Corona-Lage in Österreich stabil - kaum Neuerkrankungen

Wien - In Österreich ist die Lage bei den aktiv an dem Coronavirus erkrankten Personen weiterhin stabil. In den meisten Bundesländern wurde laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) keine Neuinfektion mehr verzeichnet. 45 neue Fälle sind in Wien aufgetreten, einer in Oberösterreich. Die neuen Fälle betreffen Familien- und Firmen-Cluster. Im Burgenland wurde ein Schüler im Bezirk Oberwart positiv getestet. Nun soll eine Screening-Testung sämtlicher Schüler sowie der Lehrer an der betroffenen Neuen Mittelschule durchgeführt werden.

Regierung verspricht Firmen 2.000 Euro für neue Lehrstelle

Wien - Die Regierung verspricht Firmen für jeden Lehrling, der im Zeitraum 16. März bis 31. Oktober 2020 neu eingestellt wird, einen Bonus von 2.000 Euro. Das Geld soll laut Medienberichten in zwei Tranchen ausgezahlt werden: 1.000 bei Beginn der Lehre, 1.000 bei Behalten nach der Probezeit. Wird das Lehrverhältnis in der Probezeit gelöst, ist die erste Tranche zurückzuzahlen - um Missbrauch vorzubeugen. Gefördert wird auch die Übernahme von Lehrlingen im ersten Lehrjahr aus der Überbetrieblichen Lehrausbildung bis 31. März 2021.

Proteste in zahlreichen Großstädten der USA gegen Rassismus

Minneapolis (Minnesota)/Washington/Wien - In den USA ist es den fünften Tag in Folge in mehreren Städten zu Demonstrationen und Unruhen nach dem gewaltsamen Tod eines Afroamerikaners bei einem Polizeieinsatz gekommen. Von Los Angeles über Miami bis Chicago gingen am Samstag Tausende auf die Straße. Dabei kam es teilweise zu Plünderungen und Vandalismus. Ausgangssperren wurden verhängt, die Polizei berichtete von Festnahmen. In Indianapolis wurde laut einem TV-Bericht mindestens ein Mensch getötet. In Los Angeles und San Francisco wurde die Nationalgarde angefordert.

Papst-Gebet erstmals seit Monaten wieder vor Gläubigen

Vatikanstadt - Erstmals seit fast drei Monaten hat Papst Franziskus zu Pfingsten sein Sonntagsgebet wieder von seinem Fenster aus zu Gläubigen auf dem Petersplatz gesprochen. Im Anschluss an das traditionelle Angelus-Gebet zeigte er sich besorgt angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die indigenen Völker in der Amazonas-Region. Die Menschen dort seien besonders gefährdet und litten besonders stark unter dem neuartigen Virus, sagte er.

70 Prozent wollen Pflichtfach Ethik für alle Schüler

Wien - Ab 2021/22 soll für Schüler ab der neunten Schulstufe ein Pflichtfach Ethik eingeführt werden - allerdings nur für jene, die keinen Religionsunterricht besuchen. 70 Prozent der Österreicher würden sich jedoch laut einer repräsentativen Umfrage des Gallup-Instituts für den Verein "Ethik für ALLE" ein Pflichtfach Ethik für alle Schüler wünschen. Das derzeitige Regierungsmodell wird hingegen nur von 16 Prozent befürwortet. 13,5 Prozent lehnen die Einführung eines Ethikunterrichts ab.

Mit Handy hantiert: E-Bikerin in OÖ bei Sturz schwer verletzt

Innerschwand am Mondsee - In Innerschwand am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) ist Sonntagmittag eine 54-jährige E-Bikerin zu Sturz gekommen. Die Frau war auf einem Güteweg bergab unterwegs und dürfte beim Hantieren mit ihrem Mobiltelefon die Kontrolle über das Fahrrad verloren haben, berichtete die Polizei. Die Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.

