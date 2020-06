Kärntner tötet Frau sowie Freundin und begeht Selbstmord

Villach - Ein 63 Jahre alter Mann aus Wernberg hat am Samstag zuerst seine Ehefrau und dann eine Freundin getötet. Danach flüchtete er nach Tarvis, wo er auf einem Parkplatz vor einem Restaurant Selbstmord beging. Wie der Leiter des Landeskriminalamtes, Gottlieb Türk, am Tatort in Drobollach am Faaker See erklärte, wurde kein Abschiedsbrief gefunden.

Weltweite Proteste gegen Rassismus

Melbourne/Tokio - Trotz Corona-Pandemie haben am Samstag weltweit zahlreiche Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. In Australien gingen landesweit Zehntausende auf die Straßen, obwohl die Regierung wegen einer möglichen Coronavirus-Ansteckungsgefahr davon abgeraten hatte. Auch in Großbritannien kamen tausende Demonstranten zusammen, obwohl die Behörden dazu aufgerufen hatten, dies nicht zu tun. In Österreich fanden am Samstag Proteste in Graz, Innsbruck, Bregenz und Klagenfurt statt.

Zahl der Corona-Kranken in Spitälern deutlich gesunken

Wien - Noch 17 der insgesamt 72 hospitalisierten Covid-19-Erkrankten in Österreich sind am Samstag auf einer Intensivstation behandelt worden. Eine so geringe Anzahl an Intensivpatienten wurde zuletzt Ende März vom Gesundheitsministerium vermeldet. Minister Rudolf Anschober (Grüne) warnte aber mit den Worten "das Virus ist nicht auf Urlaub" vor sorglosem Verhalten. Um in Zukunft neue Cluster zu verhindern, kündigte er ein großes Screening bei Menschen mit "schwieriger Lebenssituation" an. Konkret nannte er prekäre Lebens- und Arbeitssituationen.

Wiener Polizist soll Obdachlosen mit Pfefferspray gequält haben

Wien - Ein obdachloser Mann soll im März von einem Wiener Polizisten gequält worden sein. In einem von einem Augenzeugen an "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk übermittelten Brief wurde berichtet, dass der Beamte seinen Handschuh mit Pfefferspray eingesprüht und dann das Gesicht des Obdachlosen eingerieben haben soll. Mehrere Medien berichteten darüber, der Polizist ist demnach mittlerweile suspendiert.

"profil" berichtet über missachtete Lokalsperren in Ischgl

Ischgl - Offenbar haben im März im Tiroler Skiort Ischgl mehrere Apr�s-Ski-Lokale die behördliche Schließung aufgrund der Coronavirus-Ausbreitung ignoriert. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "profil". Entsprechende Informationen gingen laut "profil" aus Akten aus dem 1.000-seitigen Zwischenbericht des Landeskriminalamts Tirol an die Staatsanwaltschaft Innsbruck hervor. Die SPÖ kündigte eine weitere parlamentarische Anfrage an den Innenminister an. Die FPÖ ortete eine "ungeheuerliche Vorgangsweise" in Ischgl.

Weitere Frau in Causa Kinderwunschklinik in Lebensgefahr

Baden/Wien - Nach dem Tod einer Frau infolge einer Behandlung in einer privaten Badener Kinderwunschklinik sind die beiden anderen Betroffenen am Samstag weiter in Krankenhäusern in Wien und Niederösterreich intensivmedizinisch betreut worden. Die im AKH Wien hospitalisierte Frau befand sich nach Angaben des Wiener Gesundheitsverbundes in Lebensgefahr. Durchgeführt wurden APA-Informationen zufolge bei allen drei Frauen sogenannte Follikel-Punktionen. Bei dem Eingriff werden Eizellen aus den gereiften Eibläschen entnommen.

Schwerer Kindesmissbrauch in Deutschland aufgedeckt

Münster - In einem neuen, mehrere deutsche Bundesländer umfassenden Kindesmissbrauchsfall hat die Polizei Münster elf Verdächtige festgenommen. Sieben Beschuldigte befinden sich in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag in Münster mitteilten. Drei Kinder seien als Opfer identifiziert worden. Sie seien fünf, zehn und zwölf Jahre alt. Die Ermittler hätten "unfassbare" Bilder sehen müssen, sagte der Leiter der Ermittlungen. Mindestens vier der Männer sollen wechselweise einen fünf- und einen zehnjährigen Buben in einer Gartenlaube über Stunden schwer sexuell missbraucht und die Taten teils gefilmt haben.

Unbekannte erschießen drei Menschen an Kreuzung in Israel

Lod - Drei Menschen sind nach Angaben der Polizei nahe der zentralisraelischen Stadt Lod in einem Auto erschossen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde mitten am Tag an einer Kreuzung von einem anderen Fahrzeug aus das Feuer auf ihren Wagen eröffnet. Die Polizei geht von einem kriminellen Hintergrund aus. Die drei Männer waren polizeibekannt.

