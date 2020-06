Zwei Frauen in Kärnten getötet

Villach - Zwei schreckliche Bluttaten haben sich am Samstag in Kärnten ereignet. In Drobollach am Faaker See wurde kurz vor 9.00 Uhr eine 56-jährige Frau auf offener Straße erschossen. Kurz davor war laut Polizei eine 62-jährige Frau in Wernberg getötet worden, allerdings nicht mit einer Schusswaffe. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um ein und denselben Täter handelt. Nach ihm wird landesweit gefahndet. Über das Motiv für die beiden Bluttaten gab es vorerst keine Informationen.

"profil" berichtet über missachtete Lokalsperren in Ischgl

Ischgl - Offenbar haben im März im Tiroler Skiort Ischgl mehrere Apr�s-Ski-Lokale die behördliche Schließung aufgrund der Coronavirus-Ausbreitung ignoriert. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "profil". Entsprechende Informationen gingen laut "profil" aus Akten aus dem 1.000-seitigen Zwischenbericht des Landeskriminalamts Tirol an die Staatsanwaltschaft Innsbruck hervor. Die Polizei sei nicht gegen die Verstöße vorgegangen. Sie habe der zuständigen Bezirkshauptmann Landeck lediglich berichtet, dass eine "zwangsweise Durchsetzung der Verordnung (...) nicht verhältnismäßig erschien".

Erhöhung von Arbeitslosengeld für Anschober "Lösungsoption"

Wien - Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) kann sich eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes vorstellen. "Ich bin da absolut gesprächsbereit", sagte er am Samstag im ORF-"Morgenjournal". "Wir werden das als eines von mehreren Lösungsoptionen miteinander bearbeiten." Man brauche dafür allerdings Mehrheiten in der Koalition mit der ÖVP. Bisher kam diese Forderung vor allem aus der SPÖ. Sie verlangt seit langem, die Nettoersatzrate von derzeit 55 auf 70 Prozent zu erhöhen.

Weitere Frau in Causa Kinderwunschklinik in Lebensgefahr

Baden/Wien - Nach dem Tod einer Frau infolge einer Behandlung in einer privaten Badener Kinderwunschklinik sind die beiden anderen Betroffenen am Samstag weiter in Krankenhäusern in Wien und Niederösterreich intensivmedizinisch betreut worden. Die im AKH Wien hospitalisierte Frau befand sich nach Angaben des Wiener Gesundheitsverbundes in Lebensgefahr. Durchgeführt wurden APA-Informationen zufolge bei allen drei Frauen sogenannte Follikel-Punktionen. Bei dem Eingriff werden Eizellen aus den gereiften Eibläschen entnommen.

Blutiger Streit in Wien-Hernals

Wien - Zu einem blutigen Streit ist es Freitagabend zwischen einem Wiener Paar in Hernals gekommen. Vermutlich nach reichlichem Alkoholkonsum ging der 33-Jährige auf seine Freundin los und würgte sie. Die 39-Jährige schnappte sich ein Messer und stach dreimal zu. Der Mann erlitt laut Polizei zwei Stiche in die Schulter und einen in die Seite, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Joe Biden sichert sich Nominierung der US-Demokraten

Washington - Der Demokrat Joe Biden hat sich nach eigenen Angaben die nötigen Stimmen für die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei gesichert. Damit kann es nun als sicher gelten, dass er bei der Wahl am 3. November für die Demokraten gegen den Republikaner Donald Trump antreten wird, der sich um eine zweite Amtszeit bemüht. Er werde sich als Präsident darum bemühen, das Land nach den polarisierenden Jahren unter Trump zu einen. Er war zuletzt unter Barack Obama Vizepräsident gewesen.

Kräftiges Lebenszeichen von Wiens Konzerttempeln

Wien - Der Wiener Musikbetrieb ist zurück - oder gelandet in der neuen Normalität: Am Freitagabend legten mit Musikverein und Konzerthaus beide Tanker der heimischen Kulturflotte wieder ab. Allerdings nur mit je 100 Menschen an Bord. Mehr erlauben die Coronabeschränkungen im Juni noch nicht. Und doch gaben die Wiener Philharmoniker und die Symphoniker ein starkes Lebenszeichen im Virenzeitalter von sich.

(Schluss) rst