Gewalt in US-Städten hält trotz Ausgangssperren an

Minneapolis - Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz versuchen Lokalpolitiker, den Protesten in US-Städten mit Ausgangssperren zu begegnen. Doch die Gewalt eskaliert weiter. Wie Medien berichteten, setzten Sicherheitskräfte in Minneapolis am Samstagabend unter anderem Tränengas ein. Zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist im Bundesstaat Minnesota die Nationalgarde in Bereitschaft. Nicht nur in Minneapolis wurde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt, auch in Metropolen wie Los Angeles, Miami, Atlanta und Philadelphia.

Historischer Start der bemannten SpaceX-Rakete geglückt

Cape Canaveral - Erstmals seit rund neun Jahren ist am Samstag in den USA wieder eine bemannte Rakete erfolgreich ins All gestartet. Zugleich handelte sich um den ersten bemannten Flug eines Privatunternehmens zur Internationalen Raumstation ISS. Die "Falcon 9"-Rakete, die vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral mit den US-Astronauten Bob Behnken und Douglas Hurley abhob, gehört zum Unternehmen SpaceX von Elon Musk.

Trump will G7-Gipfel erweitern und auf September verschieben

Washington - US-Präsident Donald Trump will den G7-Gipfel in Washington auf September oder noch später verschieben und das Treffen um andere Staaten erweitern. Er habe nicht das Gefühl, dass die Gruppe der sieben großen Industriestaaten das Geschehen auf der Welt richtig abbilde, sagte Trump am Samstagabend auf dem Rückflug von Cape Canaveral nach Washington. Zu dem erweiterten Gipfeltreffen im Herbst wolle er auch Russland, Südkorea, Australien und Indien einladen, erklärte das Staatsoberhaupt.

Zahl der Corona-Infizierten in Brasilien nähert sich 500.000

Brasilia - Das Coronavirus breitet sich in Südamerika weiter alarmierend schnell aus. In Brasilien gab das Gesundheitsministerium am Samstag den neuen Rekordwert von 33.274 Neuinfizierten bekannt. Damit stieg die Zahl der Ansteckungen auf 498.440. Bei der Zahl der Sterbefälle überholte Brasilien mit 28.834 Frankreich und liegt nun weltweit nur noch hinter den USA, Großbritannien und Italien.

Ischgl wird auch in Schweden zum Politikum

Stockholm - Die Causa Ischgl wird nun auch in Schweden zum Politikum. In einem Interview mit der Zeitung "Expressen" räumte Staatsepidemologe Anders Tegnell ein, dass die schwedische Gesundheitsbehörde früher damit beginnen hätte sollen, Verdachtsfälle, die im Zusammenhang mit Urlauben in Ischgl standen, auf Covid-19 zu testen.

Papst fordert Ende der "Pandemie der Armut" nach dem Virus

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat zu einer "gerechteren und gleichberechtigteren Gesellschaft" nach dem Ende der Corona-Pandemie aufgerufen. Wenn das Virus überwunden sein wird, werde die Menschheit "nicht so weitermachen können wie zuvor. Nein, alles wird anders sein", sagte der Papst am Samstag in seiner Videobotschaft zum Pfingstfest. Nach dem Virus müsse die "Pandemie der Armut in der Welt" beendet werden. Wir sind eine Menschheit" - da sei die zentrale Lehre der Krise.

Zwei Frauen bei Brand während Quad-Reparatur verletzt

Hitzendorf - Ein in Brand geratenes Quad hat am Samstagnachmittag mehr als 100 Einsatzkräfte im Bezirk Graz-Umgebung beschäftigt. Zwei Frauen im Alter von 48 und 54 Jahren wurden laut Landespolizeidirektion Steiermark verletzt und ins LKH Graz eingeliefert. Bei Reparaturarbeiten an dem Fahrzeug der 48-Jährigen in Hitzendorf dürften Benzindämpfe freigesetzt worden sein, die sich dann beim Starten entzündeten. Eine Stichflamme erfasste die jüngere der beiden Frauen an der Hüfte sowie am Oberkörper. Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mehre Zehntausende Euro betragen.

