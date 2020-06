Überflutungen und Muren in Niederösterreich

Melk/Waidhofen a.d. Thaya - Durch extreme Witterung mit anhaltendem Starkregen ist es am Sonntagabend zu zahlreichen Murenabgängen und Überflutungen in Niederösterreich gekommen. Auf der Westautobahn wurden im Gemeindegebiet von Schollach, Bezirk Melk, alle Fahrstreifen überflutet, teilte die Polizei in der Früh mit. Auch die Fahrbahn auf der B33 wurde zwischen den Ortsgebieten Schönbühel und Aggsbach/Dorf von acht Muren teilweise bis zu ein Meter Höhe verschüttet und unpassierbar. Fünf Fahrzeuglenker waren kurzfristig zwischen den Muren eingeschlossen.

150 Festnahmen bei Anti-Rassismus-Demo in Brüssel

Brüssel - Nach Ausschreitungen am Rande eines friedlichen Protests gegen Rassismus in Brüssel hat die Polizei am Sonntagabend 150 Menschen festgenommen. "Unruhestifter" hätten die Polizisten provoziert und Geschäfte geplündert, teilte Bürgermeister Philippe Close mit. In zahlreichen Städten weltweit hatten sich am Wochenende zehntausende Menschen mit den Protesten in den USA nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd solidarisiert und gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert.

Polizeibehörde von Minneapolis wird aufgelöst

Minneapolis (Minnesota)/Washington - Als Konsequenz aus dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd soll die Polizeiarbeit in der US-Großstadt Minneapolis völlig neu organisiert werden. Der Stadtrat beschloss, die örtliche Polizeibehörde komplett aufzulösen und eine neue Struktur für die Polizeiarbeit zu schaffen. Wie diese neue Organisation aussehen soll, ist noch nicht klar. In dem Gremium habe aber Einigkeit darüber geherrscht, dass die Polizeibehörde "nicht reformierbar" sei, sagte ein Ratsmitglied.

Umstrittene britische Quarantäne-Regelung in Kraft

London - In Großbritannien ist eine umstrittene Quarantäne-Regelung für Einreisen ins Land in Kraft getreten. Ab diesem Montag müssen sich als Maßnahme gegen die Coronavirus-Pandemie die meisten Einreisenden für zwei Wochen in Isolation geben. Die Regelung betrifft nicht nur Besucher, sondern auch britische Bürger und Menschen mit Aufenthaltsstatus in Großbritannien. Sie gilt nicht nur für Flugreisende, sondern unabhängig vom benutzten Verkehrsmittel.

Starker Anstieg von Corona-Neuinfektionen in Polen

Warschau - In Polen ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sprunghaft angestiegen. Insgesamt wurden am Wochenende 1.151 neue Infektionsfälle verzeichnet, wie das Gesundheitsministerium in Warschau mitteilte. Fast zwei Drittel der neu infizierten Menschen arbeiten in einem Kohlebergwerk nahe der tschechischen Grenze oder sind mit dort Beschäftigten verwandt. Auch in Tschechien sind in einem Bergwerk hunderte Infektionen aufgetreten, darunter unter Arbeitern aus Polen.

Weniger Stromverbrauch im Shutdown-Monat April

Wien - Im "Corona-Shutdown-Monat" April haben Österreichs Endverbraucher um 12,9 Prozent weniger Strom verbraucht als ein Jahr davor. Im März hatte das Minus 3,5 Prozent betragen, dabei 7,4 Prozent in der zweiten Monatshälfte, als die Ausgangsbeschränkungen begonnen hatten. Erdgas benötigten die Endverbraucher im April um 10,7 Prozent weniger, geht aus Daten der Regulierungsbehörde E-Control hervor.

