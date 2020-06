Kärntner tötet zwei Frauen und begeht offenbar Selbstmord

Villach/Wernberg/Tarvis - Ein Kärntner hat am Samstag kurz hintereinander zwei Frauen getötet. Anschließend flüchtete er über die italienische Grenze, in Tarvis soll er sich dann erschossen haben. Eine offizielle Bestätigung für den Suizid gab es vorerst nicht. Es dürfte sich um eine Beziehungstat gehandelt haben. Beim ersten Opfer, einer 62-jährigen Frau aus Wernberg, soll es sich um die Ex-Frau des Täters gehandelt haben. Das zweite, 56-jährige Opfer aus Drobollach am Faaker See soll seine Freundin gewesen sein.

Weltweite Proteste gegen Rassismus

Melbourne/Tokio - Zum Auftakt weltweit geplanter Protestaktionen gegen Rassismus sind in Australien und Asien Tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Allein in Brisbane schätzte die Polizei die Zahl der Teilnehmer am Samstag auf 10.000. Viele trugen wegen der Corona-Pandemie Gesichtsmasken. Sie hielten Schilder mit dem Namen der Bürgerrechtsbewegung "Black Lives Matter" in die Höhe. Ähnliche Demonstrationen gab es in Sydney, Melbourne und Adelaide. Aus Tokio und Seoul wurden ebenfalls Protestaktionen gemeldet, wenn auch mit geringeren Teilnehmerzahlen.

Anschober glaubt nicht an zweite Corona-Welle in Österreich

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ist bei der Corona-Pandemie "sehr optimistisch, dass es in Österreich zu keiner zweiten Welle kommen wird". Hierfür müsse man das Virus aber weiter ernst nehmen, sagte er der "Tiroler Tageszeitung". Im Ö1-"Mittagsjournal" kündigte er ein großes Screening bei Menschen in "besonders prekären Arbeitsverhältnissen" an. Für die Zeit nach den Sommerferien stellte der Minister weitere Öffnungsschritte in Aussicht.

"profil" berichtet über missachtete Lokalsperren in Ischgl

Ischgl - Offenbar haben im März im Tiroler Skiort Ischgl mehrere Apr�s-Ski-Lokale die behördliche Schließung aufgrund der Coronavirus-Ausbreitung ignoriert. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "profil". Entsprechende Informationen gingen laut "profil" aus Akten aus dem 1.000-seitigen Zwischenbericht des Landeskriminalamts Tirol an die Staatsanwaltschaft Innsbruck hervor. Die SPÖ kündigte eine weitere parlamentarische Anfrage an den Innenminister an. Die FPÖ ortete eine "ungeheuerliche Vorgangsweise" in Ischgl.

Erhöhung von Arbeitslosengeld für Anschober "Lösungsoption"

Wien - Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) kann sich eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes vorstellen. "Ich bin da absolut gesprächsbereit", sagte er am Samstag im ORF-"Morgenjournal". "Wir werden das als eines von mehreren Lösungsoptionen miteinander bearbeiten." Man brauche dafür allerdings Mehrheiten in der Koalition mit der ÖVP. Bisher kam diese Forderung vor allem aus der SPÖ. Sie verlangt seit langem, die Nettoersatzrate von derzeit 55 auf 70 Prozent zu erhöhen.

Weitere Frau in Causa Kinderwunschklinik in Lebensgefahr

Baden/Wien - Nach dem Tod einer Frau infolge einer Behandlung in einer privaten Badener Kinderwunschklinik sind die beiden anderen Betroffenen am Samstag weiter in Krankenhäusern in Wien und Niederösterreich intensivmedizinisch betreut worden. Die im AKH Wien hospitalisierte Frau befand sich nach Angaben des Wiener Gesundheitsverbundes in Lebensgefahr. Durchgeführt wurden APA-Informationen zufolge bei allen drei Frauen sogenannte Follikel-Punktionen. Bei dem Eingriff werden Eizellen aus den gereiften Eibläschen entnommen.

Blutiger Streit in Wien-Hernals

Wien - Zu einem blutigen Streit ist es Freitagabend zwischen einem Wiener Paar in Hernals gekommen. Vermutlich nach reichlichem Alkoholkonsum ging der 33-Jährige auf seine Freundin los und würgte sie. Die 39-Jährige schnappte sich ein Messer und stach dreimal zu. Der Mann erlitt laut Polizei zwei Stiche in die Schulter und einen in die Seite, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Kräftiges Lebenszeichen von Wiens Konzerttempeln

Wien - Der Wiener Musikbetrieb ist zurück - oder gelandet in der neuen Normalität: Am Freitagabend legten mit Musikverein und Konzerthaus beide Tanker der heimischen Kulturflotte wieder ab. Allerdings nur mit je 100 Menschen an Bord. Mehr erlauben die Coronabeschränkungen im Juni noch nicht. Und doch gaben die Wiener Philharmoniker und die Symphoniker ein starkes Lebenszeichen im Virenzeitalter von sich.

(Schluss) rst