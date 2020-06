Erneut demonstrieren Zehntausende in den USA gegen Rassismus

Washington - In den USA haben am Samstag wieder Zehntausende Menschen in Städten wie New York, Philadelphia, Chicago und Los Angeles gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. In der Hauptstadt Washington versammelten sich auch am zweiten Wochenende nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd Tausende in den Straßen um das Weiße Haus. In Floyds Heimatstaat North Carolina gab es eine Trauerfeier.

Joe Biden gegen "systematischen Rassismus" in den USA

Washington - Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, will George Floyds Tod und die anhaltenden Proteste zum Anlass für Polizeireformen und einen entschlossenen Kampf gegen Rassismus nehmen. Es brauche "längst fällige konkrete Maßnahmen", um dem "systematischen Rassismus" in den USA ein Ende zu bereiten, forderte er in einem Gastbeitrag in der "Los Angeles Times". Biden versprach, als Präsident in seinen ersten 100 Tagen im Amt eine Kommission für Polizeireformen einzusetzen.

Videos zeigen Venezuelas Oppositionsführer Guaid� in Caracas

Caracas - Nach tagelanger Verwirrung um seinen Aufenthaltsort ist Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaid� offenbar wieder aufgetaucht. Mitarbeiter des selbst ernannten Übergangspräsidenten verbreiteten am Samstag Videos, auf denen Guaid� in der Hauptstadt Caracas zu sehen ist. "Sie sind diejenigen, die sich verstecken", sagt Guaid� über Präsident Nicol�s Maduro und andere Beamte. "Ich zeige mein Gesicht." Wann und wo die Aufnahmen gemacht wurden, geht aus den Videos aber nicht hervor.

SPÖ will Gutscheine fürs Öffi-Fahren

Wien - Die SPÖ hat eine weitere Idee für Corona-Gutscheine geboren: Geht es nach Vize-Klubchef Jörg Leichtfried, soll es in diesem Sommer 100 Euro pro Person mit Hauptwohnsitz in Österreich für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel geben. Gelten würde dies von 1. Juli bis 13. September, und zwar in allen Verkehrsverbunden und Tarifsystemen. Auch Kinder sollen profitieren, allerdings nur mit 50 Euro pro Person. Die Vergabe soll unbürokratisch durch Zusendung erfolgen.

Fast 110.000 Covid-19-Tote in den USA

Washington - In den USA ist die Zahl der Corona-Toten auf fast 110.000 gestiegen. 749 Menschen seien in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben, hieß es am Sonntag auf der Website der Johns-Hopkins-Universität. Die Zahl der registrierten Infektionsfälle stieg demnach landesweit auf 1,9 Millionen. Etwa 500.000 Menschen sind bereits wieder genesen. Gemessen an der absoluten Zahl der Infektions- und Todesfälle sind die USA weltweit das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land.

Wifo macht auf ausbleibende Steuer-Effekte aufmerksam

Wien - Die türkis-grüne Bundesregierung hat in ihrem Regierungsprogramm eine Senkung des Eingangssteuersatzes in der Lohn- und Einkommensteuer von 25 auf 20 Prozent angekündigt. Damit sollen vor allem kleinere und mittlere Einkommen spürbar entlastet werden, hieß es. Laut einer aktuellen Evaluierung des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) verfehlt die angedachte Maßnahme jedoch das angepeilte Ziel.

Feuerwehreinsätze nach Hagelunwetter in Niederösterreich

Waidhofen a.d. Thaya - Ein schweres Hagelunwetter hat am Samstagabend in fünf Gemeinden des Bezirkes Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich) mit heftigen Sturmböen, großen Regenmengen und Hagelkörnern mit bis zu drei Zentimeter Durchmesser teils größere Schäden verursacht. Acht Feuerwehren mit über 100 Einsatzkräften standen laut dem Bezirksfeuerwehrkommando im Einsatz. Zwei Landesstraßen mussten vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Es kam zu Vermurungen und Überschwemmungen.

