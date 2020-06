Weltweite Proteste gegen Rassismus

Melbourne/Tokio - Trotz Corona-Pandemie haben am Samstag weltweit zahlreiche Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. In Australien gingen landesweit Zehntausende auf die Straßen, obwohl die Regierung wegen einer möglichen Coronavirus-Ansteckungsgefahr davon abgeraten hatte. Auch in Großbritannien, Frankreich und Deutschland wurde demonstriert. Teilweise trotz Verboten oder Aufrufen, dies nicht zu tun. In Washington versammelten sich Demonstranten rund um das Weiße Haus, es dürfte die größte Kundgebung im Verlauf des Tages werden.

Tausende bei Anti-Rassismus-Protesten in Landeshauptstädten

Graz/Salzburg - Nach Protestaktionen in Wien haben sich am Samstagnachmittag auch in den Landeshauptstädten Tausende Menschen versammelt, um nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren. Aus Graz wurden Zehntausend Teilnehmer gemeldet, aus Salzburg 4.000. In Linz nahmen 3.000 Menschen teil. Bei den Protesten in Innsbruck wurden 4.000 Teilnehmer verzeichnet, in Bregenz waren es mehrere Hundert.

Kärntner tötet Frau sowie Freundin und begeht Selbstmord

Villach - Ein 63 Jahre alter Mann aus Wernberg hat am Samstag zuerst seine Ehefrau und dann eine Freundin getötet. Danach flüchtete er nach Tarvis, wo er auf einem Parkplatz vor einem Restaurant Selbstmord beging. Wie der Leiter des Landeskriminalamtes, Gottlieb Türk, am Tatort in Drobollach am Faaker See erklärte, wurde kein Abschiedsbrief gefunden.

Wiener Polizist soll Obdachlosen mit Pfefferspray gequält haben

Wien - Ein obdachloser Mann soll im März von einem Wiener Polizisten gequält worden sein. In einem von einem Augenzeugen an "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk übermittelten Brief wurde berichtet, dass der Beamte seinen Handschuh mit Pfefferspray eingesprüht und dann das Gesicht des Obdachlosen eingerieben haben soll. Die Polizei bestätigte der APA gegenüber Medienberichte, denen zufolge der beschuldigte Beamte suspendiert wurde. Ermittlungen seien eingeleitet worden.

Zahl der Corona-Kranken in Spitälern deutlich gesunken

Wien - Noch 17 der insgesamt 72 hospitalisierten Covid-19-Erkrankten in Österreich sind am Samstag auf einer Intensivstation behandelt worden. Eine so geringe Anzahl an Intensivpatienten wurde zuletzt Ende März vom Gesundheitsministerium vermeldet. Minister Rudolf Anschober (Grüne) warnte aber mit den Worten "das Virus ist nicht auf Urlaub" vor sorglosem Verhalten. Um in Zukunft neue Cluster zu verhindern, kündigte er ein großes Screening bei Menschen mit "schwieriger Lebenssituation" an. Konkret nannte er prekäre Lebens- und Arbeitssituationen.

OPEC und Partner einig über Förderlimit-Verlängerung

Wien - Die OPEC und ihre Kooperationspartner (OPEC+) sind sich über eine Verlängerung der aktuellen Drosselung ihrer Ölproduktion um einen weiteren Monat einig geworden. Das teilte das Ölkartell am Samstag nach Verhandlungen in Wien mit. Die Teilnehmerländer hätten per Videokonferenz dafür gestimmt, dass auch im Juli die Ölproduktion um rund zehn Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag gedrosselt werde. Dies soll helfen, die gefallenen Ölpreise wieder steigen zu lassen, hieß es.

Frau stürzte beim Klettern 70 Meter in den Tod

Kirchdorf an der Krems - Ein tödlicher Alpinunfall hat sich am Samstag auf einem Klettersteig auf der Kampermauer in Rosenau am Hengstpass (Bezirk Kirchdorf an der Krems) in Oberösterreich ereignet. Eine 48-jährige Frau aus Wels stürzte zu Mittag an einer schwierigen Stelle 70 Meter ab. Unfallursache war laut Landespolizeidirektion OÖ "eine unkorrekte Verbindung des Klettersteigsets mit dem Klettergurt der Verunfallten".

