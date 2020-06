Agenda Austria für höheres Arbeitslosengeld - aber nur kurz

Wien - Zuletzt hat es in der Coronakrise doch Bewegung der ÖVP in Richtung einer Erhöhung des Arbeitslosengeldes gegeben. Sogar das wirtschaftsliberale Institut Agenda Austria ist nun für eine vorübergehende Erhöhung - aber mit einem recht raschen Absinken aufs Normalniveau. "Das Arbeitslosengeld sollte in den ersten 17 Wochen von derzeit 55 Prozent des Netto-Letztverdienstes auf 65 Prozent erhöht und dann schrittweise abgesenkt werden", so der Thinktank.

21 Jahre Haft für norwegischen Moschee-Angreifer

Oslo - Zehn Monate nach dem Angriff auf eine Moschee in Norwegen ist der Täter zu 21 Jahren Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. Das zuständige Bezirksgericht im norwegischen Sandvika bei Oslo sprach den 22 Jahre alten Angeklagten am Donnerstag wegen Terrorismus und Mordes schuldig. Der Norweger hatte am 10. August 2019, am Vorabend des islamischen Opferfestes, eine Moschee in der Nähe von Oslo angegriffen. Verletzt wurde niemand, der Angreifer konnte überwältigt werden.

Weiterer Todesfall in US-Polizeigewahrsam untersucht

Los Angeles - Im US-Bundesstaat Washington soll der Fall eines Afroamerikaners neu untersucht werden, der Anfang März im Polizeigewahrsam gestorben war. Dies kündigte Gouverneur Jay Inslee am Mittwoch an, nachdem ein neues Video des Vorfalls aufgetaucht war. Darin ist zu hören, wie der 33-jährige Manuel Ellis bei seiner Festnahme in der Stadt Tacoma mehrfach sagt: "Ich kann nicht atmen." Die gleichen Worte hatte der Afroamerikaner George Floyd benutzt, der vor zweieinhalb Wochen bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota getötet worden war.

USA verlegen 600 Soldaten für "Defender"-Übung nach Deutschland

Washington/Berlin - Die USA verlegen für die wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Militärübung "Defender Europe 20" nun doch wieder 600 Soldaten nach Deutschland. Diese sollten am 10. Juli eintreffen und auf dem Truppenübungsplatz Bergen/Munster im Bundesland Niedersachsen drei Wochen trainieren, teilte das deutsche Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Sie würden von 400 US-Soldaten unterstützt, die in Deutschland stationiert seien. Die deutschen Streitkräfte nähmen nicht aktiv teil, sie stünden aber für Unterstützungsleistungen bereit.

US-Regierung will strengere Regeln für Asylbewerber

Washington - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will die Regeln für Asylsuchende weiter verschärfen. Das Justiz- und das Heimatschutzministerium schlagen in einem Entwurf zur Änderung mehrerer Bestimmungen u. a. vor, Asylverfahren zu vereinfachen und die Beweislast für Antragsteller zu erhöhen. Zudem soll es zuständigen Richtern ermöglicht werden, Anträge ohne Anhörung abzulehnen. Sollten die vorgeschlagenen Änderungen umgesetzt werden, würde es für Migranten sehr schwer, in den USA Asyl zu erhalten, urteilten Experten.

Amazon setzt Polizei-Kooperation bei Gesichtserkennung aus

Seattle - Amazon hat der US-Polizei die Anwendung seiner Gesichtserkennungssoftware zunächst untersagt. Das vorläufige Verbot gelte für ein Jahr und solle dem Kongress die Zeit geben, "angemessene Regeln" für den Einsatz derartiger Technologien zu verabschieden, so der US-Internetkonzern. Mit dem Schritt reagierte Amazon auf die Warnung von Aktivisten, die Technologie könne von den US-Behörden für diskriminierende Maßnahmen gegen Afroamerikaner und andere Minderheiten missbraucht werden.

38-Jähriger starb vier Tage nach Faustschlag in Linzer Spital

Linz - Eine vermutlich eher harmlose Auseinandersetzung bei der Straßenbahn-Haltestelle am Linzer Hauptplatz am Freitag der Vorwoche hat tragisch geendet: Am Dienstag starb einer der Beteiligten, ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, an den Verletzungen, die er als Folge eines Faustschlages erlitten hatte. Der Mann prallte in Folge der Attacke mit dem Kopf am Boden auf und blieb bewusstlos liegen. Der mutmaßliche Täter ist ein erst 16 Jahre alter Bursch.

60 Personen nach Corona-Sperrstunde in Wiener Lokal

Wien - In einem Lokal in Wien-Simmering sind in der Nacht auf Donnerstag rund 60 Gäste und mehrere Angestellte noch weit nach der Coronavirus-bedingten Sperrstunde von Magistrat und Polizei erwischt worden. Es hagelte 160 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz. Ein Lokalgast - eine betrunkene Frau - wurde gegenüber den Beamten aggressiv und deshalb vorübergehend festgenommen.

