Frau in Kärnten auf offener Straße erschossen

Villach - In Drobollach am Faaker See (Gemeinde Villach) ist am Samstag in der Früh eine Frau auf offener Straße erschossen worden. Nach Angaben der Polizei saßen der oder die Täter bei der Schussabgabe in einem weißen Fahrzeug. Die Bluttat ereignete sich gegen 8.45 Uhr, über die Identität des Opfers gab es vorerst keine Informationen. Die Polizei leitete eine landesweite Großfahndung ein. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, zuhause zu bleiben. Das Motiv für die Tat war vorerst nicht bekannt.

"profil" berichtet über missachtete Lokalsperren in Ischgl

Ischgl - Offenbar haben im März im Tiroler Skiort Ischgl mehrere Apr�s-Ski-Lokale die behördliche Schließung aufgrund der Coronavirus-Ausbreitung ignoriert. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "profil". Entsprechende Informationen gingen laut "profil" aus Akten aus dem 1.000-seitigen Zwischenbericht des Landeskriminalamts Tirol an die Staatsanwaltschaft Innsbruck hervor. Die Polizei sei nicht gegen die Verstöße vorgegangen. Sie habe der zuständigen Bezirkshauptmann Landeck lediglich berichtet, dass eine "zwangsweise Durchsetzung der Verordnung (...) nicht verhältnismäßig erschien".

Erhöhung von Arbeitslosengeld für Anschober "Lösungsoption"

Wien - Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) kann sich eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes vorstellen. "Ich bin da absolut gesprächsbereit", sagte er am Samstag im ORF-"Morgenjournal". "Wir werden das als eines von mehreren Lösungsoptionen miteinander bearbeiten." Man brauche dafür allerdings Mehrheiten in der Koalition mit der ÖVP. Bisher kam diese Forderung vor allem aus der SPÖ. Sie verlangt seit langem, die Nettoersatzrate von derzeit 55 auf 70 Prozent zu erhöhen.

Blutiger Streit in Wien-Hernals

Wien - Zu einem blutigen Streit ist es Freitagabend zwischen einem Wiener Paar in Hernals gekommen. Vermutlich nach reichlichem Alkoholkonsum ging der 33-Jährige auf seine Freundin los und würgte sie. Die 39-Jährige schnappte sich ein Messer und stach dreimal zu. Der Mann erlitt laut Polizei zwei Stiche in die Schulter und einen in die Seite, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Joe Biden sichert sich Nominierung der US-Demokraten

Washington - Der Demokrat Joe Biden hat sich nach eigenen Angaben die nötigen Stimmen für die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei gesichert. Damit kann es nun als sicher gelten, dass er bei der Wahl am 3. November für die Demokraten gegen den Republikaner Donald Trump antreten wird, der sich um eine zweite Amtszeit bemüht. Er werde sich als Präsident darum bemühen, das Land nach den polarisierenden Jahren unter Trump zu einen. Er war zuletzt unter Barack Obama Vizepräsident gewesen.

Bolsonaro droht mit WHO-Austritt Brasiliens

Rio de Janeiro - Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat mit einem Austritt seines Landes aus der Weltgesundheitsorganisation gedroht. "Entweder die WHO arbeitet ohne ideologische Voreingenommenheit oder wir gehen auch", sagte Bolsonaro Bezug nehmend auf den Austritt der USA vor einer Woche. Er steht wegen seines Umgangs mit der Corona-Pandemie massiv in der Kritik. Er bezeichnete die Lungenkrankheit Covid-19 als "kleine Grippe". Sein Land ist mit 35.026 Toten eines der Epizentren der Pandemie.

Kein Durchbruch im Fall Maddie

Braunschweig/Wiesbaden - Es gab Schlagzeilen und viele Hinweise - aber auch drei Tage nach der Bekanntgabe der Mordermittlungen gegen einen Deutschen im Fall des seit 13 Jahren verschwundenen Mädchens Maddie sind noch keine weiteren Details bekannt. Als Maddie in Praia da Luz an der Algarve verschwand, war der Mann 30. Er hielt sich zwischen 1995 und 2007 regelmäßig in der Region auf. Sowohl in Deutschland als auch Portugal wurde er mehrmals straffällig. Sein Strafregister weist insgesamt 17 Einträge auf.

Rassismus-Debatte - Oscar-Akademie räumt Fehler in ein

Hollywood - Die Film-Akademie in Los Angeles, die alljährlich die Oscars verleiht, hat nach Vorwürfen von "Selma"-Star David Oyelowo und Regisseurin Ava DuVernay Fehler eingeräumt. "Ava & David, wir verstehen euch. Nicht akzeptabel. Wir bemühen uns um Fortschritt", so der Filmverband. Es ist eine Reaktion auf die Vorwürfe von Oyelowo, dass bei der Oscar-Abstimmung 2015 einige Wähler "Selma" eine Abfuhr erteilten, nachdem die schwarzen Filmemacher zuvor offen gegen Polizeibrutalität protestiert hätten.

