London will keine Verlängerung der Post-Brexit-Verhandlungen

London - Großbritannien hat eine Verlängerung der Verhandlungen mit der EU zu den Beziehungen nach dem Brexit endgültig ausgeschlossen. Bei Beratungen mit der EU habe er am Freitag "formal bestätigt, dass das Vereinigte Königreich die Übergangsphase" über das Jahresende hinaus "nicht verlängern wird", erklärte der britische Staatssekretär für Kabinettsangelegenheiten, Michael Gove. "Die Zeit für eine Verlängerung ist nun vorbei."

Mehrwertsteuer für Gastro, Kultur und Medien soll sinken

Wien - Die Regierung will zur Unterstützung besonders betroffener Branchen eine zeitlich begrenzte Senkung der Mehrwertsteuer auf 5 Prozent durchsetzen. Dafür braucht sie noch das Okay von Brüssel. Der niedrige Steuersatz soll befristet ab Juli bis Jahresende für Speisen und Getränke in der Gastronomie bzw. in Hotels, Zeitungen und Bücher sowie für den Besuch von Museen oder Kinos gelten. Die Senkung solle unbedingt auch für Übernachtungen erfolgen, fordern Branchenvertreter. Kritik kommt von der Opposition.

Fraktionen geteilter Meinung zu Ibiza-Video-Angebot

Wien - Das Angebot des mutmaßlichen Ibiza-Drahtziehers Julian H., der über seinen Anwalt das Video in Originalversion übermitteln will, stößt bei den Parlamentsfraktionen auf unterschiedlichen Widerhall. Während NEOS und FPÖ klar für die Annahme des Videos sind, zeigte sich die SPÖ am Freitag etwas zurückhaltender. Ablehnend hingegen äußerten sich die Fraktionen der Regierungsparteien ÖVP und Grüne.

SPÖ fordert Beteiligungsfonds für Krisenbetriebe

Wien - Die SPÖ hat am Freitag ihre Forderung nach einem 40 Mrd. Euro-Konjunkturpaket erneuert und einen staatlichen Beteiligungsfonds für Krisenbetriebe gefordert. Die von der Regierung angekündigten Hilfen sind für Parteichefin Pamela Rendi-Wagner "Stückwerk", die Mehrwertsteuersenkung zu wenig. "Diese versprochenen Hilfen kommen nicht an", so die Parteichefin. Sie fordert daher mehr: "Es muss fetzen."

Kein Covid-19-Fall in dritter Stichprobenstudie

Wien - Keinen Covid-19-Infizierten unter 1.279 Teilnehmern bei den PCR-Testungen ergab die dritte Stichprobenuntersuchung auf eine SARS-CoV-2-Infektion. Unter Berücksichtigung der Vorerfahrungen und der Zahlen aus dem EMS-System wird die Dunkelziffer-Obergrenze für Ende Mai zwischen 6.000 und 3.000 Fälle geschätzt, so die Statistik Austria. Positiv getestet wurde allerdings eine Teilnehmerin der Demo gegen Rassismus und Polizeigewalt vergangenen Samstag in Linz. An der Demo hatten rund 3.000 Personen teilgenommen.

Schweden in Skandinavien zunehmend isoliert

Stockholm - Schweden wird angesichts seiner weiterhin hohen Corona-Zahlen von seinen skandinavischen Nachbarn zunehmend isoliert. Nachdem Dänemark und Finnland die Schweden bei der Lockerung ihrer Reisebeschränkungen außen vor gelassen hatten, folgte am Freitag auch Norwegen mit einem ähnlichen Modell. In Schweden sind bisher fast 5.000 Menschen an Covid-19 gestorben.

Frau aus Oldtimer herausgeschleudert und verletzt

Laßnitzhöhe/Graz - Bei einem missglückten Überholmanöver ist Freitagmittag auf der Südautobahn (A2) eine 38-jährige Beifahrerin eines Oldtimer-Lenkers aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt worden. Wie der ÖAMTC mitteilte, war die Frau bei etwa 80 km/h aus dem Wagen katapultiert worden. Der Lenker blieb offenbar unverletzt. Der Unfall war gegen 11.30 Uhr zwischen Laßnitzhöhe und Graz-Ost passiert.

(Schluss) pin/ral