ausgangssperre angedauert. Für die Stadt Atlanta in Georgia sowie weitere Städte im Umland wurde der Ausnahmezustand erklärt. Rund 500 Mitglieder der Nationalgarde von Georgia sollen eingesetzt werden. CNN-Reporter berichteten in der Nacht auf Samstag, dass in Minneapolis weder Soldaten der Nationalgarde noch Polizisten zu sehen waren. An den Protesten beteiligten sich demnach Schwarze ebenso wie Weiße.

Europäer bedauern Ende von Atom-Ausnahmen der USA mit Iran

Berlin - Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben die Entscheidung der USA bedauert, die Ausnahmegenehmigungen für iranische Atomanlagen auslaufen zu lassen. Die Außenministerien der drei Länder veröffentlichten am Samstag eine entsprechende Erklärung. Darin bekräftigten sie auch ihr Interesse am Fortbestand des Wiener Atomabkommens. Die fünf Vetomächte des UNO-Sicherheitsrats und Deutschland hatten sich darauf 2015 nach langen Verhandlungen mit dem Iran geeinigt. US-Präsident Donald Trump hatte dies später für sein Land aufgekündigt.

Russland beginnt mit Vorbereitung auf Militärparade

Moskau - In Russland haben ungeachtet hoher Corona-Zahlen die Vorbereitungen auf die Militärparade am 24. Juni zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler begonnen. Die Soldaten würden Masken und Handschuhe tragen - zum Schutz vor dem Virus, wie der Armee-Fernsehsender Swesda berichtete. Die Proben für Moskaus riesige Waffenschau mit Panzertechnik und Atomraketen sollen am 8. Juni beginnen.

