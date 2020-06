AUA-Rettung offenbar in den finalen Zügen

Wien - Die Rettung der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) durch den österreichischen Staat ist zwei Insidern zufolge in den finalen Zügen. Das Paket stehe, es sei "alles durch", sagte eine der mit den Verhandlungen vertrauten Personen am Montagvormittag zur APA. Es laufe die Terminfindung für die Bekanntgabe. Die Pressekonferenz könnte bereits am Montagabend oder am Dienstag stattfinden.

Bund verliert durch Coronakrise 2,3 Mrd. Euro Steuern

Wien - Die Coronakrise zeigt nun die erwarteten deutlichen Auswirkungen auf das Bundesbudget. Die Steuereinnahmen sind laut einem am Montag vom Finanzministerium veröffentlichten Bericht von Jänner bis April um 2,3 Mrd. Euro gesunken. Die Ausgaben sind im Gegenzug angestiegen - allerdings noch nicht so stark, wie für das Gesamtjahr erwartet. Hier rechnet Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) mit Mehrausgaben von 28 Mrd. Euro durch die Coronakrise.

Überflutungen und Muren in Niederösterreich

Melk/Waidhofen a.d. Thaya - Durch extreme Witterung mit anhaltendem Starkregen ist es am Sonntagabend zu zahlreichen Murenabgängen und Überflutungen in Niederösterreich gekommen. Auf der Westautobahn wurden im Gemeindegebiet von Schollach, Bezirk Melk, alle Fahrstreifen überflutet, teilte die Polizei in der Früh mit. Auch die Fahrbahn auf der B33 wurde zwischen den Ortsgebieten Schönbühel und Aggsbach/Dorf von acht Muren teilweise bis zu ein Meter Höhe verschüttet und unpassierbar. Fünf Fahrzeuglenker waren kurzfristig zwischen den Muren eingeschlossen.

Österreich bei Badesee-Ranking der EU auf Platz zwei

Wien - Österreich hat sich beim jährlichen EU-Ranking der Qualität der Badeseen vom dritten auf den zweiten Platz verbessert - lediglich in Zypern waren die Werte noch besser. In Österreich wurden während der Badesaison 2019 von den insgesamt 261 untersuchten heimischen Badestellen 260 als "ausgezeichnet" oder "gut" eingestuft. 100 Prozent der heimischen Badestellen hielten die strengen EU-Vorgaben ein.

Slowenien öffnet Grenze für weitere 14 Länder

Ljubljana - Slowenien hat am Montag seine Grenze für weitere 14 Länder geöffnet. Deutschland, die Schweiz, Liechtenstein, Tschechien, die Slowakei, Griechenland, Bulgarien, Zypern, Island, Lettland, Litauen, Estland, Finnland und Norwegen wurden auf die Liste von epidemiologisch sicheren Ländern gesetzt. Österreich, Kroatien und Ungarn befinden sich bereits auf dieser Liste.

Mittelmeerländer fordern Umverteilungsquoten in EU

Rom - Fünf EU-Mittelmeerländer - Italien, Spanien, Griechenland, Malta und Zypern - haben einen Brief an die EU-Kommission gerichtet und dabei die Einführung von verbindlichen und automatischen Quoten für jeden EU-Staat bei der Umverteilung von Geflüchteten gefordert. Die fünf Staaten sprachen sich zudem für von der EU organisierten Rückführungen von Migranten aus.

150 Festnahmen bei Anti-Rassismus-Demo in Brüssel

Brüssel - Nach Ausschreitungen am Rande eines friedlichen Protests gegen Rassismus in Brüssel hat die Polizei am Sonntagabend 150 Menschen festgenommen. "Unruhestifter" hätten die Polizisten provoziert und Geschäfte geplündert, teilte Bürgermeister Philippe Close mit. In zahlreichen Städten weltweit hatten sich am Wochenende zehntausende Menschen mit den Protesten in den USA nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd solidarisiert und gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert.

Tonnenschweres Gerüst bei Notre-Dame wird abgebaut

Paris - Rund 14 Monate nach dem verheerenden Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame haben die Arbeiten zur Absicherung des Gewölbes begonnen. Arbeiter bereiteten am Montag die Demontage eines 200 Tonnen schweren Eisengerüsts vor, das bei dem Brand teilweise geschmolzen war. Die Eisenkonstruktion besteht aus rund 40.000 Teilen. Die Arbeiten finden größtenteils in 40 Metern Höhe statt.

(Schluss) tpo