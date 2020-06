Gewaltausbrüche bei Protesten in zahlreichen US-Städten

Minneapolis (Minnesota) - Am sechsten Tag nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis haben die Proteste an Heftigkeit zugenommen. In Städten wie Minneapolis, New York, Washington oder Philadelphia kam es am Sonntagabend trotz Ausgangssperren zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Mitunter wurden Polizeiautos in Brand gesetzt und Geschäfte geplündert. US-Präsident Donald Trump rief ausdrücklich Gouverneure und Bürgermeister der Demokratischen Partei zu einer härteren Gangart auf.

Pensionsantrittsalter im Vorjahr wieder leicht gesunken

Wien - Das Pensionsantrittsalter ist im Vorjahr wieder leicht gesunken. Männer traten 2019 ihren Ruhestand durchschnittlich mit 61,1 Jahren an, im Jahr davor taten sie das noch mit 61,3 Jahren. Das Antrittsalter der Frauen blieb unverändert bei 59,3 Jahren. Das geht aus Daten der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hervor, die der APA vorliegen. Fakt ist dennoch, dass das Antrittsalter in den letzten zehn Jahren mit einigen Schwankungen insgesamt um gut zwei Jahre gestiegen ist.

Edtstadler: Entwurf für "Transparenzpaket" bis zum Sommer

Wien - Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) will bis zum Sommer einen Entwurf für die Abschaffung des Amtsgeheimnisses vorlegen. An seine Stelle soll - wie im Regierungsprogramm angekündigt - ein einklagbares Recht auf Informationsfreiheit treten. Diese Woche will die Ministerin zu einem Runden Tisch über das geplante "Transparenzpaket" ins Kanzleramt laden. Dieser ist besetzt mit Vertretern von Verwaltung, Unternehmen, Ländern und Gemeinden sowie mit Expertinnen und Experten.

Firmen erwarten Normalisierung nach Coronakrise erst 2021

Wien - Vier von fünf Unternehmen in Österreich sind von der Coronakrise negativ betroffen, fast zwei Drittel haben Kurzarbeit angemeldet und jedes fünfte hat geplante Investitionsprojekte gestrichen. Das hat eine Befragung ergeben, die das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) im Mai durchgeführt hat. Etwa die Hälfte der Firmen gab an, dass die staatlichen Unterstützungen eine Hilfe sind. Eine Normalisierung erwarten die Unternehmen im Schnitt erst zu Beginn des kommenden Jahres.

Expertenkommission kritisiert "Republik und Diktatur" scharf

Wien - Als "nicht mehr zeitgemäß und insgesamt unzureichend" beurteilt die Expertenkommission rund um Museumsbund-Präsident Wolfgang Muchitsch den Ausstellungsteil "Republik und Diktatur" im Heeresgeschichtlichen Museum (HGM). Das geht aus dem vom Verteidigungsministerium beauftragten Evaluierungsbericht hervor, der der APA vorliegt. Empfohlen wird eine Neuaufstellung, von lediglich "objektbasierten Ad-hoc-Interventionen" wird hingegen abgeraten.

Mehr als 500.000 positiv Getestete in Brasilien

Washington - Das brasilianische Gesundheitsministerium hat einen Anstieg von 16.409 Coronavirus-Fällen auf die Gesamtzahl von 514.849 verlautbart. Das Land verzeichnet nach den USA den zahlenmäßig heftigsten Ausbruch der Infektion. In den letzten 24 Stunden starben laut Ministerium weitere 480 Menschen an den Folgen von Covid-19. In Russland und der Türkei wurden indes die Restriktionen teils aufgehoben.

Künstler Christo mit 84 Jahren in New York gestorben

New York - Der Künstler Christo, der vor 25 Jahren auch das Reichstagsgebäude in Berlin verhüllte, ist tot. Er starb in New York im Alter von 84 Jahren, wie auf seiner Website mitgeteilt wurde und sein Büro am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Queen Elizabeth zeigte sich erstmals seit Monaten im Freien

Windsor - Die britische Königin Elizabeth II. hat sich zum ersten Mal seit Monaten wieder im Freien gezeigt. In der Nacht auf Montag veröffentlichte der Palast eine aktuelle Aufnahme der 94-jährigen Monarchin bei einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen: Reiten in der Parkanlage von Schloss Windsor. Auf dem Foto ist die Queen auf dem Rücken eines Ponys zu sehen, das auf den Namen Balmoral Fern hört. Sorgen um die Gesundheit ihres Staatsoberhaupts müssen sich die Briten vorerst wohl nicht machen.

