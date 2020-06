Laudamotion-Mitarbeiter demonstrierten für Erhalt ihrer Jobs

Wien/Schwechat/Dublin - Mehr als hundert Mitarbeiter der Ryanair-Tochter Laudamotion haben am Dienstagvormittag in der Wiener Innenstadt demonstriert. Sie fordern den Erhalt ihrer Jobs und von der Gewerkschaft vida die Zustimmung zu einem neuen Kollektivvertrag (KV) mit niedrigeren Gehältern. Die Verhandlungen zum KV gehen am Mittwoch weiter, Laudamotion verlängerte die Frist ein weiteres Mal bis zum 3. Juni.

Im Mai um 174.000 mehr Arbeitslose als im Vorjahr

Wien - Die Coronakrise führt weiter zu extrem hohen Arbeitslosenzahlen in Österreich. Ende Mai waren mehr als 517.000 Personen arbeitslos oder in Schulung, das sind um 174.000 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote belief sich auf 11,5 Prozent. Das Wiederhochfahren der Wirtschaft hat zumindest teilweise zu einer Entspannung am Arbeitsmarkt geführt. Im Vergleich zu Ende März haben 45.000 Arbeitslose wieder einen Job gefunden.

U-Ausschuss: Noch zwei Wochen Warten auf das Ibiza-Video

Wien - Der Ibiza-U-Ausschuss muss noch einige Zeit auf das Video warten, das der Auslöser der ganzen Causa war. Wie der "Kurier" am Dienstag berichtete, soll es erst nach Abschrift und Prüfung durch zwei Staatsanwaltschaften weitergeleitet werden. Das könnte frühestens in zwei Wochen der Fall sein, hieß es nach einem Telefonat zwischen Justiz- und Innenressort. Aktuell liegt das Video, das die FPÖ-Granden Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus zu Fall brachte, beim Bundeskriminalamt.

Coronavirus: Lateinamerika wird zunehmend zum Krisenherd

Mexiko-Stadt - Während Europa und die USA nach Wochen drastischer Corona-Beschränkungen mehr und mehr zur Normalität zurückkehren, entwickelt sich Lateinamerika zunehmend zum neuen Krisenherd. Bis Dienstag wurden auf dem südamerikanischen Kontinent mehr als 52.000 Tote und mehr als eine Million Infizierte gemeldet. Zu den Ländern mit hohen Zahlen von neuen Infizierten zählt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Chile, Brasilien, Peru und Mexiko. Zudem warnte sie vor einem bevorstehenden Zusammenbruch der Gesundheitssysteme.

Reisefreiheit nach Italien offenbar ab 15. Juni möglich

Rom/Wien - Österreich kann sich offenbar die Grenzöffnung in Richtung Italien ab Mitte Juni vorstellen. Vorausgesetzt, die Entwicklung bei der Corona-Epidemie im Nachbarland lasse es zu, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Werde die Reisefreiheit nicht für ganz Italien wieder hergestellt, würde Wien zumindest deren Wiederherstellung mit jenen italienischen Regionen in Betracht ziehen, die positive epidemiologische Daten vorweisen können, hieß es. Aus dem Wiener Außenministerium gab es dazu zunächst keine Bestätigung.

Trump droht nach Ausschreitungen mit Einsatz der Armee

Washington - US-Präsident Donald Trump will die Unruhen in den USA notfalls mit militärischer Gewalt stoppen. Begleitet von Protesten und chaotischen Szenen vor dem Weißen Haus kündigte Trump dafür am Montagabend die Mobilisierung aller verfügbaren zivilen und militärischen Kräfte seiner Regierung an. Trotz Ausgangssperren kam es vielerorts zu Ausschreitungen, zwei Menschen wurden dabei getötet.

Australien nimmt G7-Einladung an, Russland zurückhaltend

Sydney/Washington - Australiens Ministerpräsident Scott Morrison nimmt die Einladung von US-Präsident Donald Trump zum G7-Gipfel an. Trump habe Morrison angerufen und ihn direkt eingeladen, sagte ein Sprecher des australischen Regierungschefs. Der US-Präsident hatte am Samstag erklärt, er werde den für Juni geplanten Gipfel verschieben und bei der Gelegenheit um Russland, Australien, Südkorea und Indien erweitern. Russland reagierte zurückhaltend auf das Angebot. Der Vorschlag werfe mehr Fragen auf als er Antworten gebe, sagte ein Regierungssprecher in Moskau.

Anschober und Rotes Kreuz werben für Corona App

Wien - Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Dienstag mit dem Roten Kreuz und der Ärztekammer für die Nutzung der "Stopp Corona"-App geworben. Zwar sei die Situation in Österreich betreffend der Infektionen weiterhin stabil. Zur Verhinderung eines neuerlichen Anstiegs nach den großen Öffnungsschritten sei aber das "Kontaktpersonen-Management" entscheidend, so Anschober - und hier helfe die App. Die vom Roten Kreuz initiierte "Stopp Corona"-App wurde bisher rund 600.000 Mal auf Smartphones heruntergeladen, aktive Nutzer gibt es derzeit etwa 300.000.

(Schluss) apo