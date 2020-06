Die AUA kann weiterfliegen - Kurzstrecke wird teurer

Wien - Die AUA bekommt 600 Mio. Euro und kann damit weiterfliegen. Die Regierung schreibt aber künftig allen Fluglinien Mindestpreise für Tickets vor und macht die Kurzstrecke teurer. Die AUA bekommt 150 Mio. Euro Zuschuss aus Steuergeld sowie 300 Mio. Euro als Kredit, der zu 90 Prozent von der Republik Österreich besichert ist. Die AUA-Mutter Lufthansa investiert ihrerseits weitere 150 Mio. Euro. Sollte die AUA den Kredit nicht zurückzahlen können, gingen die - dann zahlungsunfähige - AUA und deren nicht geleaste Flugzeuge in das Eigentum des Staates über.

George Floyd wird beigesetzt

Minneapolis/Washington - Gut zwei Wochen nach seinem Tod bei einem brutalen Polizeieinsatz soll der Afroamerikaner George Floyd am Dienstag in Pearland bei Houston beerdigt werden. Begleitet werden soll die private Zeremonie von einer öffentlichen Gedenkfeier in der texanischen Metropole Houston, wo Floyd aufgewachsen war. Der 46-Jährige war bei einem Polizeieinsatz am 25. Mai in Minneapolis (Minnesota) getötet worden. Seitdem kommt es landesweit zu Massenprotesten gegen Rassismus und Polizeigewalt, die auch US-Präsident Donald Trump unter Druck setzen.

Künftig Mund-Nasenschutz-Pflicht bei Großdemos

Wien - Nach den Problemen beim Einhalten der Corona-Vorsichtsmaßnahmen bei Anti-Rassismus-Großdemos in Wien haben die Teilnehmer eines Runden Tisches im Gesundheitsministerium am Montag zu klären versucht, wie der Pandemieschutz auch bei Demonstrationen gewährleistet bleiben kann. Die zentrale Bedingung: Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, soll künftig eine Nasen-Mundschutz-Pflicht gelten.

Geisler trifft Aktivistin nach "Luder"-Sager am Dienstag

Innsbruck - In der Causa rund um den "Widerwärtiges Luder"-Sager von Tirols LHStv. Josef Geisler (ÖVP) gegenüber der WWF-Aktivistin Marianne Götsch wird es am Dienstag zu einem Treffen zwischen den beiden in Innsbruck kommen. Dies erklärten das Büro Geislers und die Naturschutzorganisation gegenüber der APA. Es handle sich um einen nicht-medienöffentlichen Termin, sagte eine Sprecherin Geislers. WHO: Rekordzahl neuer Coronavirus-Infektionen innerhalb 24 Stunden

Genf - Die Zahl der Corona-Infektionen weltweit steigt trotz Entspannung in Westeuropa weiterhin deutlich. Am Wochenende seien innerhalb von 24 Stunden mehr als 136.000 Fälle gemeldet worden, so viele wie nie zuvor an einem Tag, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf. Er warnte die Länder davor, wegen fallender Infektionszahlen bei den Vorsichtsmaßnahmen nachzulassen. In Afrika, Zentral- und Südasien, Mittel- und Südamerika und in einigen Ländern in Osteuropa stiegen die Zahlen weiter.

USA: Bald Abrüstungsgespräche mit Russland - womöglich in Wien

Washington - Die USA und Russland haben nach US-Angaben Gespräche zur atomaren Abrüstung vereinbart. Der Sonderbeauftragte der US-Regierung für Abrüstungsfragen, Marshall Billingslea, schrieb auf Twitter, er habe mit dem russischen Vize-Außenminister Sergej Rjabkow einen Zeitpunkt und Ort für Verhandlungen im Juni vereinbart. China sei auch eingeladen worden. Laut einem Beamten im US-Außenministerium sind die Gespräche in Wien am 22. Juni geplant. Im Februar 2021 läuft der letzte große atomare Abrüstungsvertrag New Start aus.

Urteil im Spionageprozess gegen Ex-Offizier erwartet

Salzburg - Der Anfang März gestartete Prozess gegen einen Ex-Offizier des Österreichischen Bundesheeres wegen des Vorwurfs der Spionage wird vermutlich am Dienstag mit einem Urteil zu Ende gehen. Der bisher nicht geständige 71-jährige Salzburger soll zumindest 25 Jahre lang Staats- und militärische Geheimnisse dem russischen Militärgeheimdienst preisgegeben und dafür rund 280.000 Euro kassiert haben. Die Verhandlung am Landesgericht Salzburg findet wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Rumänischer Fernfahrer Fall Lucile vor Gericht

Innsbruck - Mehr als sechs Jahre nach dem gewaltsamen Tod der französischen Austausch-Studentin Lucile K. in Kufstein muss sich heute der tatverdächtige 43-jährige Fernfahrer aus Rumänien am Landesgericht Innsbruck wegen Mordes verantworten. Der Rumäne war bereits im Dezember 2017 nach dem Sexualmord an einer 27-jährigen Joggerin in Deutschland zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Die 20 Jahre alte französische Austausch-Studentin war im Jahr 2014 getötet worden. Ihr Leiche war am 12. Jänner von Polizisten am Ufer des Inns entdeckt worden.

