Regierung plant 450 Euro Einmalzahlung für Arbeitslose

Wien - Die türkis-grüne Regierung wird bei ihrer Klausur kommende Woche weitere Maßnahmen zur Bewältigung der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise auf den Weg bringen. Etwa habe man sich auf eine Einmalzahlung von 450 Euro für Arbeitslose und einen Familienbonus von 360 Euro pro Kind geeinigt. Zudem soll der Eingangssteuersatz noch heuer von 25 auf 20 Prozent gesenkt werden. ÖGB-Chef Wolfgang Katzian betonte, freue sich natürlich jeder über eine Einmalzahlung und diese sei auch ein Impuls für die Kaufkraft. Sinnvoller wäre aber eine generelle Erhöhung des Arbeitslosengeldes.

Teile von Peking wegen neuer Corona-Fälle abgeriegelt

Peking - Wegen Dutzender neuer Corona-Infektionsfälle haben die chinesischen Behörden Teile der Hauptstadt Peking abgeriegelt. In elf Wohngebieten im südlichen Stadtteil Fengtai wurde den Bewohnern das Verlassen ihrer Wohnungen untersagt, wie Behördenvertreter am Samstag mitteilten. Zahlreiche Neuinfektionen stünden im Zusammenhang mit dem Xinfadi-Fleischgroßmarkt. Daraufhin wurden Massentests bei Marktmitarbeitern durchgeführt. Mindestens 45 Menschen seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, erklärten die Behörden.

Conte will Italien neu aufbauen und eröffnet Zukunftskonferenz in Rom

Rom - In Roms prunkvoller Villa Pamphili in Rom hat am Samstag eine hochkarätige Konferenz begonnen, mit der Italien Strategien zum Neustart nach der Coronavirus-Krise besprechen will. Der italienische Premier Giuseppe Conte bezeichnete das zehntägige Debattenforum mit internationalen Gästen als einmalige Gelegenheit, um Italiens Neubeginn zu planen. Begonnen wurde am Samstag mit europäischen Themen.

Mehr als 425.000 Todesfälle durch das Corona-Virus weltweit

Paris/Berlin - Weltweit sind seit dem Beginn der Corona-Pandemie mehr als 425.000 Menschen an der vom neuartigen Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP vom Samstag ergab, wurden rund um den Globus mehr als 7,6 Millionen Infektionsfälle nachgewiesen. Mit mehr als 186.000 Todes- und 2,3 Millionen Infektionsfällen führt Europa die Statistik weiter an. Jedoch entwickelt sich Lateinamerika zunehmend zum Brennpunkt der Pandemie. Dort wurden bereits mehr als 1,5 Millionen Infektionen nachgewiesen, 76.343 Menschen starben.

Viele Österreicher halten Korruption für weit verbreitet

Brüssel - Eine Mehrheit von 58 Prozent der Österreicher hält Korruption im eigenen Land für weit verbreitet. Damit liegt Österreich in der Wahrnehmung von Korruption allerdings unter dem EU-Durchschnitt von 71 Prozent, wie aus einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage hervorgeht. Als weit verbreitet wird Korruption vor allem in Kroatien (97 Prozent), Zypern und Griechenland (jeweils 95 Prozent) gesehen. 22 Prozent der Befragten in Österreich erklärten, sie seien persönlich im Alltagsleben von Korruption betroffen.

Spaziergänger entdeckt Babyleiche im Teich in Freistadt

Freistadt - Ein Spaziergänger hat Freitagabend in Freistadt im Pregartenteich eine Babyleiche entdeckt. Gegen 19 Uhr informierte der 40-Jährige die Polizei über den schrecklichen Fund. Das neugeborene Mädchen war laut verständigtem Arzt bereits lebensfähig. Von der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion angeordnet, die laut Polizei voraussichtlich am Montag stattfinden werde. Wer den Säugling wann ins Wasser gelegt hat, war Gegenstand der Ermittlungen des Landeskriminalamtes.

Wanderer in Tirol von Kühen attackiert

Innsbruck - Kühe haben am Freitag in Tannheim (Bez. Reutte) in zwei voneinander unabhängigen Situationen Wanderer aus Deutschland niedergestoßen. Betroffen waren eine 37-jährige Frau, ein 48-jähriger Mann sowie ein vierjähriges Kind, so die Polizei. Die verletzte Frau wurde mit einem Hubschrauber in das Klinikum Immenstadt (Bayern) geflogen. Das vierjährige Mädchen wurde zur Beobachtung ins Spital gebracht. Die Attacken ereigneten sich in umzäuntem Weidegebiet im Bereich des Vilsalpsees, das auch mit Warnschildern versehen ist.

