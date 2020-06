Erneut demonstrieren Zehntausende in den USA gegen Rassismus

Washington - In den USA haben am Samstag wieder Zehntausende Menschen in Städten wie New York, Philadelphia, Chicago und Los Angeles gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. In der Hauptstadt Washington versammelten sich auch am zweiten Wochenende nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd Tausende in den Straßen um das Weiße Haus. In Floyds Heimatstaat North Carolina gab es eine Trauerfeier.

Sobotka: Ibiza-Video kommt, Zeitpunkt noch nicht fix

Wien/Gumpoldskirchen - Der Vorsitzende des Ibiza-Untersuchungsausschusses, Wolfgang Sobotka (ÖVP), weiß noch nicht, wann das berühmt-berüchtigte Ibiza-Video auch den Abgeordneten bereitsteht. Das sei noch nicht ganz klar, "ich bin kein Hellseher". Eine zeitnahe Übermittlung durch die Strafverfolgungsbehörden sei aber "ein Muss", sagte Sobotka am Sonntag im ORF-Parlamentsmagazin "Hohes Haus".

Platter zu Geisler: "Rücktritt ist nicht angedacht"

Wien/Innsbruck - Josef Geisler (ÖVP) bleibt trotz seines "Widerwärtiges Luder"-Sagers Landeshauptmannstellvertreter von Tirol. "Ein Rücktritt ist nicht angedacht", erklärte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Personelle Konsequenzen in Hinblick auf das Coronamanagement des Landes und der Vorgänge in Ischgl wird es aus Sicht Platters vorerst auch nicht geben. "Ich halte an meinem Team fest", betonte er.

Polizei sucht nach Bluttaten in Kärnten weiterhin nach Motiv

Drobollach/Wernberg/Tarvis - Nach der Tötung zweier Frauen in Kärnten, mutmaßlich begangen durch einen 63-jährigen Mann, hat die Polizei am Sonntag weiter fieberhaft nach einem Motiv für die Bluttaten gesucht. Auch die Spurensicherung war noch nicht abgeschlossen, so wurde die Waffe, mit der die 62-jährige Ehefrau von ihrem Mann erschlagen worden war, bisher nicht gefunden.

Causa Kinderwunschklinik: Lebensgefahr bei Patientin gebannt

Baden/Wien - Die Frau, die nach der Behandlung in einer Badener Kinderwunschklinik im Wiener AKH hospitalisiert worden war, hat sich Sonntagmittag nicht mehr in Lebensgefahr befunden. Die Patientin wurde jedoch weiter intensivmedizinisch betreut, hieß es auf Anfrage vom Wiener Gesundheitsverbund. Auf der Intensivstation eines niederösterreichischen Spitals befand sich indes eine weitere Betroffene. Bei einer dritten Behandelten hatten die Komplikationen zum Tod geführt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen grob fahrlässiger Tötung sowie wegen grob fahrlässiger schwerer Körperverletzung.

Fast 110.000 Covid-19-Tote in den USA

Washington - In den USA ist die Zahl der Corona-Toten auf fast 110.000 gestiegen. 749 Menschen seien in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben, hieß es am Sonntag auf der Website der Johns-Hopkins-Universität. Die Zahl der registrierten Infektionsfälle stieg demnach landesweit auf 1,9 Millionen. Etwa 500.000 Menschen sind bereits wieder genesen. Gemessen an der absoluten Zahl der Infektions- und Todesfälle sind die USA weltweit das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land.

Feuerwehreinsätze nach Hagelunwetter in Niederösterreich

Waidhofen a.d. Thaya - Ein schweres Hagelunwetter hat am Samstagabend in fünf Gemeinden des Bezirkes Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich) mit heftigen Sturmböen, großen Regenmengen und Hagelkörnern mit bis zu drei Zentimeter Durchmesser teils größere Schäden verursacht. Acht Feuerwehren mit über 100 Einsatzkräften standen laut dem Bezirksfeuerwehrkommando im Einsatz. Zwei Landesstraßen mussten vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Es kam zu Vermurungen und Überschwemmungen.

