21 Jahre Haft für norwegischen Moschee-Angreifer

Oslo - Zehn Monate nach dem Angriff auf eine Moschee in Norwegen ist der Täter zu 21 Jahren Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. Das zuständige Bezirksgericht im norwegischen Sandvika bei Oslo sprach den 22 Jahre alten Angeklagten am Donnerstag wegen Terrorismus und Mordes schuldig. Der Norweger hatte am 10. August 2019, am Vorabend des islamischen Opferfestes, eine Moschee in der Nähe von Oslo angegriffen. Verletzt wurde niemand, der Angreifer konnte überwältigt werden.

EU-Kommission will Einreisestopps ab Juli lockern

Brüssel - Die in der Coronakrise verhängten Einreisestopps sollen nach einer Empfehlung der EU-Kommission bis Ende Juni verlängert und dann schrittweise aufgehoben werden. Bis dahin sollten die EU-Staaten eine Liste von Ländern erarbeiten, für die die Beschränkungen am 1. Juli aufgehoben werden könnten, schlug die EU-Behörde am Donnerstag vor. Welche das sein könnten, ließ sie offen.

Fall Maddie: Belgien nimmt alte Mordermittlung wieder auf

Brüssel - Der deutsche Verdächtige im Fall Maddie ist nun auch in einem alten Mordfall in Belgien in Verdacht geraten. Die belgischen Behörden haben nach den neuen Entwicklungen im Fall Maddie die Ermittlungen zum Mord an der deutschen Jugendlichen Carola Titze wieder aufgenommen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Brügge am Donnerstag sagte. Nun wurde eine mögliche Verbindung zu dem Beschuldigten hergestellt, hieß es.

Österreichweit 29 Neuinfektionen - Noch rund 400 Erkrankte

Wien - Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist in Österreich zu Fronleichnam (Stand 9.30 Uhr) im Tagesvergleich um 29 auf insgesamt 17.034 gestiegen. Eine weitere Person starb, wodurch bisher 674 Covid-19-Todesopfer zu beklagen waren. 39 Menschen wurden in den vergangenen 24 Stunden wieder für gesund erklärt, damit gingen die aktiven Erkrankungen weiter auf 411 zurück. Die Zahl der Intensivpatienten ging österreichweit von 17 auf 13 zurück, teilten Innen- und Gesundheitsministerium mit.

SPÖ fordert 2,2 Mrd. Euro Direkthilfe für Gemeinden

Wien - Die SPÖ hält die von der Regierung angekündigten Investitions-Zuschüsse für Gemeinden für nicht ausreichend, um die hohen Einnahmenausfälle durch die Coronakrise abzufedern. Nötig seien 2,2 Mrd. Euro Direkthilfe sofort plus 500 Mio. Euro für Investitionen, forderte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in einer Pressekonferenz.

Agenda Austria für höheres Arbeitslosengeld - aber nur kurz

Wien - Zuletzt hat es in der Coronakrise doch Bewegung der ÖVP in Richtung einer Erhöhung des Arbeitslosengeldes gegeben. Sogar das wirtschaftsliberale Institut Agenda Austria ist nun für eine vorübergehende Erhöhung - aber mit einem recht raschen Absinken aufs Normalniveau. "Das Arbeitslosengeld sollte in den ersten 17 Wochen von derzeit 55 Prozent des Netto-Letztverdienstes auf 65 Prozent erhöht und dann schrittweise abgesenkt werden", so der Thinktank.

Tödlicher Messerangriff in slowakischer Schule

Bratislava - Ein mit einem Messer bewaffneter junger Mann hat in einer slowakischen Schule einen Lehrer getötet und vier weitere Menschen verletzt. Wie Polizeipräsident Milan Lucansky mitteilte, wurde der Angreifer nach der Tat am Donnerstag von Polizisten erschossen. Sein Motiv war zunächst unklar.

