Amazon setzt Polizei-Kooperation bei Gesichtserkennung aus

Seattle - Amazon hat der US-Polizei die Anwendung seiner Gesichtserkennungssoftware zunächst untersagt. Das vorläufige Verbot gelte für ein Jahr und solle dem Kongress die Zeit geben, "angemessene Regeln" für den Einsatz derartiger Technologien zu verabschieden, so der US-Internetkonzern. Mit dem Schritt reagierte Amazon auf die Warnung von Aktivisten, die Technologie könne von den US-Behörden für diskriminierende Maßnahmen gegen Afroamerikaner und andere Minderheiten missbraucht werden.

Weiterer Todesfall in US-Polizeigewahrsam untersucht

Los Angeles - Im US-Bundesstaat Washington soll der Fall eines Afroamerikaners neu untersucht werden, der Anfang März im Polizeigewahrsam gestorben war. Dies kündigte Gouverneur Jay Inslee am Mittwoch an, nachdem ein neues Video des Vorfalls aufgetaucht war. Darin ist zu hören, wie der 33-jährige Manuel Ellis bei seiner Festnahme in der Stadt Tacoma mehrfach sagt: "Ich kann nicht atmen." Die gleichen Worte hatte der Afroamerikaner George Floyd benutzt, der vor zweieinhalb Wochen bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota getötet worden war.

Eurogruppe diskutiert nationale und EU-Coronahilfe-Maßnahmen

Brüssel - Die EU-Finanzminister der Eurogruppe besprechen am Donnerstag im inklusiven Format, wie die nationalen und EU-Maßnahmen zur Erholung nach der Coronakrise ineinandergreifen. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wird Österreich bei der Videokonferenz vertreten. Dabei soll auch diskutiert werden, wie sich die Mitgliedschaft in der Euro-Währungszone auf die Konjunktur- und Resilienzpläne auswirkt.

Mehr als zwei Millionen Corona-Infizierte in USA

Washington/Berlin - Mehr als zwei Millionen Menschen haben sich in den USA seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Landesweit starben bisher knapp 113.000 Menschen in Verbindung mit der Lungenkrankheit Covid-19, so die Daten der Johns-Hopkins-Universität. Bis September könnte es 200.00 Corona-Tote geben, so Ashish Jha, der Leiter des Harvard Global Health Institutes.

US-Verfahren gegen Österreichs Digitalsteuer gestartet

Wien - Die USA haben ein Verfahren gegen Österreichs eingeführte Digitalsteuer eingeleitet, eine mit 1. Jänner eingeführte Werbeabgabe von fünf Prozent, die gezielt auf Konzerne wie Google abzielt. Die USA halten die Maßnahme für diskriminierend gegen große US-Konzerne und drohen Österreich Strafzölle an, die ein Vielfaches der neuen Abgabe umfassen können. Schon seit Monaten wettern US-Vertreter gegen derartige Maßnahmen. Frankreich hat seine Digitalsteuer deshalb bis Ende 2020 auf Eis gelegt.

"Luder"-Sager: Schwarz und Grün in Tirol wieder einig

Innsbruck - Der Koalitionsfriede in Tirol ist nach der "Widerwärtiges Luder"-Causa rund um ÖVP-LHStv. Josef Geisler vorerst wiederhergestellt. ÖVP und Grüne einigten sich nach einer vom frühen Nachmittag bis zum Abend dauernden Sitzung des Koalitionsausschusses am Mittwoch auf eine gemeinsame Erklärung, wie beiden Parteien in gleichlautenden Aussendungen mitteilten. In der Causa Geisler fand man darin eine gemeinsame Sprachregelung. Es stehe außer Frage, dass es sich bei der Äußerung um eine "indiskutable Entgleisung" handle. Geisler sehe diesen Fehler ein.

Auto fährt in München in Menschengruppe - drei Festnahmen

München - Nachdem ein Kleintransporter in München in eine Menschengruppe gefahren ist, hat die Polizei drei Personen festgenommen. Es werde nun "die Art der Tatbeteiligung" geprüft, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Donnerstag. Wie genau sie mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen, ist noch nicht klar. Bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag waren sechs Insassen des Fahrzeugs nach Polizei-Angaben auf die angefahrene Gruppe losgegangen und hätten "gewaltsam auf sie eingewirkt". Drei Männer im Alter zwischen 42 und 56 Jahren wurden verletzt.

Anti-Rassismus: "Vom Winde verweht" Bestseller bei Amazon

Seattle - Der Filmklassiker "Vom Winde verweht" hat nach einer Absage vom US-Streaminganbieter HBO max überraschend Zulauf bekommen. In den Amazon-Verkaufscharts sei das Südstaatendrama nun zum Bestseller geworden, berichteten "Variety" und andere US-Medien am Mittwoch. Einen Tag zuvor hatte HBO max den Film vorerst aus dem Programm gestrichen. Das zu Warner Media gehörende Unternehmen wolle dem Film Erklärungen zu dessen rassistischen Vorurteilen und der problematischen Darstellung von Sklaverei zur Seite stellen, erklärte ein Sprecher am Dienstag.

(Schluss) tpo