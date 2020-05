Proteste in zahlreichen Großstädten der USA gegen Rassismus

Minneapolis (Minnesota)/Washington/Wien - In den USA ist es den fünften Tag in Folge in mehreren Städten zu Demonstrationen und Unruhen nach dem gewaltsamen Tod eines Afroamerikaners bei einem Polizeieinsatz gekommen. Von Los Angeles über Miami bis Chicago gingen am Samstag Tausende auf die Straße. Dabei kam es teilweise zu Plünderungen und Vandalismus. Ausgangssperren wurden verhängt, die Polizei berichtete von Festnahmen. In Indianapolis wurde laut einem TV-Bericht mindestens ein Mensch getötet. In Los Angeles und San Francisco wurde die Nationalgarde angefordert.

Regierung verspricht Firmen 2.000 Euro für neue Lehrstelle

Wien - Die Regierung verspricht Firmen für jeden Lehrling, der im Zeitraum 16. März bis 31. Oktober 2020 neu eingestellt wird, einen Bonus von 2.000 Euro. Das Geld soll laut Medienberichten in zwei Tranchen ausgezahlt werden: 1.000 bei Beginn der Lehre, 1.000 bei Behalten nach der Probezeit. Wird das Lehrverhältnis in der Probezeit gelöst, ist die erste Tranche zurückzuzahlen - um Missbrauch vorzubeugen. Gefördert wird auch die Übernahme von Lehrlingen im ersten Lehrjahr aus der Überbetrieblichen Lehrausbildung bis 31. März 2021.

Regierung will am Mittwoch Reiselockerungen verkünden

Wien - Die Bundesregierung will am Mittwoch weitere Lockerungen bei den Reisebeschränkungen verkünden. In erster Linie soll es laut Außenministerium um die unmittelbaren Nachbarländer gehen. Die Mitte März vorübergehend eingeführten Einreisebeschränkungen seien "wichtig und richtig" gewesen, so Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Er berät mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Europaministerin Karoline Edtstadler und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) über die schrittweise Wiederherstellung der Reisefreiheit.

EU-Chefunterhändler Barnier kritisiert Großbritannien

Brüssel/London - Kurz vor Beginn der vierten Verhandlungsrunde über ein Brexit-Anschlussabkommen hat EU-Chefunterhändler Michel Barnier den Briten vorgeworfen, hinter bereits eingegangene politische Abmachungen zurückzufallen. Großbritannien habe mehrere Schritte zurückgemacht von seinen ursprünglichen Zusagen, sagte Barnier der britischen "Sunday Times". Die bisherigen drei Runden waren enttäuschend verlaufen. Kritische Punkte sind v.a. die Forderung Brüssels nach gleichen Wettbewerbsbedingungen, das Thema Fischerei und die Rolle des Europäischen Gerichtshofs bei möglichen Streitigkeiten.

Russland hat mehr als 400.000 Corona-Infizierte

Moskau - In Russland ist die Zahl der Corona-Infizierten kurz vor geplanten größeren Lockerungen auf über 400.000 gestiegen. Die amtliche Statistik wies am Sonntag 9.268 neue Fälle aus. Die Gesamtzahl stieg damit auf 405.843, darunter nach offiziellen Angaben 4.693 Todesfälle. Ungeachtet massiv steigender Zahlen beginnt am Montag in Russland eine größere Lockerungswelle. Erstmals seit mehr als zwei Monaten Ausgangssperre sind in Moskau wieder Spaziergänge und Frühsport im Freien erlaubt. Verschärft wird allerdings der Maskenzwang.

70 Prozent wollen Pflichtfach Ethik für alle Schüler

Wien - Ab 2021/22 soll für Schüler ab der neunten Schulstufe ein Pflichtfach Ethik eingeführt werden - allerdings nur für jene, die keinen Religionsunterricht besuchen. 70 Prozent der Österreicher würden sich jedoch laut einer repräsentativen Umfrage des Gallup-Instituts für den Verein "Ethik für ALLE" ein Pflichtfach Ethik für alle Schüler wünschen. Das derzeitige Regierungsmodell wird hingegen nur von 16 Prozent befürwortet. 13,5 Prozent lehnen die Einführung eines Ethikunterrichts ab.

Wiener Linien kämpfen mit Schwund bei Fahrgästen

Wien - Nach dem Corona-Lockdown ist die Mobilität auch in Wien wieder gestiegen. Öffentliche Verkehrsmittel dürften aber vielen Menschen noch nicht ganz geheuer sein. Denn die Wiener Linien kämpfen weiter mit starkem Passagierschwund und damit verbundenen Einnahmenverlusten. Das Unternehmen appelliert nun, anstatt dem Auto wieder mehr U-Bahn, Bus und Bim zu fahren. In Zeiten der strengen Ausgangsbeschränkungen wurden in den Öffis nur 20 Prozent der üblichen Auslastung gezählt. Inzwischen liege man bei 50 Prozent, so die Wiener Linien.

