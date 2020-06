Längere Brexit-Übergangsphase vom Tisch

London/Brüssel - Die Verlängerung der Brexit-Übergangsphase über das Jahresende hinaus ist nach Einschätzung der EU-Kommission vom Tisch. Großbritannien habe am Freitag in der Sitzung des zuständigen Gremiums sein Nein zu einer Fristverlängerung bekräftigt, sagte Vizepräsident Maros Sefcovic. "Nach meiner Einschätzung ist das definitiv das Ende der Debatte."

Mehrwertsteuer für Gastro, Kultur und Medien soll sinken

Wien - Die Regierung will zur Unterstützung besonders betroffener Branchen eine zeitlich begrenzte Senkung der Mehrwertsteuer auf 5 Prozent durchsetzen. Dafür braucht sie noch das Okay von Brüssel. Der niedrige Steuersatz soll befristet ab Juli bis Jahresende für Speisen und Getränke in der Gastronomie bzw. in Hotels, Zeitungen und Bücher sowie für den Besuch von Museen oder Kinos gelten. "Wir wollen besonders betroffenen Branchen kurzfristig unter die Arme greifen", sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP).

Fraktionen geteilter Meinung zu Ibiza-Video-Angebot

Wien - Das Angebot des mutmaßlichen Ibiza-Drahtziehers Julian H., der über seinen Anwalt das Video in Originalversion übermitteln will, stößt bei den Parlamentsfraktionen auf unterschiedlichen Widerhall. Während NEOS und FPÖ klar für die Annahme des Videos sind, zeigte sich die SPÖ am Freitag etwas zurückhaltender. Ablehnend hingegen äußerten sich die Fraktionen der Regierungsparteien ÖVP und Grüne.

SPÖ fordert Beteiligungsfonds für Krisenbetriebe

Wien - Die SPÖ hat am Freitag ihre Forderung nach einem 40 Mrd. Euro-Konjunkturpaket erneuert und einen staatlichen Beteiligungsfonds für Krisenbetriebe gefordert. Die von der Regierung angekündigten Hilfen sind für Parteichefin Pamela Rendi-Wagner "Stückwerk", die Mehrwertsteuersenkung zu wenig. "Diese versprochenen Hilfen kommen nicht an", so die Parteichefin. Sie fordert daher mehr: "Es muss fetzen."

Kein Covid-19-Fall in dritter Stichprobenstudie

Wien - Keinen Covid-19-Infizierten unter 1.279 Teilnehmern bei den PCR-Testungen ergab die dritte vom Wissenschaftsministerium beauftragte repräsentative Stichprobenuntersuchung auf eine SARS-CoV-2-Infektion. Unter Berücksichtigung der Vorerfahrungen und der Zahlen aus dem EMS-System wird die Dunkelziffer-Obergrenze für Ende Mai zwischen 6.000 und 3.000 Fälle geschätzt, so die Statistik Austria.

Bei Grün rumort es nach "Luder"-Sager weiter

Innsbruck - Nach dem erreichten Tiroler Koalitionsfrieden zwischen ÖVP und Grünen in Sachen "Luder-Sager" des ÖVP-LHStv. Josef Geisler und dessen Nachwehen scheint es bei den Grünen weiter zu rumoren. Deren Tiroler Nationalratsabgeordnete Barbara Neßler meinte laut einem Bericht des Ö1-"Mittagsjournal", dass in dieser Sache "das letzte Wort noch nicht gesprochen" sei. Zudem sollen drei der vier grünen Landtagsabgeordneten die im Koalitionsausschuss mit der ÖVP erarbeitete Erklärung abgelehnt haben.

Heftiger Regen sorgt für Überschwemmungen in Teilen Frankreichs

Paris - Starkregen und Gewitter haben in einigen Teilen Frankreichs für Überschwemmungen gesorgt. Im Departement Gard im Süden des Landes waren am Freitag Tausende Haushalte ohne Strom, es kam zu Erdrutschen, wie die Präfektur mitteilte. In Nimes wurden die Gärten wegen heftiger Winde geschlossen. Der stürmische Regen sollte im Laufe des Tages Richtung Nordosten des Landes ziehen.

(Schluss) mhi