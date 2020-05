Proteste in zahlreichen Großstädten der USA gegen Rassismus

Minneapolis (Minnesota)/Washington/Wien - In den USA ist es den fünften Tag in Folge in mehreren Städten zu Demonstrationen und Unruhen nach dem gewaltsamen Tod eines Afroamerikaners bei einem Polizeieinsatz gekommen. Von Los Angeles über Miami bis Chicago gingen am Samstag Tausende auf die Straße. Dabei kam es teilweise zu Plünderungen und Vandalismus. Ausgangssperren wurden verhängt, die Polizei berichtete von Festnahmen. In Indianapolis wurde laut einem TV-Bericht mindestens ein Mensch getötet. In Los Angeles und San Francisco wurde die Nationalgarde angefordert.

US-Proteste: Zwei Reuters-Mitarbeiter durch Polizei-Geschoße verletzt

Minneapolis (Minnesota) - Bei den Protesten gegen Rassismus in Minneapolis sind am Samstagabend zwei Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters durch Gummigeschoße der Polizei verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich, als die Polizei kurz nach Inkrafttreten der Ausgangssperre um 20.00 Uhr gegen rund 500 Demonstranten mit Gummigeschoßen und Tränengas vorrückte. Aufnahmen eines Reuters-Kameramannes zeigen, wie ein Polizist direkt auf ihn zielt. Die Reuters-Mitarbeiter waren klar als Pressevertreter zu erkennen.

Regierung verspricht Firmen 2.000 Euro für neue Lehrstelle

Wien - Die Regierung verspricht Firmen für jeden Lehrling, der im Zeitraum 16. März bis 31. Oktober 2020 neu eingestellt wird, einen Bonus von 2.000 Euro. Das Geld soll laut Medienberichten in zwei Tranchen ausgezahlt werden: 1.000 bei Beginn der Lehre, 1.000 bei Behalten nach der Probezeit. Wird das Lehrverhältnis in der Probezeit gelöst, ist die erste Tranche zurückzuzahlen - um Missbrauch vorzubeugen. Gefördert wird auch die Übernahme von Lehrlingen im ersten Lehrjahr aus der Überbetrieblichen Lehrausbildung bis 31. März 2021.

Regierung will am Mittwoch Reiselockerungen verkünden

Wien - Die Bundesregierung will am Mittwoch weitere Lockerungen bei den Reisebeschränkungen verkünden. In erster Linie soll es laut Außenministerium um die unmittelbaren Nachbarländer gehen. Die Mitte März vorübergehend eingeführten Einreisebeschränkungen seien "wichtig und richtig" gewesen, so Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Er berät mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Europaministerin Karoline Edtstadler und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) über die schrittweise Wiederherstellung der Reisefreiheit.

Historischer Start der bemannten SpaceX-Rakete geglückt

Cape Canaveral - Erstmals seit rund neun Jahren ist am Samstag in den USA wieder eine bemannte Rakete erfolgreich ins All gestartet. Zugleich handelte es sich um den ersten bemannten Flug eines Privatunternehmens zur Internationalen Raumstation ISS. Die "Falcon 9"-Rakete, die vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral mit den US-Astronauten Bob Behnken und Douglas Hurley abhob, gehört zum Unternehmen SpaceX von Elon Musk. Insgesamt 19 Stunden sollen Behnken und Hurley unterwegs sein, bis sie an der Raumstation andocken können.

Wiener Linien kämpfen mit Schwund bei Fahrgästen

Wien - Nach dem Corona-Lockdown ist die Mobilität auch in Wien wieder gestiegen. Öffentliche Verkehrsmittel dürften aber vielen Menschen noch nicht ganz geheuer sein. Denn die Wiener Linien kämpfen weiter mit starkem Passagierschwund und damit verbundenen Einnahmenverlusten. Das Unternehmen appelliert nun, anstatt dem Auto wieder mehr U-Bahn, Bus und Bim zu fahren. In Zeiten der strengen Ausgangsbeschränkungen wurden in den Öffis nur 20 Prozent der üblichen Auslastung gezählt. Inzwischen liege man bei 50 Prozent, so die Wiener Linien.

Anzeigen in Tuning-Szene in Wels und Leibnitz

Wels - In Oberösterreich und der Steiermark geht die Polizei weiter gegen Raser in der Tuning-Szene vor. Bei Schwerpunktkontrollen in Wels wegen illegaler Umbauten bei Fahrzeugen, Lärmbelästigung und unerlaubter Straßenrennen wurden in der Nacht auf Sonntag 46 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Verkehrsrecht erstattet, fünf davon wegen Alkohol oder Drogen am Steuer. Im Bezirk Leibnitz erstattete die steirische Verkehrspolizei in einer Schwerpunktaktion an zwei Abenden mehr als 80 Anzeigen.

Igor Levit beendet Berliner Klavier-Marathon nach 16 Stunden

Berlin/Wien - Nach fast 16 Stunden hat der Pianist Igor Levit am Sonntag seinen Klavier-Marathon vollbracht und das Werk "Vexations" (etwa Quälereien) des französischen Komponisten Eric Satie mit seinen 840 Wiederholungen beendet. Am frühen Morgen sank Levit nach der letzten Note am Flügel in einem Berliner Studio kurz in sich zusammen, stand auf und zog sich zurück. Kommende Woche gastiert Levit dann im Wiener Konzerthaus.

